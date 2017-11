Taylor Swift - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Album teranyar Taylor Swift bertajuk “Reputation” akhirnya resmi dirilis. Album ini, merupakan bagian dari karya musik yang dilahirkan penyanyi berusia 27 tahun ini.

Kali ini, nada yang lebih gelap kental dalam album keenamnya itu. Dalam album ini, rasa terluka, tertutup, dan terjebak antara bersikap defensif karena kepopuleran terlihat menonjol.

Emosi yang kontras dan musik modern dari suara pop modern miliknyamembuat album “Reputation” terdengar memukau.

Dalam album ini, seolah menjadi otobiografi Swift dalam kehidupan karir dan percintaannya.

Pertama adalah lagu tentang Kanye West. Jika Anda pernah berharap Swift mungkin akan mencoba untuk meninggalkan Yeezy, itu tidak akan pernah terjadi.

Dia bahkan mengucapkan terimakasih seperti dalam lagunya yang berjudul This is Why We Can not Have Nice Things. "Senang sekali berteman lagi. Di sana saya memberi Anda kesempatan kedua. Tapi kemudian Anda menusuk punggung saya sambil menjabat tangan saya ... Teman tidak mencoba menipu Anda

Kedua, lagu tentang Calvin Harris. I Did Something Bad mungkin ditujukan untuknya.

Swift kencan dengan DJ tersebut hingga musim panas 2016 dimana mereka juga sempat membuat lagu This is What You Came For.

Dalam lagu ini, Taylor seolah menyebut Harris narsis dengan lirik “If a man talks s**t, then I owe him nothing/I don’t regret it one bit/’cause he had it coming.”

Lagu soal kekasihnya Joe Alwyn yang mungkin paling banyak diungkapkan dalam album ini.

Lagu soal Tom HIddleston. Hubungannya dengan Tom sepertinya karena pandangan pertama pada saat pertemuan mereka di Met Gala in 2016, ketika dia masih berkencan dengan Calvin Harris.

Saat itu, dia tengah galau dengan asmaranya dengan Harris yang dianggap sebagai bagian terbaik namun juga criminal terburuk dalam hidupnya. Lalu muncullah lagu “I wanted to leave him, I needed a reason”, dalam lagu “getaway car “ dimana alasan dia bertemu Hiddleston.

Dia juga menuliskan lagu tentang dirinya sendiri sejak awal karirnya hingga saat ini menjadi salah satu penyanyi perempuan top dunia.

Sumber : news.au.com