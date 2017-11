Laudya Cynthia Bella sedang memeluk Aleesya - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Pasca menikah dengan Engku Emran asal Malaysia, artis Laudya Cynthia Bella otomatis menjadi ibu sambung bagi anak semata wayang Emran, Aleesya.

Meski hanya berstatus sebagai ibu sambung, namun Bella terlihat begitu menyayangi Aleesya. Bahkan sebelum menikahpun dia terlihat sangat dekat, dan kerap membawa Aleesya ke Jakarta dalam beberapa momen tertentu.

Setelah menikah dan menetap di Malaysia, hubungan keduanya makin dekat dan akrab. Bella seringkali mengunggah kebersamaan mereka berdua di instagram pribadinya, baik berupa foto ataupun video insta strories.

Seperti video yang diunggahnya dua hari lalu yang berisi percakapannya dengan Aleesya.

Dalam video tersebut, terdengar percakapan keduanya yang sangat intim, meskipun hanya berisi layar hitam yang ditampilkan. Berikut isi percakapan tersebut

Bella: "Do you love me"

Aleesya: I love you

Bella: really? why?

Aleesya: Because you are my bunda.

Selain video tersebut, mereka juga sering menghabiskan waktu bersama, dan Bella juga kerap mengantarnya ke sekolah. Atau menghabiskan waktu bertiga dengan Engku Emran.