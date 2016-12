George Michael meninggal dunia -

Bisnis.com, JAKARTA- Jumlah pemutaran lagu George Michael secara streaming di Spotify meroket setelah kematian penyanyi asal Inggris itu pada hari Natal karena gagal jantung. Dia meninggal pada usia 53 tahun.



Pada hari berikutnya setelah kematian Michael, musik streaming untuk lagu-lagu solonya meningkat 3.158 persen secara global, menurut Spotify.



Lima lagu streaming dari Michael dan mantan grupnya Wham! yang paling banyak diputar adalah "Last Christmas", "Careless Whisper", "Faith", "Freedom! '90", dan "Wake Me up Before You Go-Go".



Peningkatan streaming musik dihitung dengan cara menganalisa katalog musik solo Michael. Data streaming pada Senin kemudian dibandingkan dengan periode waktu yang sama di hari sebelumnya (25 Desember), demikian Billboard.

Sumber : Antara