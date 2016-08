Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Film horor kejiwaan yang menegangkan "Don't Breathe" diperkirakan akan menurunkan film antihero "Suicide Squad" dari puncaki box office akhir pekan ini.

Menurut BoxOfficeMojo.com, "Don’t Breathe" yang mengisahkan sekelompok teman yang berencana merampok rumah seorang pria buta dengan konsekuensi mengerikan dan berbiaya hanya 10 juta dolar AS, diperkirakan bakal menangguk pemasukan antara 10 juta sampai 14 juta dolar AS pada tiga hari pertama penayangannya.

Film produksi Warner Bros, "Suicide Squad" sendiri masih akan menarik pemasukan 9,6 juta dolar AS pada pekan ketiganya di box office akhir pekan ini, sedangkan film animasi buatan Sony Pictures, "Sausage Party", juga diperkirakan mencetak pendapatan besar pada pekan ketiganya dengan 7,5 juta dolar AS.

Juga diputar perdana akhir pekan ini adalah film laga yang dibintangi Jason Statham, "Mechanic: Resurrection," drama tinju "Hands of Stone" dan film romansa "Southside With You." "Mechanic: Resurrection" diperkirakan dibuka dengan pemasukan 9,8 juta dolar AS akhir pekan ini.

Sedangkan "Hands of Stone" dan "Southside With You" yang mengisahkan kisah cinta Barack dan Michelle Obama diperkirakan menarik pemasukan masing-masing 2 juta sampai 3 juta dolar AS, demikian Reuters.