Bisnis.com, JAKARTA - Masa depan membawa tantangan yang berbeda bagi anak-anak generasi sekarang. Akan terdapat pergeseran dalam hal bidang pekerjaan yang dibutuhkan serta keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja ketika mereka beranjak dewasa.

Menurut National Science Foundation menunjukkan bahwa di masa depan, 80% pekerjaan mengharuskan para pekerjanya menguasai keterampilan di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika.

Karena itu, untuk menjadikan generasi anak dan muda saat ini siap kerja, perlu diberikan pembekalan keterampilan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) serta pemberian gizi yang seimbang sejak usia dini.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara bertajuk “Make Your Children Future-Ready from an Early Age” yang digelar Sampoerna Academy.

“Peran orang tua sangat penting dalam membantu mengarahkan anak siap menghadapi masa depan. Dalam hal pendidikan, orang tua sebaiknya memilih sekolah yang dapat membantu anak untuk tumbuh menjadi lebih kreatif, komunikatif, kolaboratif dan berpikir kritis, serta membantu mereka belajar menjadi lebih mandiri,” ujar Frida Dwiyanti, Primary Principal of Sampoerna Academy dalam siaran persnya.

Dia mengatakan Sampoerna Academy menerapkan kurikulum berbasiskan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) yang adalah kurikulum masa depan yang berfokus pada kerjasama, komunikasi, kreativitas penelitian, pemecahan masalah dan berpikir kritis.

Melalui pendekatan belajar ini, anak-anak diajarkan untuk tidak hanya pandai dalam bidang akademik namun juga dalam hal emosi sosial.

Jika di sekolah, peran guru penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak, maka di rumah, orang tua yang sangat berperan penting dalam mengusahakan tumbuh kembang anak yang optimal.

Ahli nutrisi, Emilia Achmadi MS., RD dalam presentasinya menjelaskan mengenai pentingnya nutrisi yang tepat dan seimbang bagi tumbuh kembang anak; keselarasan pada aspek fisik, kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, emosi dan keterampilan sosial; serta pengaruh nutrisi terhadap perkembangan otak anak, pencegahan penyakit yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan, dan ketrampilan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

“Baik pihak sekolah maupun para orangtua memiliki peran yang penting dalam membantu anak siap menghadapi masa depan. Sampoerna Academy memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak sejak usia dini. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Untuk itu kami menawarkan program pembelajaran yang berfokus kepada pengenalan kognitif, fisik, emosi sosial dan bahasa yang dikemas secara menyenangkan melalui berbagai aktifitas dan permainan,” jelas Melly Liem, Sales & Marketing Director of Sampoerna Academy.

Dia memaparkan Sampoerna Academy hadir dengan program pendidikan yang berbasis kurikulum abad ke-21 serta dilengkapi dengan ruang kelas modern yang memudahkan anak untuk mengeksplorasi STEAM yang dapat mengembangkan kreativitas anak, serta mengajak anak untuk berpikir kritis sejak dini.

Dengan pendidikan yang berkualitas dan nutrisi yang tepat, ujarnya, kita dapat membantu anak untuk siap menghadapi masa depan.