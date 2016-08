Lovepink Gelar Charity Run 5K

Mia Chitra Dinisari

Bisnis.com, JAKARTA-Lovepink kembali menghadirkan kemeriahan Jakarta Goes Pink 2016 (JGP 2016) tahun ini, yaitu Charity Run 5K & 10K. Kami ingin memberi kesempatan bagi para pelari dan komunitas pelari yang mendukung kegiatan kampanye “Breast Cancer Awareness” untuk berlari sekaligus berdonasi. Diharapkan, semangat sportifitas dan kesungguhan dari para pelari bisa menyemangati publik untuk lebih memperhatikan isu deteksi dini kanker payudara.

Shinta Maruto, Humas untuk Lovepink Indonesia mengatakan kali ini acara didukung oleh banyak aktor dan aktris papan atas Indonesia dalam kampanyenya. Diantaranya ada Joe Taslim, Chelsea Islan, Agni Pratistha, dan Dian Nitami. Bagi Lovepink, mendapat dukungan dari para prominent figures ini sangat penting untuk beroleh perhatian publik, supaya misi dari kegiatan ini tercapai. Menarik untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Joe Taslim ketika menyanggupi untuk mendukung acara ini, “It’s never too pink to fight for our women, to be with them in their struggle. It’s no longer their fight alone. We all have to fight together.”



"Selain itu, beberapa nama terkenal lain seperti aktor kenamaan Chicco Jerikho, Rio Dewanto dan pengusaha muda Sandiaga Uno, juga berpartisipasi meluangkan waktunya ikut meramaikan JGP 2016 dengan mengajukan diri berlari untuk setiap donasi yang diberikan kepada Lovepink (PLEDGE," ujarnya dalam siaran persnya yang diterima Bisnis.com

Pada kesempatan ini juga dipamerkan Race Pack JGP 2016 yang terdiri dari t-shirt, nomor dada (bib), dan medali. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam Charity Run 5K & 10K atau Fun Walk bisa langsung daftar ke www.jakartagoespink.com, pendaftaran diperpanjang hingga 17 September 2016. Lovepink menghimbau partisipasi publik sebesar-besarnya demi tercapainya harapan penurunan angka pasien kanker stadium lanjut melalui deteksi dini.



"Hari ini kami juga mempersembahkan trailer dari sebuah film yang kisahnya diinspirasi oleh para pasien dan penyintas kanker payudara yang tergabung di Lovepink. “Pinky Promise”, besutan sutradara Guntur Soeharjanto, dengan skenario yang ditulis oleh Gina S. Noer. Berkisah tentang persahabatan 4 orang perempuan yang diwarnai oleh peristiwa kanker payudara. Film ini diproduksi oleh MP Pro yang juga adalah pendukung utama aktivitas Lovepink," tambahnya

Lovepink awalnya merupakan komunitas yang digagas oleh dua orang sahabat, Shanti Persada dan Madelina Mutia, survivor kanker payudara, pada tahun 2010. Komunitas Lovepink saat ini merupakan sekumpulan ‘warriors dan survivors’, yakni para wanita dengan pengalaman kanker payudara dan mereka yang masih berjuang menjalani serangkaian perawatan. Tahun 2014, Lovepink berkembang menjadi Yayasan Daya Dara Indonesia yang kegiatan utamanya adalah memberikan pendampingan kepada para

survivor kanker payudara serta memperluas kesadaran akan pentingnya deteksi dini melalui edukasi dan sosialisasi.



Lovepink telah melakukan berbagai kegiatan seperti kampanye kesadaran pentingnya pemeriksaan dini selama sebulan penuh di bulan Oktober, bincang-bincang dan pameran tentang kesehatan di rumah sakit, klub komunitas, asosiasi, sekolah, perusahaan pribadi, dan organisasi pemerintah. Lovepink diharapkan dapat menjadi satu wadah untuk saling mendukung agar setiap perempuan dengan kanker payudara dapat melalui perjuangannya serta saling menjaga saling mengingatkan agar lebih banyak perempuan Indonesia terbebas dari kanker payudara.