Placido Domingo, Tampil Memukau di Dubai Opera

Atiqa Hanum

Bisnis.com, JAKARTA—Mata dunia tertuju pada pertunjukan pertama di Dubai Opera yang telah menjadi saksi penampilan yang menakjubkan sang legendaris Plácido Domingo.

Chief Executive of Dubai Opera, Jasper Hope mengatakan ini adalah pertunjukan yang paling ditunggu-tunggu di sejarah UEA. Beberapa orang yang beruntung dapat menyaksikan penampilan yang menakjubkan dari penyanyi tenor internasional kelas dunia, Plácido Domingo. Tiket pertunjukan pertama di Dubai Opera ini telah habis terjual hanya dalam waktu tiga jam saat mulai ditawarkan pada April tahun ini.

“Ini merupakan malam bersejarah bagi pertunjukan musikal. Dubai Opera tampak indah malam ini dan bagi mereka yang beruntung dapat melihat Dubai Opera untuk pertama kalinya dan menjadi saksi dari penampilan yang menakjubkan,” bebernya dalam siaran pers, Jumat (2/9/2016).

Pihaknya berkomitmen agar Dubai Opera seterusnya dapat memberikan kontribusi yang besar di masa depan. Dengan menjadi tuan rumah bagi berbagai talenta kelas dunia, Dubai Opera dapat menampung 2.000 pengunjung untuk opera, teater, konser, pameran seni, orkestra, film, acara olahraga dan pertunjukan khusus serta menjadi pusat dari The Opera District.

“Rangkaian program yang ada akan membuat para tamu dapat menikmati pertunjukan kelas dunia di tempat yang spektakuler di Timur Tengah,” katanya.

Pertunjukan yang ada di Dubai Opera, lanjutnya, dapat dilihat secara online dan tiket untuk pertunjukan seperti The Pearl Fishers, The Barber of Seville, Opera Without Words, Coppélia, Giselle, Postcards dari Vienna, Mozart Gala, Impossible, José Carreras, Vivaldi’s The Four Seasons, Sara Baras, Anoushka Shankar, Béjart Ballet Lausanne, The Nutcracker on Ice dan Slava’s Snowshow dapat dibeli di www.dubaiopera.com.