Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan asmara Ariel Tatum dan kekasihnya yang pemain sepak bola Ryuji Utomo tampaknya makin mesra saja.

Padahal, sebelumnya, keduanya dikabarkan pisah tanpa diketahui apa alasannya.

Kemesraan mereka dipamerkan di akun instagramnya masing-masing. Ariel Tatum, memposting ungkapan romantis untuk kekasihnya itu.

Dalam akun instagramnya @arieltatum, Ariel memposting sketsa wajah kekasihnya itu, dengan caption yang romantis. "Sketching this digitally was quite easy. But making it as beautiful as his love and the way he looks at me was a real hard work ♥," tulisnya.

Selain itu, dia juga memposting dua foto lainnya berupa surat cinta untuk Ryuji. Masing-masing caption dalam foto itu juga tidak kalah romantisnya.



Dan Ryuji Utomo seolah membalas sikap romantis kekasihnya itu dengan mengunggah video kemesraan mereka berdua.

Dalam video tersebut, keduanya tampak saling menyayangi. Dalam caption video tersebut, dia memposting lirik lagu La Vien en Rose milik Louis Amstrong

When you kiss me heaven sighs And though I close my eyes I see la vie en rose. When you press me to your heart I'm in a world apart A world where roses bloom And when you speak, angels sing from above Everyday words seem to turn into love songs. @arieltatum A post shared by Ryuji Utomo (@ryujiutomo) on Oct 22, 2017 at 7:02pm PDT

