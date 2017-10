Share this post :

Raisa dan Hamish - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan pengantin baru Raisa dan Hamish Daud terus mengumbar kemesraannya di media sosial.

Meski seringkali terpisah jarak karena sama-sama sibuk di dunia entertain, namun keduanya masih tetap terlihat kompak ketika bersama.

Salah satu kemesraan yang ditunjukkan keduanya adalah ketika Hamish menyantap makan malam yang kemungkinan diracik sendiri oleh Raisa.

Karena, tempat mereka makan malam saat itu juga sepertinya merupakan kediaman mereka.

Kebersamaan tersebut diperlihatkan Raisa dalam akun instagramnya ketika dia merekam momen saat Hamish dengan lahap menyantap masakan buatannya.

Adapun masakan yang dibuat Raisa adalah salmon panggang madu dengan tambahan menu kacang panjang.

Yang juga sangat menarik adalah ucapan mesra yang dilontarkan keduanya. Ketika itu, Raisa bertanya pada Hamish perihal makan malamnya.

Ketika bertanya, Raisa menyebutkan nama yang kemungkinan besar adalah panggilan sayang dia untuk suaminya tersebut

"Are you enjoying your dinner babs?

Dan Hamish pun tak kalah mesranya menjawab pertanyaan istrinya itu.

"Best restoran ever," ujarnya memuji masakan istrinya tersebut.

Raisa juga memposting video dimana masakan tersebut hanya habis dalam waktu 10 menit oleh keduanya.