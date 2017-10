Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai Official Make Up Partner dalam Jakarta Fashion Week (JFW), Make Over menggandeng tiga desainer dan tiga makeup artist dalam menonjolkan keunikan karakter dan fitur wajah yang dimiliki semua perempuan, melalui penggunaan warna yang bervariasi.

"Pada perhelatan mode ini, kami menampilkan suguhan tren tata rias terkini yang inspiratif dengan tema Wanted,” ungkap Stephanie Lie, Make Over Brand Manager

Melalui ‘Wanted’, Make Over menciptakan tampilan dan berkolaborasi dengan 3 desainer Indonesia ternama, yaitu Sean Sheila,Tities Sapoetra, dan Diniira.

Padakoleksi Spring Summer 2018 kali ini, Sean Sheila membawakan tema ‘Humanity’ yang terinspirasi dari kontimansi lautan oleh ulah manusia. Koleksi ini terfokus pada Sportswear dengan bahan Polyester daur ulang, Organza Silk, dan renda-renda yang dibuat khusus, serta menggunakan warna hijau dan kuning terang yang terinspirasi dari Butterfly Fish dan berpadu dengan warna gelap yang terinspirasi dari hasil kontaminasi lautan.

Koleksi ini dilengkapi oleh tampilan yang menunjukan sisi perempuan yang ekspresif dan penuh percaya diri dari tampilan Purple Glitz dari Make Over.

Tities Sapoetra akan menampilkan koleksi rancangan dengan tema “Buen Alma” yang berarti “Beautiful Mind” dalam bahasa Spanyol. Terinspirasi dari ragam kecantikan yang dimiliki perempuan Indonesia, pada koleksi kali ini, ia akan tetap menampilkan printing sebagai ciri khas, serta manik-manik yang menggambarkan keragaman kecantikan wajah perempuan sebagai sentuhan akhir.

Potongan pola yang tegas seperti Blazer, Oversize Dress serta Flair Pants dan dipadu dengan tampilan Blushing Gleam dari Make Over, merepresentasikan sisi feminine dari seorang perempuan namun tetap berani bereksplorasi.

Sedangkan, Diniira akan menampilkan koleksi rancangan dengan tema ‘Flobamora’ yang terinspirasi dari keindahan budaya, motif dan lensekap tanah Flores.

Keindahan ini dipresentasikan secara kontemporer dan modern dengan aplikasi 3D payette beadings, sequins dan sulam, serta dilengkapi oleh sapuan warna earthy dari palet Coral Silhouette oleh Make Over. Kolaborasi ini menampilkan tampilan akhir yang menunjukan sisi kepribadian perempuan yang kuat.

“Make Over percaya bahwa ketiga desainer ini mampu merepresentasikan pesan yang ingin kami sampaikan melalui perhelatan ‘Wanted’. Dimana kami percaya bahwa setiap perempuan memiliki sisi keunikan karakter masing-masing yang tergambar dari 3 area wajah dan tergambar dari gaya berpakaian. Karena kami sangat yakin setiap keunikan karakter perempuan ini mampu menjadikan mereka sorotan utama dan mencuri perhatian sekitar dalam setiap aktivitas,” ujar Stephanie Lie.

Dalam mengkreasikan koleksi tren tata rias ini, Make Over juga bekerja sama dengan 3 Make Up Artist ternama Indonesia, yaitu Dhirman Putra, Philipe Karunia dan Yoga Septa. Selain itu, Make Over juga akan memperkenalkan ketiga muses, yang akan menjadi representasi 3 karakter berbeda dari perempuan, mereka adalah Asmara Abigail, Shareefa Daanish dan Kimmy Jayanti.