Britney Spears Siap tampil di MTV Video Music Awards Setelah 9 Tahun Absen

Newswire

Bisnic.com, JAKARTA- Britney Spears kembali menggebrak budaya pop dengan merilis album terbarunya, melantunkan hit-hit karaoke retro dan akan manggung pada MTV Video Music Awards (VMA) untuk pertama kalinya sejak 2007.

Spears (34) yang menjadi fenomena pop remaja dengan suara seksi khasnya lewat lagu-lagu "Toxic" dan "Oops!.. I Did it Again," akhirnya merilis lagi album baru berjudul "Glory" Jumat waktu AS menjelang penampilan yang dinantikan banyak orang pada VMA Minggu waktu setempat di New York.

Dia juga menjadi superstar terakhir yang menari, bernyanyi dan berbicara dengan tuan rumah acara bincang-bincang AS James Corden untuk segmen "Carpool Karaoke" viralnya, dengan mengenakan seragam sekolah yang membuatnya terkenal dalam usia 16 tahun pada video musik 1998 "... Baby One More Time." Spears mendominasi musik pop namun karirnya melempem pada 2006-2007 dengan ditandai memotong rambut pirangnya, kehilangan hak asuh untuk kedua anaknya dan berada di bawah pengawasan pengadilan. Dia sempat kembali ke musik pada akhir 2008 dan untuk tiga tahun terakhir manggung di klub malam di Las Vegas.

Tetapi album baru dan bakal tampilnya dia pada VMA telah membuatnya kembali menjadi sorotan. Kolumnis Rolling Stone Rob Sheffield menyebut "Glory" sebagai "comeback fantastis baru" untuk Spears. "Glory" sendiri memuncaki tanggap iTunes di lebih dari 40 negara Jumat waktu AS, termasuk Arab Saudi, Chile dan Rusia.

Kolumnis Billboard Jennifer Keishin Armstrong menyebut pada single dan video musik "Make Me", Spears telah mengukuhkan lagi bakat luar biasanya. Spears akan membawakan "Make Me" bersama rapper G-Eazy pada VMA yang adalah penampilan pertamanya sejak dia membatalkan menyanyikan "Gimme More" pada 2007 ketika karirnya meredup, demikian Reuters.