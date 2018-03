Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Academy of Motion Pictures and Art Sciences, organisasi di balik penganugerahan Piala Oscar, John Bailey menampik telah melakukan pelecehan seksual. Dikutip dari Reuters, kabar ini pertama kali diberitakan oleh situs publikasi Hollywood, Variety pada akhir pekan lalu.

Berdasarkan memo yang diberikan kepada staf Akademi, terungkap bahwa Bailey mengatakan dia mendapat tuduhan telah melakukan pelecehan seksual dalam proses produksi sebuah film yang dibuatnya 1 dekade lalu. Dia dituduh telah mencoba menyentuh perempuan secara tidak pantas.

Pihak Reuters telah mengirimkan pertanyaan konfirmasi kepada Bailey. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Bailey masih belum memberikan komentar apapun.

Bailey adalah sinematografer yang terkenal berkat karya-karyanya seperti film Groundhog Day dan How to Be a Latin. Dalam memo yang dirimkannya kepada staf Akademi, dia mengatakan bahwa pemberitaan tentang dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya hanyalah bualan untuk menghancurkan kariernya yang sudah dia bangun selama 50 tahun lebih.

Pekan lalu, pemberitaan tentang tuduhan tersebut dimuat berbagai media luar negeri. Pihak Akademi sebelumnya merilis pernyataan resmi yang mengatakan bahwa setiap laporan pelecehan seksual akan ditindaklanjuti oleh Dewan Gubernur. Mereka tidak memberi konfirmasi apapun tentang kebenaran kabar investigasi terhadap Bailey.

“Dewan komite memeriksa semua komplain yang datang sesuai dengan proses Standar Perilaku yang ada. Setelah melalui proses tersbut, kami akan melaporkan kepada Dewan Gubernur. Kami tidak akan memberi komentar lebih jauh mengenai hal tersebut sampai semua proses pemeriksaan rampung,” tulis Academy of Motion Pictures dalam keterangan resminya.

Isu pelecehan seksual yang tengah bergulir telah menyeret puluhan nama pria terkenal dari berbagai macam profesi seperti politisi, media, dan industri entertainmen. Salah satu nama yang paling terkenal adalah produser Harvey Weinstein yang sampai saat ini masih bersikeras menolak segala tuduhan yang ada.

