American Music Awards 2017 - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang penganugerahan terbesar bagi insan musik Hollywood, American Music Awards 2017 (AMA 2017) pun kembali digelar.

Saat ini AMA 2017 pun tengah berlangsung dan ditayangkan langsung dari Microsoft Theater di Los Angeles. Sejumlah nama musisi dan penyanyi yang menjadi pemenang pun sudah diumumkan pada kategori masing-masing.

Dalam nominasi sebelumnya disebutkan Bruno Mars jadi musisi paling bersinar di AMA 2017 mengingat ia meraih 8 nominasi kategori.

Berikut daftar pemenang lengkap di AMA 2017 seperti dilansir Billboard:

ARTIST OF THE YEAR

Bruno Mars -- WINNER

NEW ARTIST OF THE YEAR

Niall Horan -- WINNER

COLLABORATION OF THE YEAR

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito” -- WINNER

TOUR OF THE YEAR

Coldplay -- WINNER

VIDEO OF THE YEAR

Bruno Mars, “That’s What I Like” -- WINNER

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Bruno Mars -- WINNER

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Lady Gaga -- WINNER

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

Imagine Dragons -- WINNER

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Bruno Mars, 24K Magic -- WINNER

FAVORITE SONG – POP/ROCK

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito” -- WINNER

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Keith Urban -- WINNER

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Carrie Underwood -- WINNER

FAVORITE DUO OR GROUP – COUNTRY

Little Big Town -- WINNER

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Keith Urban, Ripcord -- WINNER

FAVORITE SONG – COUNTRY

Keith Urban, “Blue Ain’t Your Color” -- WINNER

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Drake -- WINNER

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Kendrick Lamar, DAMN. -- WINNER

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One” -- WINNER

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Bruno Mars -- WINNER

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyonce -- WINNER

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Bruno Mars, 24K Magic -- WINNER

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Bruno Mars, “That’s What I Like” -- WINNER

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Linkin Park -- WINNER

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Shawn Mendes -- WINNER

FAVORITE ARTIST – LATIN

Shakira -- WINNER

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle -- WINNER

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers -- WINNER

TOP SOUNDTRACK

Moana -- WINNER