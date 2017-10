Share this post :

Aktor Kim Joo Hyuk - allkpop.com

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor Kim Joo Hyuk dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan mobil pada Senin, 30 Oktober 2017.

Kecelakaan mobil menimpa Kim Joo Hyuk terjadi di lingkungan Samseong, Seoul, Korea Selatan pada pukul 16.30 waktu setempat seperti dilansir Soompi. Mobilnya terguling lalu terkena api.

Kim Joo Hyuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Universitas Konkuk. Sayang, nyawanya tidak tertolong. Belum ada kepastian apakah Kim Joo Hyuk sudah meninggal di perjalanan atau di rumah sakit.

Kim Joo Hyuk meninggal dunia dalam usia 45 tahun. Semasa hidupnya, Kim Joo Hyuk telah membintangi deretan drama dan film. Kim Joo Hyuk dikenal mampu menampilkan akting berbeda dalam setiap perannya.

Nama Kim Joo Hyuk kembali terangkat sejak tahun 2015. Ini karena Kim Joo Hyuk sempat bergabung dengan variety show 1 Night 2 Days Season 3 hingga setahun kemudian.

Kemudian Kim Joo Hyuk juga tampil sebagai Choi Taek versi dewasa dalam drama Reply 1988 akhir 2015. Versi muda karakter ini diperankan oleh Park Bo Gum.

Aksi Kim Joo Hyuk teranyar bisa disaksikan lewat film Confidential Assignment dan The Tooth and the Nail awal 2017. Untuk drama, Kim Joo Hyuk terakhir membintangi Argon yang tamat akhir September lalu.

Sumber : Tempo.co