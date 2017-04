Bisnis.com, JAKARTA- Sehat itu mahal. Tentu saja Anda tahu istilah ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa hukum pemegang saham minoritas PT Asuransi Jiwa Nusantara (Nusantara Life) menyiapkan somasi terakhir kepada pemegang saham mayoritas yakni PT Rajawali Investment serta direksi dan komisaris perseroan terkait pengembalian aset. Taufik Nugraha, kuasa hukum dari Nugraha, Leman & Partners, mengatakan pihaknya berencana melakukan tuntutan hukum kepada PT Rajawali Investment yang memiliki 88,29% saham Nusantara Life. Namun, sebelum langkah hukum ditempuh, somasi terakhir akan dilayangkan untuk memberikan kesempatan kepada PT Rajawali Investment untuk menyelesaikan persoalan di luar pengadilan.“Somasi terakhir sedang didiskusikan dengan klien,” kata Taufik kepada Bisnis, Rabu (16/10/2013). Somasi terakhir disiapkan menyusul somasi pertama yang dilayangkan oleh kuasa hukum dari pemegang saham minoritas seperti PT Asuransi Bangun Askrida, Dana Pensiun Bersama PDAM Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) dan 13 pemilik saham perorangan tidak ditanggapi oleh pemegang saham mayoritas dan sebagian direksi. Taufik mengatakan somasi pertama hanya dijawab secara tertulis oleh Direktur Pemasaran Nusantara Life Mohammad Ansar. Direktur Utama Kukuh Prihadi dan Direktur Polly P.Diredja yang telah mengundurkan diri, lanjutnya, belum memberikan tanggapan. “Walaupun sudah mundur, tidak bisa lari dari tanggungjawab,” katanya. Salah satu isi somasi pertama yang dilayangkan pada 23 September 2013 adalah menuntut PT Rajawali Investment dan direksi serta komisaris Nusantara Life untuk mengembalikan aset yang telah diambil alih dan diduga digunakan secara tidak sah serta melawan hukum oleh pemegang saham mayoritas.

Bisnis.com, TOKYO - Panasonic Corp dan produsen kamera lainnya di Jepang tengah…

Ilustrasi/Bisnis.com Bisnis.com, TOKYO - Panasonic Corp dan produsen kamera lainnya di Jepang tengah khawatir terhadap pertempuran untuk memenangkan persaingan dengan generasi smartphone \'selfie\' ke kamera mirroless. Panasonic, Fujifilm Holding dan Olympus Corp, telah kehilangan uang dari lini kamera sejak ponsel dapat mengambil foto dengan kualitas tinggi telah mengikis bisnis kamera kamera kompak. Pada tahun ini, penjualan kamera kompak sepertinya jatuh 405 menjadi kurang dari US$59 juta, menurut IDC. Sementara itu, penjualan kamera mirrorless -dipandang sebagai format menjanjikan antara compacts low-end dan high-end single-lens reflex (SLR) kamera. Penurunan 40% dalam penjualan kamera Panasonic secara keseluruhan pada April -September cukup rentan untuk rencana jangka menengah perusahaan untuk Maret 2016 tuntutan bisnis yang tidak menguntungkan. "Jika Anda melihat jangka menengah sampai panjang, pembuat kamera digital tergelincir dan pasar menjadi oligopoli," kata analis Credit Suisse Yu Yoshida. Canon dan Nikon mendominasi pasar kamera SLR, sementara Sony bisa bertahan setiap shakeout berkat kekuatannya dalam membuat sensor untuk sejumlah produsen kamera serta bekerja sama dengan divisi smartphone .

Bisnis.com, JAKARTA--Untuk menurunkan berat badan, ada proses pembakaran kalori yang harus terjadi…

Lingkar pinggang tentukan seseorang kurus atau gemuk/athleteculture.com Bisnis.com, JAKARTA--Untuk menurunkan berat badan, ada proses pembakaran kalori yang harus terjadi agar lemak mulai berkurang. Biasanya, Anda membakar lemak melalui olahraga. Mulai olahraga ringan seperti jogging sebenarnya bisa cepat membakar lemak. Dan belakangan orang memilih pergi ke gym agar lemak cepat terbakar. Sayangnya tidak semua orang bisa melakukan aktivitas yang satu ini. Selain harganya yang cukup mahal, gym juga butuh waktu khusus untuk Anda mendatangi pusat fitness, disela kerja Anda. Tentu saja, di tengah kemacetan dan kesibukan hal tersebut akan sulit dilakukan. Jangan khawatir karena ada cara lain untuk membakar lemak dengan makanan yang ada di sekitar Anda. Berikut beberapa makanan tersebut:

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak digelar pertama kali pada 1955-1956, Liga Champions…

Real Madrid, klub terbanyak menjuarai Liga Champions./Reuters Bisnis.com, JAKARTA - Sejak digelar pertama kali pada 1955-1956, Liga Champions –yang trofinya dijuluki "The Big Ears" (Telinga Besar),dan trofi pertama berbeda dengan yang sekarang diperebutkan (dibuat oleh Stadellman)— didominasi oleh klub elite asal Spanyol, Real Madrid. Sebanyak sembilan kali. Bahkan, dari sisi negara, dikuasai oleh Spanyol, sebanyak 14 kali juara. Namun, gelar itu --piala yang diperebutkan sekarang adalah edisi ke-6—hanya berptar di lima klub besar a.l. Real Madrid, Bayern Munchen (5), Barcelona (4), Liverpool (5), dan AC Milan (7). Liga ini dimulai pada musim 1955/56 dengan menggunakan sistem gugur dua leg, yaitu setiap tim bermain dua pertandingan, satu tandang dan satu di kandang, dan tim dengan skor rata-rata tertinggi maju ke babak berikutnya. Hanya tim-tim juara liga di masing-masing negara, ditambah dengan pemegang juara pada saat itu, yang berhak ikut ajang kompetisi ini. Penampilan di final berdasarkan negara Negara Juara Negara Juara Runnerup Spanyol 14 10 Italia 12 14 Inggris 12 7 Jerman 7 10 Belanda 6 2 Portugal 4 5 Prancis 1 5 Skotlandia 1 1 Rumania 1 1 Yugoslavia 0 1 Belgia 0 1 Swedia 0 1

Bisnis.com, JAKARTA--Di tengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak…

Presiden Joko Widodo/Reuters-Beawiharta Bisnis.com, JAKARTA--Di tengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut dirilis pada Rabu (9/9/2015). Pasar sempat merespons negatif terhadap paket ‘September I’ yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut terlihat pada pergerakan negatif pasar modal dan pasar uang sehari setelah paket kebijakan ekonomi diumumkan Jokowi. Namun, pada hari Jumat (11/9/2015), sebelum lawatan ke luar negeri Jokowi kembali meyakinkan pasar dengan merilis lanjutan paket ‘September I’. Kemudian pasar merespons positif dengan kenaikan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah. Berdasarkan dokumen yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada tiga sasaran paket ‘September I’ yang dibuat oleh Jokowi, yakni mengembangkan ekonomi nakro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Berikut ini akan dikupas paket kebijakan ekonomi ala Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA--Banyak orang belum merasakan keberadaan Anda dari segi rasa percaya dirinya.…

Ilustrasi/Writechoice Bisnis.com, JAKARTA--Banyak orang belum merasakan keberadaan Anda dari segi rasa percaya dirinya. Anda termasuk orang yang percaya diri tapi tak tahu bagaimana bisa mengeluarkan karakter itu melalui bahasa tubuh yang tepat. Berikut 6 cara menampilkan rasa percaya diri seperti yang dikutip dari Allwomenstalk, Kamis (8/10/2015).







Bisnis.com, JAKARTA - DBS Group Research menyatakan prospek pertumbuhan ekonomi…

Ilustrasi./JIBI-Rachman Bisnis.com, JAKARTA - DBS Group Research menyatakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini diprediksi masih mengalami risiko pelemahan yang lebih besar. Ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi mengatakan potensi melambatnya produk domestik bruto (PDB) di Indonesia masih dapat terjadi apabila pertumbuhan investasi di Indonesia terus mengecewakan serta volume ekspor yang terlihat belum mengalami peningkatan. Pertumbuhan konsumsi yang selama ini menjadi pilar utama perekonomiam Indonesia juga turut melemah dalam beberapa tahun terakhir. "Tiga tahun terakhir fenomena Indonesia pertumbuhan konsumsi terus menurun walaupun saat ini konsumsi sebesar 5% masih sedikit lebih tinggi dibandingkan 10-20 tahun terakhir," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/10/2015). Kontribusi investasi terhadap PDB tahun ini hanya akan berada di angka 3,5% dan jauh dari potensi pertumbuhan investasi tahun sebelumnya yang dapat mencapai 8%. "Sebenarnya potensinya setahun bisa mencapai 8%. Tapi di 2015 kelihatannya untuk mencapai 3% pun susah. Forecast kami 3,5% di 2015," katanya.

Ketika bertemu dengan teman saya dua bulan lalu, dia baru saja mengeluh. Katanya, ada dua perusahaan…

Asuransi/orixinsurance.com Ketika bertemu dengan teman saya dua bulan lalu, dia baru saja mengeluh. Katanya, ada dua perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan pertanggungan lewat jasa telemarketing selama sepekan terakhir. Menurutnya, menyisihkan uang untuk bentuk proteksi tambahan belum terlalu ia butuhkan. Dengan penuh percaya diri, dia bilang probabilitas sakit atau bahkan mati hanya 1% dari keseluruhan hidupnya yang selalu menerapkan gaya hidup sehat. Teman saya itu bekerja full time sambil menempuh ekstensi strata satunya di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kendati waktu luangnya sempit, dia masih bisa menyempatkan waktu untuk berwisata setidaknya tiap dua bulan. Ketika bertemu beberapa waktu lalu, dia meralat ucapannya. Sambil bertanya malu, dia mengatakan cukup khawatir dengan rangkaian musibah pesawat jatuh sepanjang tahun ini, terutama dalam dua bulan terakhir. Soalnya, dalam berwisata dia kerap menggunakan transportasi udara sebagai moda utama. “Apalagi gue nonton TV kabut asap sekarang parah banget. Baiknya gue pilih produk asuransi apa dan perusahaan apa ya?” ujarnya kepada saya.

Bisnis.com, JAKARTA--Stress membayangi setiap…

Ilustrasi Bisnis.com, JAKARTA--Stress membayangi setiap pengendara, kemungkinan tersebut semakin besar jika para pengendara terjebak kemaetan lalu lintas, harus mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan, melihat pengemudi lain yang tidak mengikuti aturan, dan harus berurusan dengan parkir yang tidak tertata dengan baik. Ada sejumlah cara yang bisa digunakan untuk mengurangi tingkat stress tersebut. Ada keuntungan yang dihasilkan dari perasaan relaks ketika berkendara – pengemudi yang tenang cenderung merupakan pengemudi yang lebih aman. Sementara pengemudi yang stress cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dalam kecelakaan atau membahayakan orang lain di jalan. Jadi, kencangkan sabuk pengaman dan ikuti beberapa cara ini. Memulai dengan tenang – kosongkan pikiran dari sejumlah masalah yang ada di kepala sebelum mulai menjalankan kendaraan Anda. Hal tersebut membuat Anda lebih fokus terhadap jalan yang akan anda lalui. Jangan berkendara ketika Anda lelah atau marah. Stres atau emosi, entah itu berasal dari mengemudi atau hal yang tidak terkait lainnya, akan berpengaruh terhadap kemampuan Anda berkendara. Ketika Anda ingin menuju satu tempat untuk pertama kali, carilah rute sebelum pergi, dan pastikan cukup waktu untuk mencapai tujuan dengan kecepatan yang aman. Jika Anda membawa bayi, pastikan Anda membawa barang-barang yang dibutuhkan sebelum memulai perjalanan. Cek posisi duduk, pendingin, dan stereo sesuai yang Anda inginkan sebelum mulai menjalankan kendaraan Anda. Waspada dan Mengemudi dengan Hati-hati, hal-hal tidak terduga bisa datang kapan saja. Perhatikan pengguna jalan lain yang lebih rentan seperti pesepeda, pejalankaki, atau pengendara motor. Binatang juga bisa tiba-tiba muncul di jalanan. Jauhi distraksi berkendara yang berbahaya seperti menggunakan telepon seluler, mengirim pesan, dandan, atau makan di balik kemudi. Anda harus benar-benar focus ketika mengemudi. Sebisa mungkin menjadi pengemudi yang baik – menjaga batas kecepatan, memperhatikan jalan di depan mata, memerhatikan rambu-rambu, menggunakan lampu sen ketika belok. Jika Anda tidak pernah ‘suka berkendara’ atau pernah mengalami kecelakaan yang traumatis, cari instruktur yang menawarkan paket “rehabilitasi berkendara” untuk meningkatkan skil dan kepercayaan diri Anda. Menggunakan Pola Pikir yang Tenang – Kemacetan terjadi, tetapi frustasi karena macet tidak membuat Anda sampai tujuan lebih cepat. Terima kenyataan bahwa di sana ada sejumlah orang yang tidak selalu memerhatikan atau bertanggung jawab ketika mengemudi. Anda tidak boleh membuat hal itu. Coba untuk berpikir positif, mungkin mereka menghadapi hari yang buruk, atau itu murni kesalahan saja. Mungkin Anda juga pernah melakukan hal yang sama di jalan, setidaknya satu kali. Jangan Termakan Pikiran Negatif dan Kemarahan – Jangan mengejek, memaki, atau meneriaki pengendara lainnya – bahkan termasuk di dalam hati. Terprovokasi akibat tindakan orang lain di jalan mungkin akan menimbulkan efek negative secara jangka panjang terhadap kesehatan Anda. Mungkin Anda merasa terproteksi di dalam kendaraan, tetapi rasa frustasi dapat merusak pertimbangan Anda dan mengarah kepada keputusan yang tergesa-gesa, terkait konflik verbal dan fisik. Dr. Leon James, co-author buku Road Rage and Aggressive Driving mengatakan, “kemarahan di jalan, pada dasarnya disebabkan karena Anda berada di bawah pengaruh gangguan emosi.” Labeli dan Lepaskan – Jika Anda tidak bisa selalu mengabaikan pengendara yang ugal-ugalan, coba dengan taktik melabeli mereka “idiot”. Mengetahui bahwa akan selalu ada sebagian orang yang tidak mengemudi seperti menurut Anda seharusnya mereka lakukan, akan membuat Anda dapat menerima itu, dan pikiran Anda akan kembali fokus ke perjalanan, itu lebih penting. Labelling adalah salah satu cara untuk melepaskan emosi. Coba Cara untuk Mengurangi Ketegangan – Tarik nafas yang dalam jika Anda merasa tegang, atau dengarkan lagu yang menenangkan atau yang bernuansa asik. Dalam perjalanan panjang, ambil istirahat untuk menguatkan kembali badan dan konsentrasi Anda. Latih teknik pijat Anda di rumah dan praktekan ketika di jalan. Teknik relaksasi tersebut dapat mengurangi stress di badan, sehingga Anda akan merasa lebih baik secara fisik maupun emosi. Jauhi Pengemudi Agresif – Jauhi jalur pengemudi yang agresif atau menyebalkan, atau biarkan dia lewat. Jangan buat kontak mata – Anda tidak perlu tahu lebih banyak mengenai pengemudi tersebut. Jangan pernah membalas dengan pandangan tidak menyenangkan atau gestur yang kasar. Jika sesama pengendara mulai menunjukan ancaman serius, arahkan kendaraan Anda ke kantor polisi atau ke tempat ramai. Mengurangi ketegangan dalam perjalanan akan membuat Anda merasa lebih baik dan mengemudi lebih baik. Jika ada dorongan untuk kembali marah dalam perjalanan, pikirkan mengenai efek jangka panjang yang akan Anda timbulkan, baik ke diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengemudi, seperti di banyak bagian dari kehidupan kita, kita memiliki sedikit kontrol atas orang lain atau lingkungan kita. Kekuatan terbesar kita terletak pada bagaimana kita melihat dunia dan mengelola diri kita sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA- Memutuskan memberikan gadget pada anak untuk mempermudah komunikasi, orang tua…

Bisnis.com, JAKARTA- Memutuskan memberikan gadget pada anak untuk mempermudah komunikasi, orang tua harus mempersiapkan aturan main agar anak tidak ketergantungan pada gadgetnya. Berikut ini adalah aturan main gadget yang disarankan oleh psikolog anak dari Tiga Generasi, Annelia Sari Sani.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor konsisten memajukan dunia balap Indonesia…

Honda gelar kompetisi jazz dan brio di Sentul, Jawa Barat/Bisnis-Nurudin Abdullah Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor konsisten memajukan dunia balap Indonesia dengan kembali berpartisipasi di ajang Indonesian Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2017 yang digerlar di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor. Partisipasi perusahaan agen pemegang merek mobil Honda dilakukan dengan menggelar balap One Make Race Honda Jazz Speed Challenge musim ke-12 dan Honda Brio Speed Challenge ke-5 yang dimulai pada 24 Maret 2017. Jonfis Fandy, Marketing and After Sales Service Director Honda Prospect Motor (HPM), mengatakan partisipasi Honda pada musim ini sekaligus memberikan wadah bagi para pebalap Honda Jazz dan Honda Brio yang jumlahnya semakin banyak do Sentul. “Perubahan sistem poin Honda Jazz Speed Challenge musim ini akan semakin memacu persaingan secara positif, sehingga setiap pebalap berkesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya di setiap seri,” katanya, Senin (27/3/2017). Menurutnya, tim Honda Racing Indonesia yang telah berlaga di Sentul selama 15 tahun terakhir juga kembali turun di kelas Indonesia Touring Car Championship dalam Honda Jazz Speed Challenge yang sudah dimulai sejak 2006. Honda Jazz Speed Challenge yang sudah dimulai sejak 2006. merupakan ajang balap One Make Race yang paling lama dan paling konsisten di ISSOM hingga pada musim balap 2017, selanjutnya, Honda Jazz Speed Challenge kembali diperkuat oleh para pebalap dari kelas Master (Seeded A-profesional), para pebalap muda berbakat dari kelas Rising Star (Seeded B-amatir) dan Promotion (non seeded-pemula). Dia juga menjelaskan Honda Jazz Speed Challenge musim 2017 akan berlangsung sebanyak 6 seri dengan total hadiah mencapai Rp531 juta serta Honda Brio Speed Challenge 2017 digelar 6 seri dengan total hadiah Rp156,5 juta.

Bisnis.com, JAKARTA- Sehat itu mahal. Tentu saja Anda tahu istilah ini. Padahal, istilah itu…

Bugar berolahraga/boldsky.com Bisnis.com, JAKARTA- Sehat itu mahal. Tentu saja Anda tahu istilah ini. Padahal, istilah itu tidaklah sepenuhnya benar. Yang benar adalah sehat itu murah, namun ketika sakitlah yang mahal. Karena Anda harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan agar kembali sembuh. Bagaimana pun kondisi kita saat ini, baik dalam hal kesehatan, keuangan, mental, ekonomi, atau sosial, ada banyak cara untuk (lebih) mengontrol kesehatan. Tidak ada orang yang terlalu muda atau terlalu tua untuk mempelajari kebiasaan baik dan sehat. Karena itu, agar Anda tetap sehat ada baiknya mulai mengontrol kesehatan tubuh Anda. Caranya? Berikut tipsnya seperti dilansir wikihow

13 1. Kayu Manis

Kayu manis dipercaya berfungsi sebagai “pembangkit tenaga listrik” untuk membakar lemak…

Tummy tuck hilangkan lemak di perut/medindia.net Kayu manis dipercaya berfungsi sebagai “pembangkit tenaga listrik” untuk membakar lemak dalam tubuh. Pembakaran lemak ini dapat meningkatkan metabolisme. Selain itu, antioksidan yang terkandung dalam kayu manis dapat membantu tubuh Anda memblokir penyerapan glukosa dan meningkatkan pergerakan insulin untuk membersihkan gula dalam darah Anda. Kandungan anti-inflamasi dalam kayu manis dapat melawan efek obesitas dan berguna untuk perlindungan jantung dari infeksi. Selain itu, kayu manis pun dipercaya dapa menstabilkan gula darah seseorang.

14 1. Arung Jeram Timbukar

Bagi wisatawan yang sedang berada di Sulawesi Utara dan tertarik untuk mencoba rafting, anda bisa…

Arung Jeram Timbukar/samratulangiairport.com Bagi wisatawan yang sedang berada di Sulawesi Utara dan tertarik untuk mencoba rafting, anda bisa mencoba arung jeram Timbukar. Terletak di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa dan garis finishnya terletak di Desa Tangkuney, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Tengah. Perjalanan dari start hingga garis finish sepanjang 12 KM akan menghabiskan waktu 2,5 jam melalui Sungai Nimanga. Sebelum tiba ke tempat arung jeram, wisatawan akan disuguhi pemandangan air terjun Timbukar setinggi 90 meter. Lokasi ini sekitar 1,5 jam dari Kota Manado. Ada beberapa alternatif jalan menuju lokasi arung jeram ini. Yang pertama, Anda bisa melewati Tanawangko hingga Desa Maruasey, dan menuju Desa Tangkuney. Dari desa ini menuju garis finish sudah dekat, dan juga ini merupakan jalur tercepat menuju lokasi start yang ada di Desa Timbukar, namun jalan yang ada tidak terlalu lebar. Alternatif berikutnya, wisatawan dapat melalui Kota Tomohon hingga Sonder. Dari Sonder melanjutkan perjalanan ke Desa Tincep, dari desa tersebut hanya ada satu jalan menuju Desa Timbukar, lokasi start arung jeram.

15 1. Tiga Sasaran Paket \'September 1\'

Bisnis.com, JAKARTA - Paket ‘September I’ yang dirilis oleh…

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kiri) didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan)./Antara Bisnis.com, JAKARTA - Paket ‘September I’ yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai tiga tujuan. Ketiga tujuan tersebut yakni untuk pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, dan

melindungi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, pemerintah melakukan langkah bersama dengan Otoritas Moneter yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerja sama antara pemerintah, BI, dan OJk tersebut dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Untuk menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, pemerintah mengeluarkan sejumlah jurus yakni dengan cara

stabilisasi fiskal dan moneter termasuk pengendalian inflasi. Selain itu pemerintah juga melakukan percepatan belanja dan penguatan neraca pembayaran,

16 1. Pelemahan Rupiah Ganggu Investasi

Gundy memperkirakan pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir diperkirakan bisa…

Ilustrasi/Bisnis Gundy memperkirakan pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir diperkirakan bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia hingga akhir tahun ini. Pelemahan rupiah akan membuat bahan baku menjadi lebih mahal yang nantinya berdampak kepada meredupnya minat investasi. Angka belanja modal yang masih menurun menjadi indikator yang menunjukan bahwa pelemahan rupiah turut menekan impor untuk keperluan investasi. "Karena 60% hingga 70% produksi menggunakan bahan baku impor, begitu impor menguat maka biaya investasi menjadi mahal. Karena impor itu mengunakandampak pada daya beli impor yang sehingga membuat investasi anjlok," tuturnya. Menurunnya pembelian barang modal kni sangat menakutkan bagi pertumbuhan investasi ini. Pasalnya, apabila barang modal ini tidak naik maka akan berdampak pada pertumbuhan investasi yang tidak meningkat dan bahkan menurun. Ditambah lagi, pertumbuhan kredit sektor investasi baru mengalami penurunan tajam dari 30% menjadi dibawah 10%. "Para pelaku bisnis enggak mau lagi kredit inevstasi baru karena kondisi rupiah saat ini. Mereka wait and see," ujarnya.

17 Melissa McCarthy

Aktris Melissa McCarthy menempati urutan ketiga sebesar Rp305 miliar. Pemain serial drama komedi…

Melissa McCarthy/redbookmag Aktris Melissa McCarthy menempati urutan ketiga sebesar Rp305 miliar. Pemain serial drama komedi Amerika Gilmore Girls itu memulai karirnya sebagai "comic".



Dia adalah alumni dari The Groundlings, sebuah grup sketsa komedi improvisasi yang berbasis di Los Angeles, California.



Melissa juga pernah menjadi host di empat episode acara sketsa komedi Saturday Night Live. Melissa akan kembali menghiasi layar lebar Juli nanti dalam film terbarunya "Ghostbusters" bersama Kristen Wiig dan Chris Hemsworth.



Urutan keempat adalah Fan Bingbing menjadi satu-satunya aktris di luar Hollywood yang masuk ke daftar aktris dengan bayaran tertinggi 2015 dengan bayaran senilai Rp278 miliar.



Fan Bingbing adalah adalah seorang aktris dan penyanyi pop Cina Fan Bingbing. Tak hanya berakting dan bernyanyi, Fan Bingbing juga berlaga di belakang layar sebagai produser televisi.



Fan meraih kepopulerannya dari peran pendukung yang ia perankan di serial hit televisi China My Fair Princess (1997). Tak hanya tergabung dalam jajaran aktris dengan bayaran tertinggi, Fan juga masuk ke dalam daftar Gaun Terbaik Internasional 2015 milik Vanity Fair.

18 2. Buah Berry

Buah-buahan jenis berry mengandung polifenol yang dapat melawan senyawa-senyawa jahat. Selain itu…

Blueberry/Medicaldaily.com Buah-buahan jenis berry mengandung polifenol yang dapat melawan senyawa-senyawa jahat. Selain itu buah-buahan ini dapat memberikan perlindungan kardiovaskuler. Semua manfaat ini bisa ditemukan dalam buat cranberry, strawberry, dan blueberry. Beberapa studi kesehatan, menunjukkan buah-buahan ini dapat mengurangi berat badan, menghambat akumulasi lemak dan memiliki sifat anti-inflamasi yang serupa dengan kayu manis. Buah ini pun anti-diabetes dan dapat mengubah senyawa dalam usus untuk menghambat pertumbuhan senyawa berbahaya.

19 2. Bukit Kasih Kanonang

Bukit Kasih Kanonang merupakan lambang kerukunan antar umat beragama yang berada di Provinsi Sulawesi…

Bukit Kasih Kanonang/Pegipegi.com Bukit Kasih Kanonang merupakan lambang kerukunan antar umat beragama yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Di lokasi ini ada lima tempat ibadah umat beragama yang dibangun pada tahun 2002. Disebut Bukit Kasih karena di tempat inilah para umat beragama dapat beribadat sesuai kepercayaannya masing-masing dan dengan damai. Tempat ini pun dipercaya sebagai tempat tinggal nenek moyang Minahasa, yakni suku Toar dan suku Luminuut.Terletak di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, perlu waktu 1,5jam perjalanan dari Kota Manado. Untuk wisatawan yang ingin menginap di dekat sini bisa mencari hotel atau penginapan di sekitar Tomohon, 30 menit perjalanan dari Desa Kanonang.

20 2. Mendorong Ekonomi Nasional

Bisnis.com, JAKARTA - Selain pengembangan ekonomi makro yang kondusif,…

Pertumbuhan/Ilustrasi Bisnis.com, JAKARTA - Selain pengembangan ekonomi makro yang kondusif, Paket ‘September I’ yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bertujuan untuk menggerakan ekonomi nasional Untuk menggerakan ekonomi nasional tersebut, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong daya saing industri nasional yakni dengan cara melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal. Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Selain itu, mendorong ekonomi nasional juga dilakukan dengan cara mempercepat proyek strategis nasional. Pemerintah juga fokus dalam peningkatan investasi di sektor properti sebagai salah satu upaya menggerakan ekonomi nasional.

21 Ada Kepentingan Daerah

Menarik apa yang disampaikan Ekonom Pertanian Institute for Development of Economics and Finance…

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin. /JIBI-Abdullah Azzam Menarik apa yang disampaikan Ekonom Pertanian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin saat ditemui Bisnis.com di salah satu acara yang mengundangnya sebagai pembicara. Bustanul mengapresiasi langkah pemerintah yang berani meng-klaim data yang dipublikasikan BPS memang tidak akurat. Namun, lembaga pimpinan Suryamin itu bukanlah satu-satunya pihak yang menyebabkan ketidakakuratan tersebut. “Memang tidak benar [data yang dipublikasikan BPS]. Tapi patut diketahui kalau BPS itu bukan satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam pengumpulan data itu kan dibantu oleh Dinas Pertanian daerah,” kata Bustanul. Bustanul mengatakan dalam pengukuran di daerah, kontribusi peran BPS hanya sekitar 25% dari total data yang dikeluarkan dan BPS melakukan tugasnya dengan pengukuran spesifik. Selebihnya, ketidakakuratan data terbesar justru dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat. “Metode yang digunakan oleh Distan itu bukan projective measure, tapi justru eye estimate [pandangan mata], sejauh mata memandang lalu dikira-kira. Bisa dibayangkan kualitasnya apalagi dengan kepentingan daerah,” kata Bustanul. Di sisi lain, Bustanul sendiri menilai BPS tidak punya kekuatan untuk menolak data panen yang diberikan oleh oleh Distan. Dia merekomendasikan data produksi beras untuk seluruhnya diserahkan saja pada BPS. “Memang BPS ini instansi yang membuat publikasi, tapi mereka mendapatkan datanya dari lapangan. Kalau staf BPS sendiri memang under control, tapi kalau yang di luar BPS [staf Distan] itu tidak bisa dikontrol.”

22 2. Telkomsel

Operator telekomunikasi seluler GSM Telkomsel menawarkan promo spesial Telkomsel 4G LTE, baik…

Telkomsel/Istimewa Operator telekomunikasi seluler GSM Telkomsel menawarkan promo spesial Telkomsel 4G LTE, baik untuk layanan pascabayar (KartuHALO) dan prabayar (Simpati, KartuAS dan LOOP). Dalam situs resminya, Telkomsel menghadirkan paket HALO FIT 4G LTE untuk pengguna KartuHALO dengan menawarkan keuntungan 200 menit panggilan telpon, 200 SMS, 4GB data. Sementara itu, untuk layanan prabayarnya, Telkomsel menghadirkan dua macam paket yakni Paket Basic dan Paket Combo. Untuk Paket Basic Simpati, Telkomsel menawarkan 2GB data dengan harga Rp 80.000, sedangkan untuk Paket Basic Kartu AS dan Loop, Telkomsel menawarkan konten data yang lebih sedikit yakni 1,3GB, namun dengan harga yang lebih murah Rp 60.000. Untuk Paket Combo, Telkomsel menghadirkan promo tidak hanya untuk layanan data internet, tetapi juga layanan panggilan telepon dan pesan singkat atau SMS. Paket Combo Simpati menawarkan keuntungan 100 menit panggilan telepon, 300 SMS, dan 3,5GB data, sementara Paket Combo KartuAS dan Loop menawarkan keuntungan 100 menit, 200 SMS, dan 1,8GB data. Meski tertulis promo tersebut telah berakhir pada 19 Juni 2015, menurut customer service Telkomsel saat dihubungi ANTARA News, Jumat, promo Paket Basic dan Paket Combo masih berlaku. Untuk mengaktifkan paket tersebut, pelanggan dapat menekan *363# melalui ponsel mereka.

23 2. Kontak mata

Menatap mata lawan bicara adalah cara untuk mendapat perhatian dan sinar dari orang lain. Dalam setiap…

Ilustrasi/eharmony Menatap mata lawan bicara adalah cara untuk mendapat perhatian dan sinar dari orang lain. Dalam setiap percakapan, jangan palingkan wajah atau berkata tanpa melihat mata lawan bicara. Selain bisa dianggap tak menghargai orang lain, Anda juga bisa dianggap tak terpercaya dan merasa rendah diri. Pasalnya, tak ada orang yang berbohong yang berani menatap lawan bicaranya. Hal ini tak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah Anda kenal. Bagaimana Anda bersikap di depan orang asing juga akan berpengaruh pada banyak peluang baik yang seharusnya Anda dapatkan. Jadi, lakukan kontak mata dengan mereka.

24 2. Berpromosi tanpa henti



Pernahkah Anda melihat rekan Anda yang mengisi timeline di laman Facebooknya dengan semua pesan…



Pernahkah Anda melihat rekan Anda yang mengisi timeline di laman Facebooknya dengan semua pesan tentang usahanya, tanpa henti? Tentunya, rasa sebal akan datang karena merasa terganggu dengan semua pesan-pesan itu. Setiap orang pastinya memiliki tujuan berbeda mengapa akhirnya mereka membuat akun di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi Anda memahami hal tersebut. Caranya, dengan membuat jadwal khusus dan menentukan waktu paling tepat untuk mempromosikan barang ataupun jasa Anda.

25 2. Muhammad Ridwan (Persib)

Muhammad Ridwan (lahir di Semarang, 8 Juli 1980; umur 35 tahun) adalah seorang pemain…

Pemain depan Persib Bandung M. Ridwan (kiri)./ANTARA Muhammad Ridwan (lahir di Semarang, 8 Juli 1980; umur 35 tahun) adalah seorang pemain sepak bola Indonesia. Ia dapat bermain dalam posisi bek maupun gelandang.Klub nya saat ini adalah Persib Bandung pada musim kompetisi 2012/2013 . Pada pertandingan kandang Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 (AFC) di Stadion Gelora Bung Karno melawan Turkmenistan, Muhammad Ridwan menyumbang 1 gol ke gawang Turkmenistan. wikipedia

26 2. Penyerapan Anggaran Mengecewakan

Ditambah lagi, pada bulan Agustus penyerapan…

Ditambah lagi, pada bulan Agustus penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini masih dibawah target menjadi salah satu tanda yang mengkhawatirkan karena spending masih sekitar 20% dari APBN 2015. "Target belanja infrastruktur 2015 dua kali lipat sebelumnya. Ini indikasi kuat akan terjadinya pertumbuhan. Realitas sampai Agustus, serapannya kecil. Amat sangat mengecewakan," ucapnya. Oleh karena itu, lanjut Gundy, diperlukan peran pemerintah untuk membantu meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia sangat penting mengingat tingginya risiko adanya downward spiral di perekonomian Indonesia.

27 2. US$9.735.000 - 1937 Bugatti Type 57 SC Sports Tourer

Bugatti Type 57 SC Sports Tourer tahun 1937 ini dilengkapi dengan mesin V8 supercharged serta transmisi…

/Bloomberg Bugatti Type 57 SC Sports Tourer tahun 1937 ini dilengkapi dengan mesin V8 supercharged serta transmisi manual empat kecepatan dan kini telah dilelang oleh lembaga lelang Bonhams.



Ketika memulai debutnya pada tahun 1934, Bugatti Tourer ini menandai kepemimpinan Jean Bugatti sebagai pemimpin yang kreatif.

28 Perjuangan Mendobrak Pintu

Penumpang berteriak semakin histeris dan menjadi-jadi dan mulai bertingkah semakin kesetanan dengan…

Penumpang berteriak semakin histeris dan menjadi-jadi dan mulai bertingkah semakin kesetanan dengan menendang kesana kemari mencari jalan keluar. Ina, yang posisinya ada di atas pintu keluar mulai berdiri dan berusaha mendobrak pintu dengan kaki telanjangnya. Seorang ibu setengah baya turut membantu Ina mendobrak pintu keluar. Namun, tidak berhasil. Suasana di dalam gerbong semakin chaos. Hawa panas mulai terasa di dalam gerbong. Alas tempat saya tidur dan tertindih pun sangat panas. seperti di dalam bejana yang digodok menggunakan api. Semua penumpang menangis, teriak sembari mendengungkan kalimat syahadat dan takbir. Saya hanya diam, mencoba untuk menghemat tenaga. Saya sudah susah untuk bernafas mengingat saya memiliki sejarah asma. Saya lemas. Penumpang lain mulai membabi buta untuk berusaha keluar dengan cara apa pun, mereka ingin mendapat udara segar dan keluar dari godokan api yang amat menyengat.

Alat untuk memecah kaca pun sama sekali tidak ditemukan, tidak ada palu, atau alat tajam lainnya. Selama kurang lebih 10 menit saya dan seluruh penumpang terperangkap di dalam. Dengan asap yang semakin pekat dan api yang semakin berkobar ke dalam, panas yang semakin menyengat, penumpang mulai melirihkan suaranya, mereka mencoba untuk tenang. Hal ini saya perkirakan karena mereka mulai sesak nafas. Hanya beberapa menit setelah itu, terlihat cahaya terang di arah kanan, semua penumpang mulai berhamburan menuju ke satu titik tersebut yang merupakan jendela yang telah dipecahkan oleh para penumpang. Chaos yang lebih dahsyat pun terjadi lagi. Saya melihat ke arah kanan, Ina sudah tidak tampak. Saya berasumsi dirinya sudah berhasil keluar dari gerbong. Hal itu memacu saya untuk bergegas keluar dari gerbong. Dengan nafas yang tersengal-sengal, tubuh gemetar dan telapak kaki yang amat perih, saya menerobos puluhan penumpang lainnya yang berusaha keluar melalui jendela tersebut.

29 Gerbong pun Meledak

Satelah berhasil melompat dari jendela dengan ditolong seorang warga, saya melihat wajah Ina yang…

Satelah berhasil melompat dari jendela dengan ditolong seorang warga, saya melihat wajah Ina yang hitam akibat asap langsung memeluk saya dengan sangat erat. Dia telah menunggu saya tepatt di depan jendela. Tak banyak kata yang diungkapkan, kami berlari menuju taman Bintaro yang letaknya berdekatan dengan Masjid At-Taqwa. Kami berpelukan erat, menangis kencang. Sampai ada seorang pria yang berteriak “Awas, kereta mau meledak, lari, lari, pindah.” Saya, Ina dan beberapa penumpang dengan wajah berpeluh dan menangis lari menuju masjid. Beberapa detik setelah itu, terdengar suara ledakan dari gerbong khusus wanita. Evakuasi mulai dilakukan di masjid. Suara tangis semakin memjadi-jadi. Kami berusaha menghubungi keluarga masing-masing. beberapa relawan memberi kami air putih dan air teh. Warga juga sangat tanggap membantu korban. Tak lama setelah korban dievakuasi, mobil pemadaman kebakaran datang untuk memadamkan api yang semakin membesar. Selain itu, mobil ambulans juga berdatangan. Para korban dengan luka bakar berat mulai digotong dengan tandu. Kulit melepuh, tanpa busana adalah pemandangan yang kami lihat di sekitar masjid. Evakuasi dilakukan dengan cepat dan tanggap, oleh para tim relawan, Kepolisian serta dibantu warga sekitar di lokasi kejadian. Satu hal yang seharusnya diperhatikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) adalah meyediakan alat pengamanan di setiap gerbong KRL untuk memecah jendela atau pintu ketika terjadi kejadian serupa siang ini. Tiap gerbong seyogyanga disediakan 2 petugas pengaman untuk mengawasi dan berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu terjadi peristiwa serupa.

30 3. Jahe

Jahe seringkali disebut sebagai “obat universal” karena khasiatnya. Jahe memiliki banyak…

Jahe seringkali disebut sebagai “obat universal” karena khasiatnya. Jahe memiliki banyak kandungan positif. Beberapa diantaranya adalah sifat anti-inflamasi, anti-hipertensi, dan efek stimulasi pada saluran pencernaan. Rempah-rempah ini pun dapat meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh. Beberapa penyakit yang sering terjadi seperti sembelit, sendawa, perut kembung, mual dan gangguan pencernaan dapat diatasi dengan jahe.

31 3. Kaki Dian

Kaki Dian merupakan lokasi wisata religi yang terletak di Minahasa Utara. Terdapat menara setinggi…

Bukit Kaki Dian/tripadvisor.com Kaki Dian merupakan lokasi wisata religi yang terletak di Minahasa Utara. Terdapat menara setinggi 19 meter, diujung menara ini terdapat 7 cabang lampu yang dilengkapi dengan fasilitas listrik bertenaga surya. Bagian kaki menara memiliki ukuran sebesar 8 x 8 meter dan berada di atas ketinggian 620 meter dari permukaan laut. Kaki Dian ini terletak di salah satu bagian bukit di Gunung Kiabat. Banyak pemandangan indah yang bisa dinikmati dari ketinggian Kaki Dian. Wisatawan dapat melihat deretan pegunungan hijau yang terbentang di pesisir Teluk Manado, Pulau Manado Tua dan perairan Taman Nasional Bunaken. Objek wisata ini dapat ditempuh sekitar 3 KM dari Kota Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan dari Kota Manado membutuhkan sekitar 20 menit untuk tiba di Kaki Dian. Perjalanan menuju lokasi ini menarik, karena jalan yang menanjak dan berliku-liku.

32 3. Melindungi Wong Cilik

Bisnis.com, JAKARTA - Selain pengembangan ekonomi makro yang kondusif dan mendorong…

Traktor petani/Ilustrasi-JIBI Photo Bisnis.com, JAKARTA - Selain pengembangan ekonomi makro yang kondusif dan mendorong ekonomi nasional, paket ‘September I’ yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bertujuan untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional. Tidak hanya melindungi masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah berupaya untuk menggerakan ekonomi pedesaan. Hal itu dilakukan dengan melakukan stabilisasi harga pangan. Selain itu, pemerintah melakukan percepatan pencairan dana desa agar dapat menggerakkan ekonomi pedesaan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menambah beras sejahtera yang tadinya hanya 12 kali dalam setahun menjadi 13 hingga 14 kali dalam setahun.

33 3. Kepemimpinan

Dalam sebuah usaha, kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan.…

Ilustrasi/Tashamscott Dalam sebuah usaha, kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan. Diperlukan seorang pemimpin yang menjadi roh dalam usaha tersebut, biasanya merupakan inisiator dari ide bisnis tersebut. “Jika tidak ada pemimpin yang bisa mengambil keputusan saat terjadi perbedaan pendapat dalam perusahaan, bisa menyebabkan permasalahan terus berlangsung,” katanya.

34 3. Empedu beruang

Anggur dari empedu beruang merupakan anggur eksotis dan aneh di dunia. Minuman ini dicampur dengan…

Anggur dari empedu beruang merupakan anggur eksotis dan aneh di dunia. Minuman ini dicampur dengan cassia China, jujube, kulit jeruk, biji ada, dan empedu beruang yang menghidupkan rasa.

35 3. Bermain puzzle atau teka-teki silang

Selain memasak, cara lain yang bisa Anda lakukan adalah bermain puzzle atau teka-teki silang. Kendati termasuk…

Media semakin menyatu. / Selain memasak, cara lain yang bisa Anda lakukan adalah bermain puzzle atau teka-teki silang. Kendati termasuk dalam permainan, bermain puzzle dan teka-teki silang membutuhkan konsentrasi penuh para pemainnya. Oleh karena itu, permainan ini cocok bagi Anda yang ingin mendapat pikiran lebih jernih daripada sekadar memikirkan Si Dia. Bila tak ada koran di sekitar Anda, luangkanlah waktu sejenak untuk mengunduh permainan di ponsel atau gawai Anda.

36 3. Jangan terlalu sering menyilang tangan

3. Jangan terlalu sering menyilang tangan

Menyilang tangan adalah salah…

Ilustrasi/Businessnewsdaily 3. Jangan terlalu sering menyilang tangan

Menyilang tangan adalah salah satu gestur paling umum. Menyilang tangan bisa berarti marah, menantang hingga diasosiasikan dengan rasa sombong. Banyak orang memang kerap melakukan hal ini bukan karena semua sikap negatif. Tapi jangan melakukannya terlalu sering atau orang di sekeliling Anda akan menilai Anda negatif. Cobalah ganti gayanya dengan membiarkan kedua tangan di sisi kanan dan kiri Anda. Cara lain yang bisa dicoba adalah menggenggam telapak tangan.

37 Martabak

Martabak sudah naik kelas, terbukti dari harganya yang meroket karena bahan-bahannya pun premium. Tahun…

Markobar/Bisnis.com-Reni Efita Hendry Martabak sudah naik kelas, terbukti dari harganya yang meroket karena bahan-bahannya pun premium. Tahun ini martabak masih masih jadi santapan yang digemari. Salah satu yang pernah sering dibicarakan adalah Markobar milik putra Presiden Joko Widodo. Menu yang ditawarkan di Markobar beragam, termasuk martabak yang dipotong seperti pizza dengan delapan topping berbeda: Ovomaltine, Cadbury, keju Kraft, Kitkat, Oreo, coklat Silverqueen, Nutella dan Hershey\'s.

38 4. Teh Hijau

Teh hijau memiliki sejumlah manfaat yang berguna bagi tubuh. Salah satunya adalah membantu proses…

Teh hijau memiliki sejumlah manfaat yang berguna bagi tubuh. Salah satunya adalah membantu proses pembakaran lemak. Kafein yang terkandung dalam teh hijau meningkatkan pengeluaran energi dan oksidasi lemak. Hal ini bisa terjadi karena kandungan tersebut mengaktifkan sistem saraf simpatik seseorang. Sedangkan kandungan polifenol dalam teh hijau dapat membantu penurunan berat badan.

39 Raja Ampat, Papua

Nama Raja Ampat berasal dari mitos lokal yang mengacu kepada empat pulau, yakni Waigeo, Salawati,…

Raja Ampat./rajaampatbiodiversity.com Nama Raja Ampat berasal dari mitos lokal yang mengacu kepada empat pulau, yakni Waigeo, Salawati, Batanta, Misool yang merupakan penghasil lukisan batu kuno. Raja Ampat menjadi salah satu destinasi favorit untuk menyelam baik bagi turis lokal dan turis asing.Seperti yang dilansir dari situs Indonesia Travel, Raja Ampat merupakan wilayah yang keanekaragaman hayatinya sangat variatif dan kaya. Terdapat sekitar 1.320 spesies ikan di perairan Raja Ampat. Tidak hanya itu, diperkirakan 75% dari total spesies karang dunia terdapat di sana. Hingga saat ini tercatat sekitar 600 jenis karang, 57 spesies udang mantis, 13 spesies mamalia laut, 5 spesies penyu laut langka dan 27 spesies ikan yang hanya bisa Anda temui di perairan ini.Untuk menuju ke Raja Ampat, Anda dapat menggunakan beberapa alternatif perjalanan. Pertama Anda bisa melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Sorong dengan mengganti penerbangan di Makassar atau Manado. Dari Sorong terdapat kapal feri menuju Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat yang terletak di Pulau Waigeo.Alternatif lain, Anda bisa melakukan penerbangan dari Bali dengan rute yang sama menuju Sorong. Paket yang ditawarkan untuk wisatawan sangat beragam, baik yang ingin menyelam atau hanya ingin berjalan-jalan. Banyak aktifitas menarik yang bisa dilakukan di Raja Ampat selain menyelam, seperti berlayar, melihat burung cendrawasih khas Papua, dan menjelajahi pulau-pulau menggunakan kapal. Anda bisa mengunjungi Raja Ampat kapan saja. Namun disarankan untuk datang sekitar Oktober atau November, karena masa tersebut laut sedang tenang sehingga bagus untuk diabadikan dalam foto.

40 (4) Pengembangan Kawasan Lido

Sebagai tahap awal, pengembangan Lido akan difokuskan untuk merenovasi lapangan golf yang sudah ada…

Golf/JIBI Sebagai tahap awal, pengembangan Lido akan difokuskan untuk merenovasi lapangan golf yang sudah ada menjadi wahana bertaraf internasional. Dalam renovasi lapangan golf, MNC Land dan Trump Hotel akan mengintegrasikan dengan fasilitas hiburan keluarga. Untuk tahap selanjutnya, kawasan Lido akan dihias dengan lapangan golf tambahan, club house, hotel, dan vila. Diyakini, di kawasan itu juga akan dibangun theme park mirip Disney Land yang akan menjadi ikon kebanggaan kedua miliarder itu. Namun kerja sama Trump untuk kali kedua dengan Hary Tanoe ini sama sekali belum ditorehkan dalam nota kesepakatan apapun. Hary Tanoe, dalam sebuah pernyataan pada 26 Agustus 2015, mengungkapkan perjanjian dengan pihak Trump akan diteken satu atau dua pekan mendatang. (Bisnis, Kamis 27 Agustus 2015) Nah, ini yang menarik. Rencana penandatanganan pengembangan Lido antara pihak Hary Tanoe dengan Trump hampir bersamaan dengan pertemuan dan pembicaraan antara Trump dengan Setya Novanto dan Fadli Zon tentang investasi seusai keduanya menghadiri The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union di New York pada 31 Agustus-2 September 2015.

41 4. Mendorong Daya Saing Industri Nasional

Bisnis.com, JAKARTA - Paket ‘September I’ yang dirilis oleh…

Ilustrasi kawasan industri/Jabarprov.go.id Bisnis.com, JAKARTA - Paket ‘September I’ yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini salah satunya bertujuan untuk menggerakan ekonomi nasional. Hal itu dilakukan dengan cara mendorong daya saing industri nasional. Untuk mendorong daya saing industri nasional, pemerintah kabinet kerja melakukan dengan mendorong pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Kebijakan deregulasi yang diambill pemerintah untuk menggerakan ekonomi nasional diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri atau utilisasi kapasitas industri. Deregulasi juga dilakukan untu menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri. Dengan adanya deregulasi ini dapat mempercepat penyelesaian gap daya saing industri yakni sistim pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW. Selain itu, kebijakan deregulasi ini juga menciptakan inisiatif baru seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, dan logistics centre. Inisiatif baru tersebut membuat industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

42 4. Sering Lupa Diri

Sayangnya seseorang kerap lupa untuk melakukannya karena terbawa gaya hidup konsumtif. Yang…

Ilustrasi/ipb.ac.id Sayangnya seseorang kerap lupa untuk melakukannya karena terbawa gaya hidup konsumtif. Yang perlu diingat, pada masa pensiun seseorang tak lagi punya pendapatan, dan kemungkinan akan mengalami gangguan kesehatan, belum lagi ada faktor inflasi yang mempengaruhi biaya hidup. Itulah alasannya mengapa seseorang harus menyiapkan dana pensiun. Lagi-lagi, perlu disyukuri adanya program pensiun yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, meski tak ada salahnya berinvestasi sendiri untuk memetik hasil lebih banyak di masa pensiun kelak. Dengan begitu, kelak Anda tak perlu merepotkan anak-anak.

43 4. Mencari ide di satu tempat



Mengembangkan bisnis bukan tempat bagi mereka yang tak kreatif dan suka meniru. Di tempat ini,…



Mengembangkan bisnis bukan tempat bagi mereka yang tak kreatif dan suka meniru. Di tempat ini, Anda harus membuka pengetahuan dan menggunakan apapun agar bisa tampil berbeda. Oleh karena itu, bila Anda hanya menggunakan satu sumber ide usaha Anda tak akan bisa berhasil. Luaskan jaringan dengan bertemu banyak orang yang bisa memberikan Anda bekal dan menjalankan usaha lebih baik. Hanya melihat apa yang ada di media sosial atau di internet bukanlah satu-satunya cara terbaik agar Anda bisa bertahan saat menjalankan bisnis di media sosial.

44 Rp1,2 Juta/Kg

Marten menjelaskan, sebelum adanya pemetaan wilayah sasi, produksi hasil laut seperti teripang dan…

Seorang wisatawan mancanegara berfoto diri dengan latar belakang pemandangan di Pianemo, Raja Ampat, Papua Barat/Antara Marten menjelaskan, sebelum adanya pemetaan wilayah sasi, produksi hasil laut seperti teripang dan udang kurang optimal. Hal itu disebabkan warga hanya melakukan sasi tanpa melihat apakah di lokasi tersebut merupakan habitat hewan laut, seperti udang maupun teripang. "Dulu sebelum adanya pemetaan, setelah buka sasi, dalam sehari kami hanya mendapatkan seratus teripang. Namun pasca-zonasi, dalam sehari kami bisa memperoleh seribu teripang," tuturnya.



Teripang hasil panen, imbuh Marten, biasanya dijual dengan harga Rp 1,2 juta per kilogram. Teripang tersebut dijual pada seorang pengepul. Pengepul itu lantas mengekspor teripang tersebut ke berbagai rumah makan di Cina.



Koordinator Program Pengawasan dan Evaluasi TNC Raja Ampat Awaludinnoer mengatakan, kendati sasi merupakan warisan leluhur, banyak warga Misool yang tak mengetahui di mana saja, mereka harus melakukan sasi. "Dulu masyarakat kerap salah saat memilih lokasi sasi, dampaknya, sumber daya laut yang disasi tak maksimal," tutur pria yang akrab disapa Wawan.

45 Bagian 4

Lokasi ketujuh, ada Raja Ampat, Papua Barat yang memiliki 610 pulau. Empat di antaranya yang terbesar…

Keindahan terumbu karang di dalam laut Raja Ampat, Papua Barat/Antara Lokasi ketujuh, ada Raja Ampat, Papua Barat yang memiliki 610 pulau. Empat di antaranya yang terbesar adalah Pulau Misool, Salawati, Batanta dan Waigeo. Wilayah ini diakui sebagai salah satu lokasi dengan keanekaragaman biota laut tertinggi. Raja Ampat merupakan salah satu taman laut terindah di Indonesia bahkan dunia dan merupakan bagian dari Suaka Margasatwa Kepulauan Raja Ampat. Di sini terdapat 537 spesies terumbu karang (75% dari total spesies terumbu karang di dunia), lebih dari seribu spesies ikan karang dan 700 jenis moluska. Lokasi menyelam terbaik di Raja Ampat antara lain Mansuar Island, Chicken Reef (gugus terumbu karang dengan arus kuat di atas tapi tenang di dalam), Mike’s Point, Manta’s Point (Pulau Arborek), Blue Magic dan lainnya. Ternyata Halmahera Utara, Maluku Utara yang merupakan salah satu kabupaten di propinsi Maluku Utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik juga memiliki keindahan bawah laut menawan. Beberapa ahli menganggapnya sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia. Kawasan penyelaman ini umumnya memiliki arus yang tenang dan jarak pandang yang baik sehingga cocok bagi penyelam pemula sekalipun. Beberapa titik penyelaman terbaik di Halmahera Utara antara lain Pulau Tagalaya, Pulau Dodola, Tobotobo, Pulau Bobale dan Pulau Powale.

46 5. Alpukat

Buah yang memiliki kandungan lemak nabati yang tinggi ini mengandung anti-inflamasi yang tinggi.…

Buah alpukat/healthylive.ca Buah yang memiliki kandungan lemak nabati yang tinggi ini mengandung anti-inflamasi yang tinggi. Selain itu, dengan kandungan serupa dalam alpukat dipercaya dapat menurunkan kolesterol. Lemak nabati yang tinggi ini bukan lemak jenuh sehingga tidak membuat gemuk melainkan mengurangi nafsu makan. Tidak hanya itu, buah ini pun mengandung asam oleat yang memiliki anti-oksidan tinggi sehingga bermanfaat menangkal radikal bebas.

47 5. Meningkatkan kinerja atlet

Pada 2005, sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa mendengarkan musik selama pelatihan…

Ilustrasi/www.youtube.com Pada 2005, sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa mendengarkan musik selama pelatihan olahraga dapat meningkatkan kinerja atletik hingga 20 persen. Ukuran itu sama dengan dorongan yang timbul dari obat ilegal yang sering dikonsumsi beberapa atlet. Untuk hasil terbaik, coba musik dengan tempo cepat selama pelatihan intensif dan lagu lambat selama istirahat.

48 5. Deregulasi dan Debirokratisasi

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mendorong daya saing industri nasional yang…

Ilustrasi/Antara Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mendorong daya saing industri nasional yang menjadi salah satu tujuan dari Paket Kebijakan \'September I\' Pemerintah Kabinet Kerja, dilakukan dalam berbagai bentuk paket kebijakan yakni berupa deregulasi, debirokratisasi, dan penegakan hukum dan kepastian usaha. Bentuk paket kebijakan yang pertama untuk menggerakan ekonomi nasional yakni deregulasi. Deregulasi yang dilakukan pemerintah dengan cara merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi atau redundansi atau irrelevant regulations. Selain itu, deregulasi tersebut juga dilakukan dengan melaraskan antar peraturan dan melakukan konsistensi peraturan. Debirokratisasi juga menjadi salah satu bentuk paket kebijakan untuk menggerakan ekonomi nasional. Debirokratisasi yang dilakukan pemerintah dengan simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha atau profile sharing dengan sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya. Di dalam bentuk kebijakan debirokratisasi ini juga adanya standard operating procedure (SOP) dan service level agreement (SLA) yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan. Selain itu, juga menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya). Bentuk kebijakan debirokratisasi lainnya dengan menerapkan risk management yang selaras dalam proses perizinan dan

pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik. Untuk mendorong ekonomi nasional, bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah selain deregulasi dan debirokratisasi yakni dengan adanya penegakan hukum dan kepastian usaha. Penegakan hukum dan kepastian usaha yang dimaksudkan yakni adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi atau damage control channel. Selain itu, juga adanya pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli. Pemerintah juga akan membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

49 5. Membeli pengikut palsu



Ini salah satu keselahan terbesar yang dilakukan akun-akun yang ditujukan untuk berjualan.…



Ini salah satu keselahan terbesar yang dilakukan akun-akun yang ditujukan untuk berjualan. Pengikut yang banyak memang menjadi tolak ukur konsumen apakah toko online tersebut terpercaya atau tidak. Kendati demikian, membeli pengikut palsu untuk mendapat ratusan ribu pengikut demi mendapat kepercayaan konsumen bukanlah cara singkatnya. Pengikut adalah konsumen Anda. Jadi, tak usah terburu-buru untuk memiliki banyak pengikut. Perbaiki terus akun Anda. Tambahkan banyak gambar berkualitas baik dan tentunya produk-produk terbaik untuk menjaring pengikut.

50 5. Menampar pipi dengan keras

Menampar pipi sebanyak kurang lebih 50 kali merupakan teknik perawatan kulit yang populer di Korea.…

Kulit pipi bebas jerawat/Istimewa Menampar pipi sebanyak kurang lebih 50 kali merupakan teknik perawatan kulit yang populer di Korea. Logika dasarnya sama dengan melakukan totok, menampar wajah akan memperlancar aliran darah dan memperkuat otot kulit. “Saya tumbuh besar dengan melihat ibu saya melakukan ini. Dia menampar pipinya dengan kencang sehingga saya bisa mendengarnya dari dapur saat ia melakukannya di kamar tidur,” ujar Kim. Kedengarannya cukup gila, tapi para wanita Korea berprinsip, “lebih keras lebih baik!”

51 6. Quinoa

Quinoa merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Suku Indian di Amerika Selatan. Biji quinoa …

ilustrasi diet/bisnis.com Quinoa merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Suku Indian di Amerika Selatan. Biji quinoa kaya akan kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satu manfaatnya adalah gluten-free yang kaya akan magnesium. Kandungan ini dapat pula mengkontrol gula darah. Sebuah studi kesehatan di University of Milan menunjukkan bahwa quinoa memiliki efek yang mengenyangkan paling tinggi di antara biji-bijian gluten-free lainnya.

52 6. Diet

Ini adalah pemicu stres umum. Ini mungkin tidak separah yang lain, tapi terlalu banyak fokus pada…

Diet/bee104.com Ini adalah pemicu stres umum. Ini mungkin tidak separah yang lain, tapi terlalu banyak fokus pada menjaga kesehatan Anda melalui diet dan olahraga memiliki potensi untuk berdampak negatif tingkat stres Anda. Misalnya, diet rendah karbohidrat telah terbukti meningkatkan kesedihan dan stres, sementara rencana makan ketat lainnya dapat menyebabkan kelelahan. Apakah kamu tidak mendengar orthorexia- seseorang yang terobsesi dengan makan sehat atau gymorexia - mereka yang terobsesi dengan bekerja keluar.

53 6. Mendorong Industri Bahan Baku

Bisnis.com, JAKARTA - Paket ‘September I’ yang dirilis oleh…

Pekerja melakukan aktivitas penambangan kaoline, bahan baku untuk industri keramik, di Belitung Barat, Rabu (25/3/2015)./Antara-Vitalis Yogi Trisna Bisnis.com, JAKARTA - Paket ‘September I’ yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini salah satunya bertujuan untuk menggerakan ekonomi nasional. Hal tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk paket kebijakan yakni deregulasi, debirokratisasi, dan penegakan hukum dan kepastian usaha. Paket Kebijakan yang bertujuan untuk mendorong daya saing industri nasional ini memiliki sejumlah cakupan yakni perluasan investasi, pengembangan industri dan perdagangan dan logistik. Selain itu, paket kebijakan menggerakan ekonomi nasional ditujukan kepada industri pengadaan bahan baku. Industri bahan baku yang dimaksud terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

54 7. Cabai Cayenne

Cabai asal Amerika ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan. Cabai ini pun digunakan sebagai…

Cabai asal Amerika ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan. Cabai ini pun digunakan sebagai salah satu obat herbal. Kandungan capsaicin dalam cayenne dapat membantuk metabolisme pembakaran lemak dalam tubuh. Tetapi beberapa sumber menuliskan selain manfaat positif, cabai ini pun dapat mengganggu penggunaan obat asma dan cuci gula. Sehingga perlu diperhatikan terlebih dahulu penggunaan dan takarannya.

55 7. Perkembangan Koordinasi dan Pembahasan Deregulasi

Bisnis.com, JAKARTA - Deregulasi menjadi salah satu langkah yang diambil…

Ilustrasi./JIBI-Rachman Bisnis.com, JAKARTA - Deregulasi menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam Paket ‘September I’ untuk menggerakan ekonomi nasional. Perkembangan koordinasi pembahasan deregulasi sampai dengan Rabu (9/9/2015) ini telah selesai dibahas dan diperoleh komitmen dari para kementerian atau lembaga (K/L) adalah sebanyak 134 peraturan, yaitu: 17 rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), 11 rancangan Peraturan Presiden (Perpres), 2 rancangan Instruksi Presiden (RInpres), 96 rancangan Peraturan Menteri (RPermen), dan 8 aturan lainnya. Dari 134 peraturan yang siap di deregulasi sampai tanggal 9 September 2015, meliputi peraturan Menteri Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Tenaga Kerja, Perhubungan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pertanian, Pariwisata, Kesehatan,, Ka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Ka Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan yang siap dideregulasi tersebut terkait fasilitas investasi dan penyederhanaan ijin impor bahan baku antara lain beras, gula, garam, hortikultura, dan kertas kemasan. Selain itu, juga terkait tentang penetapan satu identitas importir, pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor, dan mengurangi hambatan distribusi antar pulau yakni gula kristal putih. Perkembangan koordinasi pembahasan deregulasi sampai dengan Rabu (9/9/2015) ini juga bertujuan untuk memperlancar distribusi melalui pembangunan pusat logistik berikat, menarik investasi melalui pengembangan kawasan industri, dan inland free trade agreement (FTA). Selain itu, pembahasan deregulasi ini juga berkaitan untuk meningkatkan ekspor melalui fasilitasi trade financing.

56 Situs Kuburan Raja

Untuk bisa memasuki tiga situs kuburan di Lembah Para Raja, setiap pengunjung diwajibkan membeli…

Piramida, kuburan para raja di Mesir/osmiva Untuk bisa memasuki tiga situs kuburan di Lembah Para Raja, setiap pengunjung diwajibkan membeli tiket seharga 100 pound Mesir ditambah tiket naik mobil gandeng yang disebut warga setempat sebagai "Taf-Taf" senilai empat pound Mesir.



Dengan "Taf-Taf" atau mobil mirip "Odong-Odong" di Indonesia itulah, para turis diangkut menuju pintu masuk kawasan Lembah Para Raja.



Lagi-lagi, puluhan wisatawan yang pada hari itu kebanyakan berasal dari China harus rela meninggalkan kamera di kendaraan mereka atau menyimpannya di bagian penitipan barang di dekat pintu masuk Lembah Para Raja.



Larangan mengabadikan relief maupun ruang dalam kuburan para Firaun di Lembah Para Raja (Valley of the Kings), Luxor, itu tidak hanya tertulis di papan-papan pengumuman tetapi juga sudah sejak awal disampaikan para pemandu wisata.



Mahmoud Ramadhan, pemandu wisata yang ditugaskan Otorita Pariwisata Mesir (ETA), mengingatkan: "Sama sekali tak boleh mengambil gambar. Kamera harus ditinggal atau dititipkan ke petugas," katanya sebelum memasuki lokasi situs kuburan para raja Mesir yang dibangun secara rahasia di perut perbukitan tandus berbatu itu.

57 8. Rekapitulasi Deregulasi Kementerian dan Lembaga

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sampai dengan saat ini akan menderegulasi…

Presiden Joko Widodo/Antara Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sampai dengan saat ini akan menderegulasi sebanyak 134 peraturan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Sebanyak 134 peraturan, yaitu: 17 rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), 11 rancangan Peraturan Presiden (Perpres), 2 rancangan Instruksi Presiden (RInpres), 96 rancangan Peraturan Menteri (RPermen), dan 8 aturan lainnya. Dari 134 peraturan yang siap di deregulasi meliputi peraturan kementerian perekonomian sebanyak 2, 15 aturan di kementerian perindustrian, 32 aturan yang ada di kementerian perdagangan, 6 aturan di kementerian keuangan, 7 peraturan di kementerian pertanian, 11 peraturan di kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), 10 aturan di kementerian agraria dan tata ruang, 2 peraturan di kementerian lingkungan dan kehutanan. Selain itu juga ada 3 peraturan yang akan dideregulasi di kementerian ketenagakerjaan, 5 peraturan dideregulasi kementerian perhubungan, 1 peraturan di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR), 1 peraturan di kementerian kesehatan, 2 aturan kementerian pariwisata, 29 kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), 2 peraturan di Ka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan 2 aturan di Ka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berikut penjabarannya aturannya, di Kementerian Perekonomian, pemerintah akan menderegulasi dua Inpers. Selanjutnya, akan ada satu PP dan 14 Permen yang akan dideregulasi di kementerian perindustrian. Di kementerian perdagangan pemerintah akan menderegulasi 30 peraturan berupa Permen dan dua aturan lainnya. Empat aturan berupa PP dan enam aturan berupa Permen yang ada di kementerian keuangan juga akan dideregulasi. Di kementerian pertanian akan menderegulasi satu aturan berupa PP, satu Perpres, dan lima aturan berupa Permen. Pemerintah juga akan menderegulasi dua aturan berupa PP, tujuh aturan berupa Perpres, satu aturan berupa Permen, dan satu aturan lainnya di kementerian ESDM. Di kementerian agraria dan tata ruang, pemerintah akan menderegulasi enam aturan berupa PP, satu aturan berupa Perpres, dan tiga aturan berupa Permen. Deregulasi juga dilakukan pada dua Permen yang ada di kementerian lingkungan dan kehutanan. Dua aturan berupa PP dan satu aturan lainnya di kementerian ketenagakerjaan juga akan dilakukan deregulasi. Kementerian perhubungan juga akan menderegulasi lima aturan berupa Permen. Pemerintah juga akan menderegulasi satu aturan berupa PP di kementerien PU PR. Satu aturan berupa Permen di kementerian kesehatan juga akan dideregulasi. Pemerintah juga akan menderegulasi aturan berupa Perpres sebanyak dua di kementerian pariwisata. Di kementerian KUMK, pemerintah menderegulasi 29 aturan berupa Permen. Selain itu, pemerintah juga akan menderegulasi masing-masing dua aturan lainnya di BKPM dan BPOM.

58 Ternate

2 menit 39 detik Mulai gerhana 08.36 WIT Gerhana Matahari Total 09.51 WIT Berakhir…