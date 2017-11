Bisnis.com, JAKARTA - Siapa tak kenal dengan keluarga Kardashian yang kadang penuh kontroversi tapi tetap jadi idola berbagai kalangan usia. Saat ini, popularitas setiap anggota keluarga Kardashian tampak meningkat. Dan seiring dengan meningkatnya popularitas itu, meningkat pula pundi-pundi rezeki mereka.



Berikut ini prediksi harta kekayaan setiap anggota Kardashian seperti dilansir oleh Time.

Sumber : Tempo.co

Kim Kardashian/Life & Style

Kim Kardashian adalah perempuan dari klan Kardashian yang paling terkenal dan terkaya dibanding saudara - saudara kandungnya. Kim memiliki kekayaan bersih sekitar USD 175 juta atau setara dengan Rp 2,3 triliun. Kim, bersama dengan Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, dan Kris Jenner adalah produser eksekutif Keeping Up with the Kardashians, sekaligus pengusaha yang memanfaatkan ketenarannya.



Mulai dari serial televisi, aplikasi Kimoji, sampai berbagai produk makeup membuat nama sekaligus penghasilan Kim Kardashian melejit. Selama setahun terakhir, Kim Kardashian menghasilkan USD 45,5 juta yang menjadikannya selebriti terkaya nomor 47 dalam daftar Forbes di 2016.