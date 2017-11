Kahiyang Ayu mengenakan busana warna biru dalam acara adat Mandailing di Medan. - Instagram @nicolasbulbul

Binis.com, JAKARTA – Purtri Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kahiyang Ayu mengenakan busana biru saat melakukan prosesi adat Batak Mandailing di Medan Sumatra Utara, Minggu (19/11/2017).

Seperti diketahui, Kahiyang Ayu resmi menikah dengan pria berdarah Batak Mandailing, Bobby Nasution, di Solo pada 8 November 2017. Setelah pesta pernikahan di Solo, Kahiyang dan Bobby menggelar pesta adat berupa ‘haroan boru’ atau ‘ngunduh mantu’, yang disertai pemberian marga Siregar untuk Kahiyang.

Prosesi adat itu dimulai hari ini, hingga acara resepsi untuk umum pada 26 November. Untuk upacara adat hari ini, Kahiyang mengenakan kerudung biru dan busana biru berbahan brokat.

Untuk riasan wajah dipercayakan pada Nicolas Samosir. Penampilan Kahiyang pun diunggah Nicolas lewat akun Instagram @nicolasbulbul. Dua foto yang diunggahnya pun menuai pujian dari warganet.

Nicolasbulbul A very beautiful women hardly ever leaves a clear - cut impression of features and shape in the memory; usually there remains only an aura of living colour miss @ayanggkahiyang

indah_sftrr Cantiiikk bngt mba Kahiyang

aynah_93Cantik bangett @ayanggkahiyang

mirandapangaribuanCantik

tiatina24Cantiknyaa mb @ayanggkahiyang

imeldafitrahia @nicolasbulbul sukses

hatmashimanurani Ayune putri Solo iki @ayanggkahiyang

jasmine_aristya Uayuuu ne rekkkk mbak @ayanggkahiyang

bunda_mey_azza So aproud of mbak @ayanggkahiyang ,,,natural beauty ,,,always humble ,,, love you

irinamarlina1Bener kok buktinya udah banyak yg berhasil mencerahkan dan membersihkan wajah secara alami dan cepat. aku lihat di akun #nature_maskerspirulina ini udah mau coba.. biar Wajah lebih bersih, cerah, dan bebas jerawat :D.

irinamarlina1Bener kok buktinya udah banyak yg berhasil mencerahkan dan membersihkan wajah secara alami dan cepat. aku lihat di akun #nature_maskerspirulina ini udah mau coba.. biar Wajah lebih bersih, cerah, dan bebas jerawat :D.

lh3eya_lia_Cantiknya

nikhe_sitepu @dewimayabangunn @echasnga @debbytarigann

atieknartiSubhanallah mbk kahiyang

luciaariekarina cantik bgt mba @kahiyang_ayuu

evelinivantiya Cantik

hanny_supriatini Ya Allah cantik bgt mbk

ella.ramona Cantik bgttt

mothysmom Omg mbaknya udh sampe medan,macet ga tuh setia budi yaaa

ainul_m4rdiah cantik & manis bgtttt

lis_suzan Cantik parah mbak @ayanggkahiyang