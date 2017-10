Bisnis.com, JAKARTA - ZALORA, destinasi fashiononline berkolaborasi dengan dua orang desainer ternama Indonesia, Barli Asmara dan “Ikat Indonesia” by Didiet Maulana.

Keduanya, telah menyiapkan sederetan busana yang akan dijual secara eksklusif melalui platform ZALORA. Menggandeng es krim premium Magnum sebagai mitra, ZALORA akan menghadirkan koleksi busana siap pakai yang mengikuti trend terkini dan modern, dengan twist yang ceria.

Dengan judul “Press Play”, kedua desainer mengambil inspirasi dari karakter wanita yang fluid serta memiliki banyak aspek. Lembut namun tangguh hingga feminin dan tetap sporty, koleksi ini diperuntukan untuk para wanita sophisticated yang masih menjaga sisi karakter playful mereka. Keseluruhan busana juga dapat dikenakan dari pagi hingga malam demi menunjang aktivitas wanita yang beragam.

Desainer Barli Asmara mengambil inspirasi dari feminitas wanita. Terkenal akan ciri khasnya yang banyak menggunakan detail tiga dimensi serta kerajinan tangan dalam negeri, ia kemudian mentranslasikan idenya ke dalam koleksi dalam bentuk ruffles yang berjuntai hingga aksen kerut pada busana.

Namun, karena ia meyakini tak ada seorang wanita pun yang 100% hanya menggemari gaya feminin saja, ia menggunakan palet warna monokromatis yang cenderung gelap seperti hitam, abu-abu, navy dan putih. Material yang digunakan juga beragam, mulai dari katun, scuba hingga crepe.

Sementara itu, Didiet Maulana untuk labelnya “Ikat Indonesia”, menggabungkan tradisi dan gaya kontemporer Indonesia yang dirancang untuk wanita modern. Terinspirasi oleh pagoda Bali, koleksi ini mencerminkan filosofi arsitektur Bali yang menghadirkan siluet modern dan digital menggunakan teknik ikat tradisional.

Prinsip-prinsip simetri yang penuh harmoni membentuk elemen inti dari koleksi ini, sambil menyoroti penjajaran bentuk organik dan struktural pagoda. Narasi filsafat Bali yang menghormati individualitas muncul lewat fleksibilitas pakaian serta kenyamanan tanpa mengorbankan estetika.

Koleksi kedua desainer tersebut hadir secara eksklusif lewat ZALORA. Mengulang kesuksesan tahun lalu, ZALORA kembali mengusung konsep see now buy now yang memungkinkan para pelanggan untuk dapat mengakses dan membeli rancangan Barli Asmara dan “Ikat Indonesia” by Didiet Maulana segera saat show sedang berlangsung.

CEO ZALORA Indonesia, Anthony Fung mengatakan, ini adalah pertama kalinya sebuah e-commerce di Indonesia melakukan kolaborasi yang mendalam dengan desainer Indonesia untuk meluncurkan sebuah koleksi bersama. Busana-busana yang dihadirkan malam ini tak hanya mengusung gaya khas dari para desainer namun juga memiliki relevansi dengan pelanggan ZALORA.”

Amalia Sarah Santi selaku Head of Marketing Ice Cream PT. Unilever Indonesia Tbk. menanggapi, fashion adalah DNA yang penting di dalam seluruh kampanye Magnum, termasuk dalam kampanye #NeverStopPlaying yang digelar di sepanjang tahun 2017 ini.

"Selama kampanye, Magnum terus memberikan berbagai bentuk pleasure dan excitement yang begitu playful untuk memanjakan pleasure seekers, baik itu melalui inovasi kelezatan varian es krim cokelat premium maupun rangkaian kejutan yang tak terlupakan lainnya – seperti kolaborasi kami dengan ZALORA kali ini.” ujarnya.

Mengenai koleksi yang ditampilkan, Sarah berkomentar, koleksi ‘Press Play’ yang dihadirkan oleh Barli Asmara maupun Didiet Maulana di pentas JFW 2018 malam ini sangat sesuai dengan tema dan spirit dari kampanye #NeverStopPlaying.