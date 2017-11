Share this post :

Kezia Karamoy usai melahirkan bayi pertamanya - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Artis Kezia Karamoy mantan personil Cherrybelle baru saja melahirkan bayi pertamanya dari hasil pernikahan dengan Axcel Narang.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu, diberi nama Alfred Elfatta Narang. Kabar tersebut dikabarkannya melalui vlog pribadinya yang berjudul Love at the first sight.

Dalam video itu, Kezia memposting rekaman dirinya di rumah sakit tempat dirinya melahirkan. Dia juga memposting foto saat dirinya tengah memeluk bayinya yang baru saja dilahirkan itu.

"Hellow world .. mybaby’s born .... #loveatfirstsight#mylittleboy#keziakaramoyvlog," tulisnya dalam akun instagramnya itskeziakaramoy.

Namun, kabar gembira itu malah disikapi negatif oleh para netizen.

Pasalnya, sejak Agustus 2017 lalu, tersiar rumor jika Kezia sudah melahirkan, di lima bulan pernikahannya.

Padahal, kabar itu sempat dibantahnya lewat foto yang diunggahnay di media sosial yang menunjukkan dirinya masih mengandung saat itu.

Selain foto tersebut, Kezia juga memposting video anaknya dengan caption "For you i will el #mommylovesyou,"