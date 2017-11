Share this post :

Song Joong-ki dan Song Hye-kyu menikah di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/10/2017). - www.joins.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pesta pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo telah menjaadi berita panas di dunia entertainment dalam sepekan terakhir.

Pesta pernikahan yang megah dan klasik dipilih keduanya dalam pesta pernikahan mereka kemarin.

Lantas, berapa total biaya yang telah mereka keluarkan untuk menggelar pesta tersebut? Banyak orang menyebutkan dana yang dikeluarkan pastilah sangat besar. Mulai dari kartu undangan, katering, gaun pengantin, lokasi pernikahan dan hal lainnya membutuhkan dana yang besar.

Berikut rincian biaya yang dikeluarkan pasangan pengantin baru tersebut:

Diperkirakan pesta pernikahan mereka menghabiskan biaya sebesar 200 juta KRW (US$180.000) atau sekitar Rp2,43 miliar.

Resepsi yang digelar di hotel Shilla di Seoul sangat ideal untuk pernikahan kecil. Pasangan tersebut mengharapkan sebuah upacara pribadi saat mereka menyiapkan 150 kursi undangan.

Meski berada di tempat kecil, biayanya pada skala yang jauh lebih besar. Total dana yang dibutuhkan untuk sewa tempat tersebut yakni 70 juta KRW (US$63.000) atau senilai Rp850,5 juta untuk mengadakan pernikahan di tempat ini.

Untuk katering, sebagai menu pembuka pasangan bintang ini menyiapkan perjamuan mewah untuk tamu mereka, termasuk makanan mewah lauk pauk seperti berbagai macam sayuran, mie, pure mutiara, tapioka, daging sapi yang dikeringkan dengan saus kacang hitam, dan masih banyak lagi. Total biaya sekitar 200.0000 KRW-300.000 KRW (US$ 180 -US$ 270) atau sekitar Rp3,64 juta per tamu.

Untuk hiasan buket, yang dipakai pengantin wanita saat berjalan menyusuri lorong, terbuat dari May Lillies. Bunga-bunga itu langka di Korea dan harus diimpor secara khusus karena mereka mekar hanya pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Buket Song Hye Kyo dikatakan memiliki harga yang lumayan yakni 10 juta KRW (US$9.000) atau Rp121,50 juta dan merupakan hadiah dari temannya.

Sementara itu, untuk gaun pengantin keduanya. Baik Song Joong Ki dan Song Hye Kyo memakai merek mewah, Christian Dior. Gaun pengantin itu diperkirakan memakan biaya sebesar (US$45.000 sampai US$72.000) atau sekitar Rp972 juta.