Bisnis.com, JAKARTA- Tercatat banyak musisi dunia yang tutup usia pada tahun 2016.

Bahkan, tahun 2016 menjadi sebagai salah satu tahun paling tragis dalam panggung musik dunia. Berikut,musisi terkemuka dunia yang meninggal tahun 2016.1.

David Bowie (Januari)

David Bowie seorang penyanyi legendaries yang dikenal sebagai pencipta glam rock dan salah satu seniman paling sukses abad 20. David Bowie meninggal dunia 11 Januari 2016 pada usia 69 tahun setelah melawan kanker selama 18 bulan. Seminggu sebelum berpulang, Bowie merilis albumtrbarunya Blackstar.

Glenn Frey (Januari)

Frey gitaris dan salah satu pendiri dari band Eagles. Saat Eagles bubar pada 1980, Frey memutuskan bersolo karier dan meluncurkan hits-nya termasuk "The Heat Is On" dan "You Belong to the City." Frey juga menjajal dunia akting dan bermain di "Miami Vice".

Frey meninggal dunia pada usia 67 tahun pada Selasa 19 Januari 2016 akibat komplikasi penyakit radang sendi, radang usus besar akut, dan radang paru-paru. Frey telah berjuang melawan penyakit ususnya selama berbulan-bulan dan menjalani operasi pada November.

Paul Kantner (Januari)

Kantner seorang gitaris band beraliran rock, Jefferson Airplane. Sejak 1965-1972, Jefferson Airplane adalah pelopor band rock. Kantner dan gitaris dan vokalis Marty Balin membentuk band di sebuah bar yang disebut Drinking Gourd, untuk menjadi kelompok folk-rock. Kantner lahir pada 17 Maret 1941, tutup usia pada Kamis 28 Januari di usia 74 tahun karena serangan jantung.

Maurice White (Februari)

Maurice White adalah pendiri band R&B funk Earth, Wind & Fire pada 1969 setelah dia pindah dari Chicago ke Los Angeles. Band peraih Grammy itu meneluarkan berbagai lagu hits, termasuk "Shining Star", "Boogie Wonderland" dan "September". White lahir pada 19 Desember 1941, meninggal dunia di Los Angeles pada 4 Februari 2016 di usia 74 tahun.

Keith Emerson (Maret)

Keith Emerson seorang pemain keyboar kelahiran Inggris yang merupakan anggota band rock progresif "Emerson, Lake & Palmer". Emerson dikenal sebagai anggota pendiri Emerson, Lake & Palmer, yang kemudian disebut "super group" dari beberapa musisi rok terkenal yang terbentuk pada 1970.

Emerson yang lahir pada 1944 di Yorkshire, Todmorden. Emerson tutup usia di rumahnya di Santa Monica, California pada 10 Maret 2016 di usia 71 tahun.

Phife Dawg (Maret)

Dawg salah satu tokoh legendaris dari genre hip-hop, rapper dari grup A Tribe Called Quest. Terkenal sebagai salah satu pionir yang memadukan genre hip-hop dengan jazz. Grup ini juga baru merilis ulang album debutnya yang berjudul People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm yang sudah 25 tahun.

Dawg lahir pada 20 November 1970 dan menghembuskan napas terakhirnya akibat komplikasi dari penyakit diabetes pada 22 Maret 2016.

Merle Haggard (April)

Lahir di Oklahoma dari keluarga imigran pasangan James dan Flossie Haggard pada 6 April 1937 di Bakersfield, California. Haggard diakui sebagai Country Music Hall of Fame pada 1994. Pada tahun yang sama, Haggard merilis single In My Next Life. Lagu balada ini bertengger di peringkat 58 tangga lagu.

Kini legenda musik country itu telah pergi di usia 79 tahun pada 6 April 2016. Haggard menghabiskan waktu selama 11 hari di Eisenhower Medical Center, Rancho Mirage, Riverside County, California, Amerika Serikat, akibat penyakit pneumonia yang dideritanya.

Prince (April)

Prince, yang dikenal dengan lagu "Purple Rain" dan "When Doves Cry", meninggal pada 21 April 2016 karena overdosis obat penghilang rasa sakit di rumahnya Paisley Park, di Minneapolis pinggiran Chanhassen. Dia meninggal pada usia 57 tahun.

Leonard Cohen (November)

Leonard Cohen, seorang musisi dan penyair legendaris yang diakui sebagai seniman paling visioner di generasinya. Cohen memulai karier sebagai penyair sebelum terjun ke dunia musik, dengan keengganan pada awalnya, menulis beberapa lagu yang paling reflektif dalam generasinya, termasuk lagu "Hallelujah". Cohen meninggal dunia pada 10 November pada usia 82 tahun.

Sharon Jones (November)

Sharon Jones & the Dap Kings sangat terkenal pada 2007 melalui lagunya "100 Days, 100 Nights" dan pada 2010-an "I Learned Hard Way." Band ini dikagumi karena dianggap telah menghidupkan kembali minat dalam musik soul selama dekade terakhir yang sebelumnya dipopulerkan mendiang penyanyi soul Inggris Amy Winehouse.



Jones didiagnosis menderita kanker tahap awal di saluran empedu. Demikian pernyataan yang disampaikan melalui situs band tersebut. Jones akhirnya menghembuskan napas terakhir pada 18 November setelah berjuang dengan kanker pankreas sejak 2013. Dia meninggal pada usia 60 tahun.

Greg Lake (Desember)

Lake merupakan personel dari King Crimson dan muncul di album debut mereka In The Court Of The Crimson King dan In The Wake Of Poseidon. Lake juga berkolaborasi dengan keyboardist dari band The Nice, Keith Emerson, serta mengajak Carl Palmer untuk membentuk Emerson, Lake & Palmer. Trio ini telah menelurkan sembilan album selama rentang waktu 1970 hingga 1994.

Figur Lake dikenal sebagai sosok musisi yang berkarya dengan gairah. Namun Lake yang lahir pada 10 November 1947 ini tutup usia pada 6 Desember 2016.

Rick Parfitt (Desember)

Parfitt lahir di Woking, Surrey, Inggris pada 12 Oktober 1948, dan mulai belajar memainkan gitar di usia 11 tahun. Dalam 50 tahun karir musiknya, Parfitt banyak terlibat menciptakan lagu Status Quo yang cukup terkenal, di antaranya "Whatever You Want".

Gitaris band rock asal Inggris "Status Quo", Rick Parfitt wafat setelah mengalami infeksi parah di rumah sakit dan akhirnya tutup usia pada 24 Desember 2016 di usia 68 tahun. Setelah menderita infeksi parah, Parfitt masuk rumah sakit, setelah mengalami komplikasi cedera bahu.

George Michael (Desember)

Michael seorang penyanyi pop Inggris yang terkenal pada era 1980-an bersama band Wham! Kemudian melanjutkan kiprah seninya lewat karir solo. Terlahir dengan nama Georgios Kyriacos Panayiotou, dia pernah bermain musik di stasiun kereta bawah tanah London sebelum membentuk Wham! bersama Andrew Ridgeley pada 1981. Michael tutup usia di rumahnya di Oxfordshire, Inggris tepat pada hari Natal, 25 Desmber 2016 di usia 53 tahun.