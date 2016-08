Soundrenaline Hadir Lagi di Bali 3-4 September 2016

Natalia Indah Kartikaningrum

Bisnis.com, MANGUPURA--Soundrenaline, festival musik Indonesia terbesar dengan konsep kolaborasi antar musisi dan pelaku seni akan hadir kembali di Garuda Wisnu Kencana Uluwatu, Bali pada 3 September 2016 hingga 4 September 2016 mendatang.



Tahun ini merupakan yang keempat belas kalinya penyelenggaraan festival musik Indonesia bertaraf internasional ini dengan mengusung tema Louder Than Ever.



Novrial Rustam, Managing Director Kilau Indonesia, penyelenggara Soundrenaline mengatakan, jika sebelumnya Soundrenaline hanya dikenal sebagai pertunjukan musik yang handal, di penyelenggaraan tahun ini akan ada eksplorasi konten dari komunitas kreatif dan para pengunjung.



“Sebagai salah satu festival musik tanah air terlama yang dimulai sejak 2002, Soundrenaline selalu menjadi wadah berkarya dan tempat reuni musisi dari beragam latar belakang dan genre. Tahun ini, semua musisi sidestream dan mainstream serta komunitas kreatif akan diberikan ruang yang sama besar untuk saling berkreasi dan memberi inspirasi,” terangnya kepada media, Kamis (1/9/2016).



Dia menambahkan, ragam musisi berkualitas seperti Efek Rumah Kaca, Kelompok Penerbang Roket, Barasuara, DDHEAR, Isyana Sarasvati, Navicula, Lolot, Sheila on 7, dan lain sebagainya turut memberikan warna tersendiri dalam festival akbar ini.



“Ada 73 musisi tanah air yang akan tampil di 5 panggung Soundrenaline 2016, dan sekitar 23 musisi berasal dari Bali. Selain itu, Soundrenaline 2016 juga akan dimeriahkan oleh kedatangan musisi Internasional yaitu Simple Plan, The Temper Trap, dan Bloc Party,” imbuhnya.



Lanang Botax, salah satu personil Lolot, mengatakan bahwa selalu ada kebanggaan tersendiri bagi Lolot untuk tampil di Soundrenaline 2016 yang merupakan barometer kesuksesan.



“Selain kesempatan untuk berbagi panggung dengan musisi kawakan tanah air, tahun ini menjadi spesial karena kami akan membawakan sesuatu yang lebih dengan penampilan Louder Than Ever dari kami. Kami sangat antusias melihat reaksi para pengunjung yang datang nanti,” cetusnya.