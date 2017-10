Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA -- Menjadi Vlogger atau video blogger kini tidak lagi sekadar hobi tetapi telah menjadi profesi yang tren dan cukup diminati, khususnya bagi para generasi millenial.

Mereka memanfaatan Vlog bukan hanya sebagai media sharing, lebih dari itu, tidak sedikit anak muda yang menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui kegiatan vlogging. Nilainya pun tidak main-main bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah perbulan.

Namun hal tersebut hanya terjadi jika konten yang dihasilkan unik dan kreatif. Untuk menghasilkan konten kreatif tentu ada trik dan tip khusus yang perlu diperhatikan. Baik dalam proses pengambilan gambar, editing, hingga konten yang dihasilkan.

Melihat fenomena tersebut, Public Production dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana menggelar event “Workshop & Competition Vlogfest”. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu, 18 November 2017 bertempat di gedung C Universitas Mercu Buana, Jakarta mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB.

Dyah Fisolati Lalili, Ketua Panitia Vlogfest 2017 mengatakan dalam kegiatan yang mengambil tema "Show up your personal branding by Vlogging" ini para peserta akan mendapat berbagai materi terkait Vlog. Antara lain bagaimana membuat Vlog yang menarik sehingga bisa mendatangkan banyak viewers termasuk cara menghasilkan pendapatan melalui Vlog.

"Banyak cara yang bisa dilakukan anak muda untuk menyalurkan kreatifitasnya dan bahkan menghasilkan uang, salah satunya melalui pembuatan video logging atau vlogging. Namun banyak yang saat ini sekadar ikut-ikutan saja. Padahal untuk membuat vlog yang menarik ada trik-triknya. Nah, di sini kami ingin agar anak-anak muda tersebut bisa mempelajari cara membuat konten vlog yang menarik, unik, dan kreatif. Mereka juga bisa melatih langsung dengan mengikuti kompetisi berhadiah total jutaan rupiah, yang nantinya akan dinilai dan diberi masukan oleh juri," ujarnya, Selasa (31/10/2017).

Panitia akan menghadikan para narasumber yang ahli dibidangnya. Antara lain Dwi Firmasyah, News Producer PT Surya Citra Televisi (SCTV). Aditya Rizky Gunanto, penulis script muda berbakat yang sudah memenangkan berbagai penghargaan. Serta anak muda kreatif Benazio Rizki Putra atau yang akrab disapa “Bena Kribo”, salah satu dari Top 15 Youtube Channel in Influence Asia Awards 2016.

"Kami memang sengaja menghadirkan pembicara yang sudah expert di bidangnya masing-masing sehingga peserta nantinya bisa mendapatkan ilmu yang berbeda dari masing-masing pembicara," ujarnya.

Untuk dapat mengikuti workshop, peserta hanya perlu mendaftar Rp50.000 sudah termasuk goodiebag bagi 100 pendaftar pertama, lunch box, dan sertifikat.

Selain itu, para peserta yang mendaftar juga berhak mengikuti kompetisi vlog dengan tema wisata dan kuliner nusantara. Pihak panitia akan menyediakan hadiah jutaan rupiah dan sertifikat.

"Pada saat acara nanti para peserta tidak hanya mendapatkan materi yang menarik tetapi juga berkesempatan mendapatkan doorprize. Jika tertarik, dapat segera follow instagram kami di @public_production atau Public Production Mercubuana," tutupnya.