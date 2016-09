Gelar Pameran Tunggal Pilgrimage di Galnas, Ini Makna Karya-karya Lenny Ratnasari

Dika Irawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Perupa Lenny Ratnasari Weichert bakal menggelar pameran tunggal bertema Pilgrimage di Galeri Nasional, Jakarta, pada 20 September mendatang. Pameran tersebut dinilai sebagai upaya memahami diri Lenny melalui jalan spiritual dengan meguji identitas dan perempuan dalam sejarah.

"Lenny juga menghubungkan empati pada perempuan lewat konsepsi Islam kultural," kata Bambang Asrini Widjanarko, kurator pameran Pilgrimage dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Senin (5/9/2016).

Bambang menuturkan Pilgrimage istilah bahasa Inggris yang diterjemahkan bebas ke bahasa Indonesia bermakna konsep ziarah bukan sekadar kunjungan ke situs bersejarah. Namun menyambangi beberapa episode dalam hidup yang mengeksplorasi jalan ke tubuh dan jiwa Lenny sendiri.

Penggambaran itu, menurut Bambang terlihat pada karya Lenny yang sangat privat, To Be or Not To Be, sebuah instalasi patung, tentang tubuh dan jiwa Lenny sendiri. Karya tersebut bertutur tentang kegundahan sebagai perempuan dan upaya mati-matian mengidentifikasi dirinya.

"Sebuah perjalanan mencari jati diri, yang berlabur berbagai emosi kepedihan, kebimbangan bahkan putus asa," ujarnya.

Berjudul Dinners Club, sembilan perempuan dalam mitologi & sejarah, seperti Malahayati, Colliq Pujie, Mother Theresa, Siti Khadijah, Helena Blavatsky, Aung San Suu Kyi, Dewi Sri, Venus serta Dewi Kwan Im disimbolkan dengan simbol piring unik di meja makan.

"Selain itu juga muncul sosok perempuan penyebar agama Islam dengan figur Fatimah Binti Maimun di Jawa yang diandaikan sebagai hulu para Wali, yakni Wali Songo. Fatimah tiba-tiba menjadi sembilan sosok tubuh di sana," ujarnya.