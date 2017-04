Koleksi Capsule Collection Gucci - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA- Gucci meluncurkan 43 model pakaian dalam koleksi capsule collection. Koleksi itu dilansir dalam situs belanja online MR Porter

ke 43 koleksi ini, terinspirasi dari semangat perkotaan dan ekspresi jati diri, berdasarkan teknik jahit klasik dengan siluet dan pakaian olahraga yang eksentrik.

"Kami senang karena bisa mencetak kesuksesan dengan capsule collection eksklusif untuk Net a Porter pada tahun lalu dan kali ini bersama dengan Mr Porter, yang kliennya tak diragukan lagi merupakan konsumen busana pria yang berwawasan tinggi dan berkelas." ujar Marco Bizzarri , President & CEO, Gucci dalam siaran persnya

Kumpulan busana ini mencakup busana siap pakai ( ready-to-wear ), sepatu dan aksesoris, serta menganut tekstur dan fabrikasi yang kaya dari Gucci, dalam palet warna yang terang, seperti zesty oranges and yellows , azure blues dan Bordeaux reds .

Kebanyakan koleksi busana itu menggunakan sejumlah motif terkenal dari Gucci, seperti pola the bee and tiger , dan motif terbaru, seperti the skeleton and the cat , dan secara elok menghiasi bagian blazer atau kantong sebuah washed jeans . Busana yang mengemuka termasuk kaos lilac fil coupé , yard wool jacquard bee crewneck sweater , technical jersey zipped jacket dengan warna blueberry dengan sablon kain wol dan embroidered tiger , serta horsebit loafers serta menggunakan sablon GG walpaper yang dihiasi striking mimosa .

Koleksi lainnya menampilkan blue-washed five pocket jeans , jaket yang terilhami gaya prep school dan celana panjang beserta dua setelan jas formal, pakaian olahraga teknis, serta aksesoris kecil termasuk leather bracelets , cufflinks , dasi, jam tangan dan syal. Label merek Gucci berwarna kuning akan dipasang pada setiap busana siap pakai, khusus dibuat untuk capsule collection eksklusif ini.

Busana capsule collection eksklusif ini menjadi perpaduan istimewa antara teknik jahit asal Inggris MR PORTER dan romantisme Italia dari Gucci, serta seluruh busana mengacu pada kelincahan semangat dan eksentrisitas.

"Kami gembira karena bisa bekerja sama dengan Gucci dalam proyek eksklusif ini, khususnya pada saat rumah mode itu sangat dinamis dan memiliki desain yang berpengaruh luas. Alessandro dan timnya yang berbakat amat tampil beda lewat capsule collection yang istimewa ini. Kami meyakini seluruh koleksi busana itu akan langsung meraih sukses dengan konsumen global kami." ujar Toby Bateman , Managing Director , MR PORTER