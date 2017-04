Koleksi busana muslim Alphiana Chandrajani di acara Ramadhan Fashion Delight, Senayan City, Jakarta, Jumat (27/5/2016). - Antara/Beawiharta

Bisnis.com JAKARTA - Merek lokal asal Dubai, Chenille memamerkan koleksi terbarunya dengan tajuk Midnight Rainbow yang menggambarkan keadaan gurun di sana. Koleksi ini tampil dalam pagelaran Muslim Festival 2017 atau Muffest 2017.

Ciri khas dengan pewarnaan digital print yang memberikan sentuhan modern pada tradisional abaya. Dengan latar belakang hitam dan putih, koleksi ini makin trlihat modern.

Selama bertahun-tahun desainer Inggris, Afsana Haji telah dikenal dengan desain gaya edgy-nya melalui butiknya yang populer di Timur Tengah dan Eropa. Kolaborasi terkininya dengan www.fashionis.com yang berbasis di Milan menawarkan kemewahan buatan Italia.

Haji akan memamerkan koleksinya untuk House of Fraser, Abu Dhabi dan Studio Eight di Dubai Mall. Koleksinya yang mencakup printed capes dan atasan dan bawahan bergaya retro juga ditampilkan di sana.

Tahun ini bukan pertama kali bagi Haji berpartisipasi dalam pagelaran Muffest karena tahun lalu dia telah berkesempatan untuk memamerkan karyanya. Dia telqh terbukti menjadi 'the one to watch' mengingat sepak terjangnya di Islamic Fashion and Design Council (IFDC).