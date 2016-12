Bisnis.com, JAKARTA-Penyanyi pop George Michael meninggalkan warisan yang luar biasa pada grafik musik Billboard, baik sebagai solois maupun sebagai duo Wham!.

Lagu Michael pertama kali memasuki tangga musik Billboard pada tahun 1983 melalui "Young Guns (Go For It), kala itu bersama Wham! yang memulai debutnya pada 19 Maret 1983.

George Michael - mirror.co.uk

Bersama Wham!, Michael sukses meraih 21 kali top 10 hits Billboard Hot 100, termasuk "Wake Me Up Before You Go-Go," "Careless Whisper" "Faith," "Father Figure", "I Knew You Were Waiting for Me" (dengan Aretha Franklin) dan "Don't Let the Sun Go down On Me "(dengan Elton John).

Lagu paling hits Michael di Hot 100 adalah "Faith" di tahun 1987 yang bertahan selama empat minggu di puncak tangga lagu. Selama hidupnya, Michael menetaskan 10 album solo di Billboard 200, dan tiga dari 10 album mencapai top 10, yakni "Faith", "Listen Without Prejudice" dan "Older".

Setelah "Faith", "Careless Whisper" menjadi lagu berikutnya yang menduduki masa terlama di tangga musik Billboard, yakni selama tiga minggu di posisi pertama, seperti dilansir Hollywood Reporter. Berikut adalah top 20 Billboard Hot 100 hits milik George Michael:

1. "Faith"(empat minggu), 12 Desember 1987

2. “Careless Whisper,” Wham! featuring George Michael, (tiga minggu), 16 Februari 1985

3. “One More Try,” (tiga minggu), 28 Mei 1988

4. “Wake Me Up Before You Go-Go,” Wham!, (tiga minggu), 17 November 1984

5. “Everything She Wants,” Wham!, (dua minggu), 25 Mei 1985

6. “Father Figure,” (dua minggu) 27 Februari 1988

7. “I Knew You Were Waiting (For Me),” Aretha Franklin & George Michael, (dua minggu) 18 April 1987

8. “Monkey,” (dua minggu) , 27 Agustus 1988

9. “I Want Your Sex,” 2 Agustus 1987

10. “Praying For Time,”(seminggu), 13 Oktober 1990

11. “I’m Your Man,” Wham!, 1 Februari 1986

12. “Freedom,” Wham!, , 28 September 1985

13. “Don’t Let the Sun Go Down On Me,” 1 Februari 1992

14. “A Different Corner,” George Michael, No. 7, June 14, 1986

15. “Kissing a Fool,” 26 November 1988

16. “Freedom,” 22 Desember 1990

17. “Heaven Help Me,” 29 April 1989

18. “The Edge of Heaven,” Wham!, 16 Agustus 1986

19. “Fastlove,” 1 Juni 1996

20. “Too Funky,” 8 Agustus 1992

Sumber : Antara