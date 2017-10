Pemenang Make Over VJ Hunt 2017 - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak delapan makeup artist terpilih dalam Make Over Make Up Artist Hunt 2017, sebuah program pencarian Make Up Artist (MUA) berbakat yang akan bergabung menjadi tim profesional Make Up Artist Backstage JFW 2018.

Kedelapan MUA itu mengalahkan lebih dari 500 MUA lainnya, dan akan menunjukan kepiawaiannya dalam menciptakan tampilan dan hasil kreasi tata rias yang selaras dengan tren mode dunia dalam perhelatan Make Over Make Up Artist Hunt 2017.

“Make Over Make Up Artist Hunt 2017 merupakan bukti keseriusan kami dalam upaya menemukan dan mengasah talenta baru yang nantinya akan mampu berkolaborasi dengan industri mode, dimana salah satu elemen utamanya adalah industri tata rias. Sebagai brand professional make up ternama, Make Over selalu berusaha menggali potensi terbaik yang dimiliki oleh para penggiat industri tata rias. Oleh karena itu, kami memberikan panggung JFW 2018 untuk 8 MUA terbaik yang telah memenangkan ajang Make Over Make Up Artist Hunt 2017 agar dapat menunjukan talentanya selaras tren tata rias terkini,” Ungkap Stephanie Lie selaku Make OverBrand Manager.

Make Over Make Up Artist Hunt 2017 Showcase menampilkan kreasi dari 8 MUA berbakat yang telah melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh Make Over dan 3 MUA Judges, yaitu Dhirman Putra, Philipe Karunia dan Yoga Septa sejak bulan Agustus 2017 lalu.

Sebelum menunjukan hasil kreasinya, 8 pemenang ajang Make Over Make Up Artist Hunt 2017 ini telah melalui program edukasi mengenai teknik dan tren tata rias terkini yang diajarkan langsung oleh ketiga MUA Judges. Pada perhelatan Make Over Make Up Artist Hunt 2017 Showcase, 8 MUA berbakat ini akan berkolaborasi dengan stylist Indonesia ternama Adi Surantha, untuk menunjukan tampilan keseluruhan yang menarik dan inspiratif.

Selain menunjukan kreasinya dalam acara Make Over Make Up Artist Hunt 2017, 8 MUA ini juga akan menjadi bagian tim professional Make Up Artist Backstage JFW 2018 yang bertanggung jawab untuk menangani tampilan seluruh model di dalam perhelatan JFW 2018 selama 7 hari.

Mengenai acara Make Over Make Up Artist Hunt 2017 Showcase, Stephanie berharap, berharap acara ini mampu menumbuhkan semangat para MUA muda berbakat lainnya untuk terus menggali potensi diri dan selalu berani dalam menunjukan kreativitasnya. Selain itu, melalui acara ini kami ingin memberikan sebuah suguhan kolaborasi mode dan tata rias yang inspiratif dan nantinya mampu mendorong kemajuan kedua industri ini di tanah air.