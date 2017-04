Share this post :

Pameran Artficial - Dika Irawan

Bisnis.com, JAKARTA - Karya seni milik delapan partisipan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan BINUS Northumbria School of Design (BNSD). ditampilkan dalam ARTificial yang digelar oleh Koinworks, startup peer to peer lending di Glass House, The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Mahasiswa mahasiswa tersebut dilibatkan mengubah produk peminjam menjadi karya seni dibawah bimbingan Yani Mariani Sastranegara sebagai mentor.

Co Founder dan CEO Koinworks Benedicto Haryono mengatakan, acara ini merupakan bentuk apresiasi pihaknya untuk memajukan perkembangan UKM. " Sebagaimana karya seni yang memiliki cerita dan makna dibaliknya. Bisnis pun memiliki kisah perjuangan. Lewat karya seni perjuangan mereka kami rangkum," katanya dalam jumpa pers.

Salah satu peserta pameran Ismi Ulfah mengubah produk dari Jaxine Collections menjadi karya seni dengan judul The Exploding Mind. Sementara Nathanael Ivan menangani produk dari Batik Pelangi menjadi karya seni bertajuk Stay Strong, Stay Beautiful.

Selanjutnya Karya - karya seni akan dipamerkan di Pacific Place pada 12-30 April.