Pilih, Tata Rias Pengantin Modern atau Tradisional

Wike Dita Herlinda

Bisnis.com, JAKARTA - Pernikahan adalah momentum yang sangat istimewa, khususnya bagi kaum Hawa. Pada hari yang berbahagia itu, setiap mempelai perempuan tentunya menginginkan tampil paling cantik dan merasakan sensasi bagaikan puteri raja.

Jauh-jauh hari, para calon pengantin telah mempersiapkan jiwa dan raganya untuk menghadapi hari besarnya. Khususnya bagi para perempuan, memilih gaun pengantin yang terindah adalah salah satu persiapan yang paling penting.

Namun, selain gaun, riasan pengantin adalah elemen kunci yang membuat para mempelai perempuan tampak sangat jelita melebihi penampilan pada hari-hari biasa. Pengaplikasian riasan yang tepat akan membuat sang pengantin tampak bagaikan ratu sejagad.

Nah, bagi Anda yang mungkin tengah merencanakan pernikahan dan sedang mencari-cari inspirasi riasan untuk hari istimewa tersebut, ada beberapa tip dan trik yang bisa dipertimbangkan sebelum menentukan gaya makeup seperti apa yang akan dipilih.

Pada dasarnya, tren riasan pengantin selalu datang silih berganti setiap musimnya. Wardah Profesional Makeup Artist Carolina Septerita menjelaskan saat ini bridal makeup yang sedang digandrungi adalah yang bernuansa nude.

Ragu

Bagi mereka yang ragu-ragu dalam menentukan nuansa riasan untuk pernikahan, palet nude adalah pilihan yang sangat aman. Bahkan, ada istilah, “You can never go wrong with nude.” Aksen nude memberikan kesan modern dan pancaran kecantikan yang lebih natural.

Pada riasan tradisional, kata Carol, pemakaian lipstik nude akan menonjolkan kesan modern dan segar. Bagi calon pengantin yang tidak ingin tampil ekstra tradisional, bisa juga memilih pemulas bibir bernada hangat seperti kelir coklat atau earth tone.

Demikian juga dengan permainan riasan mata pada pengantin tradisional. Jika ingin ‘menjinakkan’ kesan tradisional yang terlalu tegas, pulasan eyeshadowberpalet natural dapat menjadi pilihan, dengan catatan tidak meninggalkan pakem-pakem dalam tata rias adat.

“Warna bold juga masih digemari untuk riasan tradisional. Lipstik merah dan eye shadow blok yang menyesuaikan warna busana masih menjadi tren dalam bridal makeup,” kata Carol di sela-sela peluncuran aplikasi traditional weddingoleh Bridestory belum lama ini.

Agar eye shadow sesuai warna busana tidak terlihat berlebihan, lanjutnya, kombinasikan eye shadow tersebut dengan warna putih atau beige untuk membuat aksen gradasi yang lebih lembut dipandang.

Warna terang diaplikasikan pada bagian dalam kelopak mata, sedangkan warna tergelap dipulaskan pada sudut terluar mata untuk memberikan kontur tegas pada mata. Jangan lupa bubuhkan highlight pada bagian sudut dalam agar mata terlihat lebih ‘terbuka’.

Sementara itu, riasan pengantin gaya internasional cenderung lebih mudah dan fleksibel untuk diaplikasikan. Kebanyakan calon pengantin saat ini ingin terlihat senatural mungkin dengan riasannya untuk mengimbangi gaun pengantin modern yang mereka pakai.

Satu hal yang bisa dijadikan acuan adalah warna kulit. Carol mengatakan, kulit terang lebih baik menggunakan palet dingin untuk riasan, sebaliknya kulit gelap disarankan memakai palet warna hangat. Adapun, kulit kuning lebih netral dan bisa memakai palet apapun.

Tren Modifikasi

Secara terpisah, Profesional Makeup Artist dari Puspita Martha International Beauty School Citra Adityana memaparkan tren riasan pengantin tradisional saat ini lebih didominasi oleh gaya modifikasi.

“Karena di Indonesia sekarang ini sudah semakin banyak perempuan yang berkerudung, maka yang sedang sangat berkembang saat ini adalah rias pengantin tradisional muslim modifikasi,” tuturnya.

Tren tersebut menjadikan pemakaian kerudung bukan sebagai kendala untuk tampil dengan tema tradisional pada hari pernikahan. Citra mengatakan perempuan yang berkerudung pun tetap bisa menggunakan gaya tradisional, seperti paes Solo atau paes Jogja.

Untuk tema riasan pengantin tradisional, lanjutnya, permintaan yang paling banyak adalah paes Jogja. Guna memberikan sentuhan modern pada paes, salah satu triknya adalah menanggalkan pakem alis bercabang atau yang lebih dikenal denganmenjangan ranggah.

“Warna lipstik untuk riasan pengantin tradisional saat ini juga tidak melulu didominasi merah. Pilihan warna pinkyang lembut dengan menonjolkan riasan mata adalah yang paling diminati saat ini,” imbuhnya.

Untuk riasan pengantin internasional, Citra menjelaskan, inspirasi gaya yang banyak digandrungi adalah a la Eropa yang lebih simpel. Saat ini semakin banyak calon pengantin yang memilih gaun internasional dengan potongan minimalis.

Sejalan dengan tren itu, tata rias pengantin internasional pun bergeser ke arah makeup yang ringan tetapi tetap sempurna (flawless). Tata rias sangat netral itu dipadankan dengan gaya rambut yang juga simpel, seperti messy bun, yang terlihat elegan tapi natural.

“Tren seperti menggunakan tiara berbahan logam agaknya sudah mulai ditinggalkan. Hiasan kepala yang sedang tren untuk riasan pengantin internasional sekarang ini adalah bunga segar yang disematkan di antara tatanan rambut atau dibentuk menyerupai mahkota.”

Adapun, gaya yang lebih digemari untuk riasan internasional adalah glowing complexion makeup, yaitu membuat wajah pengantin terlihat segar melalui aplikasi alas bedak dengan hasil akhir agak berkilau layaknya satin. “Riasan mata dan bibir soft paling banyak diminati.”

Tip dan Trik:

1. Pilih alas riasan yang sesuai dengan warna kulit dan campurkan denganfoundation ber-tone kuning untuk menetralkan. Sebisa mungkin jangan hanya menggunakan satu warna untuk dasaran.

2. Riasan mata harus lebih ditonjolkan. Aplikasi eyeshadow harus memperhatikan kontur mata. Pastikan kontur mata (shadow dan highlight) dilakukan dengan cermat dan simetris agar mata terlihat lebih ekspresif dan lebih berkarakter.

3. Agar riasan tidak luntur karena air mata atau keringat saat acara pernikahan, aplikasikan dasaran sesuai dengan jenis kulitnya. Kulit sangat berminyak disarankan untuk tidak menggunakan eyeliner di bawah mata, bahkan yang waterproof sekalipun.

4. Agar eyeliner (baik cair, gel, maupun pensil) tidak ‘meleleh’ karena keringat atau air mata, kombinasikan pengaplikasinya dengan bubukeyeshadow warna gelap dan gradasikan untuk tampilan lebih natural, tahan lama, dan memadati ruang-ruang kosong di sela-sela eyeliner.

5. Pastikan konsultasi dengan penata rias sebelum hari H. Lakukan makeup testsetidaknya sepekan sebelum acara. Jarakmakeup test dengan hari H tidak boleh terlalu jauh, karena kondisi kulit bisa berubah akibat siklus pergantian sel.

6. Jaga pola makan pada hari-hari menjelang pernikahan. Hindari makanan berminyak dan pedas, karena dapat membuat kulit berminyak dan mudah berkeringat. Gunakan serum vitamin C untuk mengecilkan pori-pori dan membuat kulit kencang dan kenyal.

7. Hindari pemakaian tabir surya dengan SPF di atas 30 agar tidak memantulkan kesan ‘wajah keputihan’ pada saat dipotret, khususnya yang menggunakanflash.

8. Khusus untuk riasan pengantinoutdoor, jangan menggunakan dasaran terlalu tebal. Pilih foundation cair, dan hindari foundation krim karena lebih banyak kandungan minyaknya. Gunakanfoundation tipis-tipis dan ditimpa dengan bedak two way cake yang agak banyak.

9. Khusus untuk riasan pengantin indoor, pastikan kondisi ruangan (AC) stabil. Jika ruangan tidak terlalu dingin, gunakan dasaran tipis-tipis. Jika wajah pengantin cenderung berminyak, gunakan foundation cair. Sebaliknya, jika kering gunakan foundation krim.

10. Untuk riasan pengantin, pilih bedak two way cake karena dapat menetralisir minyak alami kulit dan keringat. Aplikasikan secara kering hanya dengan menggunakan sikat/kuas wajah, bukan dengan menggunakan spons basah/lembab.