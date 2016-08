Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Baru saja dirilis, Thriller baru "Don't Breathe" langsung memuncaki box office Amerika Utara dalam penayangan perdananya selama akhir pekan kemarin.

Film yang digadang-gadang akan mengalahkan Suicide Squad itu, disebutkan sukses meraup pendapatan dari penjualan tiket sebesari US$26,1 juta.



Di luar Kanada dan Amerika Serikat, film tentang sekelompok teman yang menerobos masuk ke rumah orang kaya buta itu diperkirakan mengumpulkan US$1,9 juta dari tujuh pasar internasional.



Analis comScore Paul Degarabedian menyebut film horor berbujet rendah yang diproduksi dengan biaya 9,9 juta dolar AS itu "luar biasa" dalam menarik penonton.



Don't Breathe, sukses menurunkan peringkat "Suicide Squad" setelah tiga pekan berturut-turut memimpin dengan pendapatan US$12,1 juta selama akhir pekan awal penayangannya, dan hampir US$283 juta selama empat pekan.



Sementara itu, film Focus dan Laika "Kubo and the Two Strings" juga ikut mengalami penurunan pendapatan sebesar 37 persen pada pekan keduanya menjadi US$7,9 juta dan menempati peringkat ketiga.



Adapun peringkat sepuluh besar lainnya yakni "Sausage Party" dengan pendapatan US$3,1 juta "Mechanic: Resurrection" US$7,5 juta, "Pete's Dragon" US$7,3 juta, "War Dogs" US$7,3 juta, "Bad Moms" US$5,8 juta, "Jason Bourne" US$5,2 juta dan "Ben-Hur" US$4,5 juta