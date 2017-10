Share this post :

Model mengenakan baju dari berbagai perancang yang mengkhususkan membuat fesyen hijab dalam pergelaran Jakarta Fashion Week 2018 di Senayan City, Jakarta, Minggu (22/10). - ANTARA/Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA-- Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, Wardah resmi mengumumkan para desainer muda yang memiliki rancangan busana terbaik di ajang Wardah Fashion Award 2017.

Acara yang berlangsung di Jakarta Fashion Week 2018 ini menampilkan karya 12 desainer muda dari berbagai wilyah di Indonesia, Jumat (27/10/2017).

Karya para finalis yang tampil di runway sebelumnya telah dinilai juri yang terdiri dari desainer fesyen Barli Asmara, Carolina Septerita (Head of Make Up Artists Wardah), Ai Syarif (Creative AdvisorJFW 2018), Berlian Nandiasa (Buyer of Designers Zalora Indonesia), serta juri tamu Norma Hauri (fashion designer).

Sebagai mentor dan juri, Barli mengatakan banyak fashion desainer pemula yang bermunculan, Namun mereka tidak bisa berkembang karena tidak mendapat edukasi dan bimbingan yang tepat tentang desain dan bisnis fesyen.

"Mereka harus punya pengetahuan tentang desain yang tepat untuk target market-nya, selain itu juga tentang bisnis fesyen mulai dari penjualan sampai bagaimana menembus pasar,” ungkap Barli.

Ajang pencarian bakat desainer ini, dimenangkan perancang asal Jakarta bernama Elsa yang masih berusia 21 tahun. Saat ini, Elsa masih mengenyam pendidikan tinggi di Polimedia.

Berikut adalah daftar pemenang Wardah Fashion Award 2017.

1. 1st Winner of Best Fashion Design Wardah Fashion Award 2017 : Elsa (Jakarta)

2. 2nd Winner of Best Fashion Design Wardah Fashion Award 2017 : Maghfira Maulani (Jakarta)

3. 3rd Winner of Best Fashionn Design Wardah Fashion Award 2017 : Jualliane Lieyanto (Surabaya)

4. 1st Runner Up Winner of Best Fashion Design Wardah Fashion Award 2017 : Tria jatnika (Bandung)

5. 2nd Runner Up Winner of Best Fashion Design Wardah Award 2017 : Dhiya Fajri (Jakarta)

6. Social Media Savvy of Best Fashion Design Wardah Fashion Award 2017 : Regina Mustafa (Jakarta)