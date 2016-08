The Heritage, Duet Maut Gabriel Harvianto dan Wishnu Dewanta

Atiqa Hanum

Bisnis.com, JAKARTA — Galeri Indonesia Kaya menjadi saksi bisu terselenggaranya konser kecil bertajuk ‘The Heritage’ yang diisi oleh lagu-lagu nasional yang merupakan warisan budaya Indonesia ala Gabriel Harvianto dan Wishnu Dewanta.

Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian mengatakan dalam merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-71, Galeri Indonesia Kaya turut merayakan dengan menggelar pertunjukan yang bertema Patriotik. Gabriel dan Wishnu sebagai musisi bertalenta memberikan suguhan penampilan yang baik bagi penikmat seni yang hadir dengan merasakan kembali keindahan lagu-lagu nusantara dengan karateristik yang begitu kaya. Dia menambahkan hadir pula Bellevoix Chamber Orchestra, Yuyun Arfah, Lifia Laeticia dan grup vokal Ghataka.

“Lagu-lagu ini diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme penikmat seni yang hadir dalam pertunjukan berdurasi 60 menit ini dibawakan dengan konsep chamber orchestra dengan aransemen yang baru, yakni percampuran antara musik modern dan tradisional,” bebernya dalam siaran pers, Minggu (28/8/2016).

Gabriel Harvianto juga mengungkapkan semakin bertambahnya usia bangsa Indonesia, ada kalanya tradisi yang telah dipertahankan dan dijaga dengan baik perlahan mulai luntur.

“Untuk itu, melalui konser The Heritage, kami ingin mengajak penikmat seni untuk menanamkan kepada diri kita untuk bangga dan mencintai dengan sepenuh hati warisan tradisional budaya Indonesia. Semoga konser ini dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga budaya bangsa kita," ujarnya.

Penikmat seni dihibur dengan lagu-lagu nusantara seperti Talempong, Indonesia Jiwaku, Nyiur Hijau, Sound of Aceh, Rentak Melayu, Berkibarlah Benderaku, Indonesia Pusaka, Batak Medley, Tanah Airku dan ditutup oleh lagu Keep on Smiling Indonesia.

Seperti yang diketahui, Gabriel Harvianto mendalami vokal sejak usia 8 tahun bersama alm. Elfa Secioria, di Bandung dan Jakarta. Tergabung dalam Elfa’s Jazz & Pop Singers dan mengikuti festival paduan suara di beberapa negara dari tahun 2000-2008. Sedangkan ketertarikan Wishnu Pamungkas Dewanta pada bidang musik kemudian membuatnya yakin untuk terjun langsung mendalami musik hingga pada 2012 diterima di Conservatory of Music peminatan komposisi musik.