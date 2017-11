Share this post :

Zayn Malik - thewrap

Bisnis.com, JAKARTA - Zayn Malik mengakui sejak para personil One Direction bersolo karir dan semua lagu mereka sukses, hubungan mereka telah berubah. Namun Zayn Malik menyanggah jika ada perasaan iri kepada mantan teman-temannya itu. Hanya saja,kata Zayn, arah karir mereka kini sudah berbeda.



"Hubungan kita pasti telah berubah sejak kita berada di sebuah band bersama, itulah hanya hidup," kata Zayn. "Semua orang tumbuh, dua orang sudah punya anak sekarang. Dan saya sudah tidak lagi berbicara dengan mereka, sungguh."



Zayn sebelumnya mengakui, ketika tergabung dalam One Direction dia mengalami gangguan makan. Dan saat ini dia mengaku sudah merasa lebih baik. "Saya sudah bisa mengatur diri sendiri dengan baik, makan dengan teratur , dan memastikan sudah makan malam."



Penyanyi berusia 24 tahun ini telah bekerja keras bersolo karir, dan dia menikmati menghabiskan waktu di sebuah studio yang dekat dengan sebuah peternakan, dekat Pennsylvania pedesaan. Jika sedang tidak bekerja, Zayn Malik menikmati suasana pedesaan dan bertani.



"Bertani itu di luar kegiatan saya yang lain, dan rasanya menyenangkan. Saya banyak melakukan pekerjaan pertanian, saya membawa kuda-kuda itu keluar dan memberi makan sapi dan pekerjaan semacam itu. Ini sangat keren, saya selalu tertarik pada hewan."



Pacar Zayn, Gigi Hadid, adalah pengunjung tetap studio dan memastikan pacarnya dirawat dengan baik. "Dia di studio cukup sering. Dia suka memasak untuk saya dan melakukan hal lain. Ketika saya berada di sini cukup lama, dia akan datang membawa saya makanan. Dia keren."



Pasangan selebritas itu sering bertemu di luar kesibukan mereka. Zayn Malik sangat bersyukur, Gigi Hadid pintar mengatur waktu sehingga mereka masih bisa meluangkan waktu bersama. "Sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kami untuk mengatur jadwal. Ini sangat membantu, karena dia benar-benar terorganisir."



"Thank God! Karena saya tidak bisa melakukan itu, ini sangat membantu karena dia membantu jadwal saya sehingga kita bisa bertemu," kata Zayn Malik.





Sumber : Tempo.co