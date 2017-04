Charlie Murphy - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Komedian dan aktor Charlie Murphy meninggal dunia di rumah sakit New York pada Rabu (12/4) di usia 57 tahun setelah menderita leukimia.

Kematian Murphy pertama kali dilaporkan oleh situs berita hiburan TMZ dan Hollywood Reporter.

Murphy, kakak dari bintang Eddie Murphy yang terkenal dengan "Coming to America" dan "The Nutty Professor", adalah member dan penulis Comedy Central "Chappelle's Show".

"Terima kasih untuk cerita yang tak terlupakan, Charlie Murphy. Anda akan dirindukan," tulis akun Comedy Central di Twitter.

Komedian asal Brooklyn tersebut juga menulis dan berakting dalam sejumlah film yang dibintangi adiknya, termasuk film komedi "Norbit" pada 2007.

"Kita baru saja kehilangan salah satu saudara yang paling lucu sepanjang masa," kata standup komedian Chris Rock, demikian Reuters.

Charles Quinton "Charlie" Murphy (12 Juli 1959 - 12 April, 2017) adalah seorang aktor, pelawak, artis suara, dan penulis Amerika. Murphy dikenal sebagai penulis dan pemain anggota Comedy Central sketsa-serial komedi Chappelle Show . Dia adalah kakak dari Eddie Murphy .



Murphy lahir pada 12 Juli 1959, di New York City borough Brooklyn . [3] Ibunya, Lillian, adalah operator telepon, dan ayahnya, Charles Edward Murphy, adalah seorang polisi transit dan aktor amatir dan komedian. Saat remaja , ia menghabiskan 10 bulan di penjara .



Meskipun ia memiliki peran kecil dalam beberapa film di akhir 1980-an dan awal 1990-an, Murphy juga bekerja di belakang layar dengan kelompok hip hop K-9 Posse, duo hip hop terdiri dari saudara tirinya Vernon Lynch, Jr dan Wardell Mahone . Pada 1988 debut self-titled mereka, Murphy dikreditkan sebagai album produser eksekutif serta penulis lagu pada lagu "Someone Brother" dan "Say Who, Say What. Peran utama pertama Murphy yakni dalam film 1993 CB4 , di mana ia berperan antagonis, Gusto.





Sumber : Antara