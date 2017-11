AMI Awards 2017 - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang puncak penghargaan musik tahunan Tanah Air, Anugerah Musik Awards 2017 baru saja diumumkan.

Dalam AMI Awards ke 20 yang digelar di TMII ini, ada total ada 52 kategori berbeda yang jadi rebutan para musisi Tanah Air.

Tema yang diusung adalah 'Musik Tanpa Batas'.

Seluruh genre musik yang ada di Tanah Air masuk dalam kategori AMI Awards 2017, mulai dari pop, rock, dangdut, ska, reggae, jazz, soundtrack, lagu anak-anak dan masih banyak lainnya.

Dalam penghargaan malam ini juga diberikan anugerah Legend Awards kepada tiga musisi yakni Benny Panjaitan, Harry Roesli, dan Bartje Van Houten.

Sementara itu, lifetime Achievement diberikan kepada Fariz RM.

Siapa saja yang keluar jadi pemenang di ajang AMI Awards 2017 ini? Simak daftar lengkapnya di bawah ini

Artis Solo Wanita Pop

Yura Yunita € Intuisi (Single € Intuisi € )



Artis Solo Pria Pop

Anji € Bidadari Tak Bersayap (Single € Bidadari Tak Bersayap € )



Duo/Grup Pop

Gigi € Adu Domba (Setia Bersama Menyayangi & Mencintai)



Kolaborasi Pop

Gamaliel Audrey Cantika & The Overtunes € Senyuman & Harapan (OST. Cek Toko Sebelah € Album EP)

Pencipta Lagu Pop

Intuisi € Yura Yunita (Yura Yunita)



Produser/Penata Musik Pop

Sebuah Rasa € Erwin Gutawa (Agnez Mo)



Album Pop

RAN € RAN



Artis Solo Pria/Wanita Rock/Instrumentalia Rock

Adrian Adioetomo € Tanah Ilusi (Apaan)



Duo/Grup/Kolaborasi Rock

God Bless € Damai (Cermin 7)



Album Rock

Cermin 7 € God Bless



Artis Jazz Vokal

Krakatau Reunion € Cermin Hati (Chapter One)



Instrumentalia Jazz

Dewa Budjana € Solas PM (Zentuary)



Album Jazz

Chapter One € Krakatau Reunion (DSS Music)



Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B/Urban

Tulus € Monokrom (Monokrom)



Artis Grup/Kolaborasi Soul/R&B/Urban

Raisa & Isyana Sarasvati € Anganku Anganmu (Single € Anganku Anganmu €

Album Soul/R&B/Urban

Monokrom € Tulus



Artis Solo Pria/Wanita Dangdut

Lesti € Egois (Single € Egois € )



Artis Solo Wanita Dangdut Kontemporer

Iis Dahlia € Demi Kamu (Tum Hi Ho) (The Best of Iis Dahlia)



Artis Solo Pria Dangdut Kontemporer

Danang € Satu Selamanya (Single € Satu Selamanya € )



Artis Duo/Grup/Kolaborasi Dangdut/Dangdut Kontemporer

Delon & Siti Badriah € Cinta Tak Harus Memiliki (Single € Cinta Tak Harus Memiliki € )



Pencipta Lagu Dangdut/Dangdut Kontemporer

Bahagia Itu Sederhana € Tjahjadi Djajanata / Ishak (Cita Citata)



Produser/Penata Musik Dangdut/Dangdut Kontemporer

Demi Kamu (Tum Hi Ho) € Pri Keyboard (Iis Dahlia)

Artis Solo Perempuan Anak-Anak

Lyodra (Diatas Rata-Rata) € Dear Dream (Single € Dear Dream € )



Artis Solo Laki-Laki Anak-Anak

Rafi Sudirman (Diatas Rata-Rata) € Aku Suka Hari Ini (Musik Anak Diatas Rata-Rata)



Artis Duo/Grup/Grup Vokal/Kolaborasi Anak-Anak

Purwa Caraka Music Studio Choir € Suka Hati (OST Surat Kecil Untuk Tuhan)



Pencipta Lagu Anak-Anak

Dear Dream € Erwin Gutawa & Gita Gutawa, Ria Leimena (Lyodra Diatas Rata-Rata)



Produser/Penata Musik Lagu Anak-Anak

Dear Dream € Erwin Gutawa & Gita Gutawa (Lyodra Diatas Rata-Rata)



Album Anak-Anak

OST Surat Kecil Untuk Tuhan € Purwa Caraka Music Studio Choir



Karya Produksi Kroncong/Kroncong Kontemporer/Stambul/Langgam

Waldjinah - Panglipur Wuyung



Karya Produksi Alternatif/Alternatif Rock/Lintas Bidang

Payung Teduh € Akad)



Karya Produksi Metal/Hardcore

DeadSquad € Pragmatis Sintetis



Karya Produksi Rap/HipHop

Adrian Khalif Feat. Dipha Barus - Made in Jakarta

Karya Produksi Reggae/SKA/Rocksteady

Shaggydog - Rock Da Mic



Karya Produksi Kolaborasi

Raisa & Isyana Sarasvati - Anganku Anganmu



Karya Produksi Original Soundtrack

Gamaliel Audrey Cantika - Berlari Tanpa Kaki (OST Cek Toko Sebelah)



Karya Produksi Grup Vokal

Gamaliel Audrey Cantika - Berlari Tanpa Kaki



Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah

Jogja Hip Hop Foundation € Sedulur



Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami

Fatin - Ketika Tangan dan Kaki Bekata



Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani

Amelia Ong - Have Yourself A Merry Little Christmas

Karya Produksi Instrumentalia

Gerald Situmorang - Familiar Song



Karya Produksi Dance/Electronic

Dipha Barus Feat. Nadin - All Good



Karya Produksi Folk/Country/Balada

Endah N Rhesa € Ruang Bahagia



Karya Produksi Rock Progressive

Montecristo € A Deep Sleep



Produser Album Rekaman

TulusCo € Monokrom



Perancang Grafis

Forbidden Knowledge € Wok The Rock/Adrian Gufi (Eross Candra)



Tim Produksi Suara

Monokrom - Ari 'Aru' Renaldi / Rudy Zulkarnaen (Tulus)



Pendatang Baru Terbaik Terbaik

Teddy Adhitya - In Your Wonderland (Nothing is Real)



Album Terbaik Terbaik

Monokrom € Tulus



Karya Produksi Terbaik Terbaik

Tulus € Monokrom