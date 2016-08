The Secret, Mengungkap Misteri Kembalinya Roh Sang Istri

Atiqa Hanum

Bisnis.com, JAKARTA—Celestial Movies, saluran yang menayangkan film blockbuster mandarin terbaru, menawarkan sederetan film mandarin terbaru wajib tonton mulai 4 – 25 September pukul 20.00 WIB.

Dalam siaran persnya, Senin (29/8/2016), film terbaru ada The Secret, The Vanished Murderer, From Vegas to Macau 3, hingga The Monkey King 2. Dimulai oleh film bergenre suspense-romantis, The Secret (4/9) yang mengangkat kisah tentang seorang pria yang kehilangan istrinya akibat longsor saat mendaki gunung everest untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka.

Tidak menerima istrinya telah tiada, tanpa diduga sang istri kembali menjadi hantu dan tinggal bersamanya dirumah. Pasangan suami istri tersebut diperankan oleh Leon Lai sebagai Kai-feng dan Wang Luodan sebagai Qiu-jie membawa film ini semakin seru dan menegangkan, apakah hal itu hanya khayalan sang suami atau ada misteri dibalik kematian sang istri?

Selanjutnya, Anda akan diajak untuk mengungkap kasus tentang pelarian sang pembunuh yang diselidiki oleh detektif keren diperankan oleh Sean Lau dalam film bergenre crime action thriller, The Vanished Murderer (11/9) dengan mengambil latar tahun 1932 di Cina Utara yang merupakan sekuel kedua dari film The Bullets Vanishes yang kembali diperankan oleh aktor Sean Lau sebagai detektif.

Kisah berawal ketika seorang tahanan wanita, Fu Yuan melakukan pelarian diri dengan menggali sebuah terowongan di penjara dengan sendok hingga dia berhasil kabur dari penjara. Kemudian, detektif Song Donglu ditugaskan untuk menyelidiki kasus pelarian tahanan wanita misterius tersebut dengan melacak surat–surat yang dikirim untuknya dari Fu, hal itulah yang membawa Song pergi ke kota Hong untuk mengungkap hilangnya Fu. Dapatkah dia mengungkap teka-teki pelarian dari sang pembunuh cerdas tersebut?

Tidak hanya sampai disini, pemirsa Celestial Movies juga akan disajikan dengan film box office yang memecahkan rekor dunia seperti From Vegas to Macau 3 (18/9). Film ini berkisah tentang kisah pembunuhan berencana yang akan dilakukan oleh sejumlah orang untuk membunuh Ken, yang diperankan oleh Chow Yun Fat, pada hari besar upacara pernikahan anak perempuannya di sebuah resor di Macau.

Sebagai penutup akhir pekan di September, Anda akan disajikan dengan film bergenre action-fantasy, The Monkey King 2 (25/9). Sekuel keduanya kali ini, si raja kera diperankan oleh Aaron Kwok yang ditugaskan untuk melindungi seorang biksu yang sedang melakukan perjalananan keagamaan, dari ancaman sesosok makhluk jahat yang mengincarnya untuk mendapatkan kehidupan yang abadi.

Celestial Movies dapat disaksikan di Indovision (Ch. 20), DensTV (Ch. 85), K-Vision (Ch. 47), MatrixTV (Ch. 9), MNC Play Media (Ch. 20), Nexmedia (Ch. 508), Okevision (Ch. 19), OrangeTV (Ch. 19), Skynindo (Ch. 162), Transvision (Ch. 112), TopTV (Ch. 20), TopasTV (Ch. 27), UTV (Ch. 691).