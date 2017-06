Share this post :

Lukisan ini laku Rp1,4 triliun - New York Times

Bisnis.com, JAKARTA - Balai lelang Sotheby di New York, AS, menciptakan sejarah ketika menjual lukisan kepala tengkorak karya Jean-Michel Basquiat bertahun 1982 seharga US$110,5 juta (Rp1,4 triliun) kepada miliarder Jepang Yusaku Maezawa.

Penjualan tersebut menandai rekor penjualan tertinggi untuk karya seni pasca 1980-an. "Hal ini adalah hari di mana kami tidak akan segera melupakannya [rekor penjualan itu]," ujar Gregoire Billault, Kepala Seni Kontemporer dalam konferensi pers seperti dikutip dari Artnews, Selasa (20/6/2017).

Pelelangan itu juga bersejarah bagi balai lelang itu, mengingat beberapa tahun terakhir mereka diganggu oleh sejumlah kesalahan taktis dan kesulitan keluar pada titik tersebut. Pelelang Oliver Barker memulai penawaran lukisan tersebut di harga US$57 juta. Kemudian terhenti pada tawaran tertinggi oleh Yusaku.

Jean-Michel Basquiat merupakan pelukis Neo-Ekspresionis era 1980-an. Dia terkenal dengan gaya primitif dan kolaborasi dengan artis pop Andy Warhol.

Jean-Michel Basquiat lahir pada 22 Desember 1960, di Brooklyn, New York, AS. Dia pertama kali menarik perhatian ketike membuat grafiti dengan nama SAMO di New York City.

Dia menjual kaus dan kartu pos yang menampilkan karya seninya di jalanan sebelum karier melukisnya lepas landas. Dia juga pernah berkolaborasi dengan Andy Warhol pada pertengahan 1980-an, yang menghasilkan sebuah pertunjukan. Basquiat meninggal pada 12 Agustus 1988 di New York City.