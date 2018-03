Celine Dion - Vegas.com

Bisnis.com, JAKARTA - Celine Dion membatalkan konsernya di Las vegas, Amerika Serikat. Celine mengumumkan pembatalan tersebut lewat akun Facebook pribadinya pada Rabu, 21 Maret 2018.

Celine Dion terpaksa membatalkan konsernya karena kondisi kesehatannya memburuk. Celine Dion diketahui menderita penyakit Patulos Eustachia pada telinganya. Ini menyebabkan Celine Dion terkadang kesulitan mendengar dan sangat sulit bernyanyi.

"Celine Dion telah mengalami kondisi ini selama 12 hingga 18 bulan belakangan. Tetapi, ini sukses diobati dengan berbagai macam obat tetes. Namun, obat-obatan tersebut sudah tidak efektif lagi selama beberapa minggu belakangan," berikut pernyataan resmi di akun Facebook Celine Dion.Celine Dion, artis kelima yang menerima Billboard Icon Awards, tampil di atas panggung Billboard Music Awards di T-Mobile Arena, Las Vegas, 23 Mei 2016. Chris Pizzello/Invision/AP

Karena itu, Celine Dion harus menjalani operasi kecil untuk menyembuhkan telinganya. Penyanyi lagu My Heart Will Go On ini pun meminta maaf karena tidak bisa menghibur penggemarnya.

"Nasib saya kurang baik belakangan ini...Saya sudah menantikan untuk tampil dalam konser lagi dan ini terjadi. Saya tidak percaya ini! Saya meminta maaf kepada semua orang yang berencana pergi ke Las Vegas untuk melihat konser ini. Saya tahu ini sungguh mengecewakan. Saya sangat meminta maaf," tutur Celine Dion.

Konser Celine Dion seharusnya digelar pada 27 Maret hingga 18 April di The Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas. Namun, Celine Dion baru bisa tampil kembali tanggal 22 Mei mendatang. Pihak promotor berjanji mengembalikan tiket konser Celine Dion yang batal tersebut.

Sumber : Tempo