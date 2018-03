Ilustrasi - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk membuat dunia lebih sehat dan bahagia, perusahaan produsen nutrisi berskala global, Herbalife Nutrition Indonesia turut mendukung acara Responsible Business Forum on Food & Agriculture 2018.



Dukungan tersebuat merupakan salah satu bagian untuk memperkuat komitmennya melalui kerja sama pemerintah dan swasta di Indonesia.



Pada gelaran kelima Responsible Business Forum on Food & Agriculture 2018 yang diselenggarakan di Jakarta pada 27 - 28 Maret 2018 tersebut untuk merekomendasikan solusi terukur guna mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam sektor ketahanan pangan dan nutrisi.



Pada kegiatan tersebut Herbalife Nutrition diwakili oleh Arif Mustolih, Head of Government Affairs, Indonesia, Malaysia & Singapore Herbalife Nutrition, yang akan menjadi salah satu pembicara.



Para delegasi yang merupakan perwakilan dari pihak swasta dan pemerintah dari berbagai negara akan berbagi berbagai program serta inisiatif kerja sama antara swasta dan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna mempercepat inisiatif untuk menjaga ketahanan pangan dan nutrisi.



Pada tahun ini, RBF menargetkan lebih dari 500 partisipan yang sekaligus merupakan para pengambil keputusan di sektor agrikultur, pangan dan nutrisi dari berbagai lembaga, seperti pemerintah, swasta, investor, NGO, dan petani.



Diskusi di forum ini akan menghadirkan beberapa pembicara seperti Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro serta berbagai pimpinan perusahaan multinasional termasuk Vice President Government Affairs Asia Pacific Herbalife Nutrition, Tod Gimbel.



"Kami bangga dapat menjadi bagian dan berpartisipasi serta menjadi corporate partner di forum ini sejak 2017," ujar Andam Dewi, Senior Director and Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, dalam keterangan resmi, Selasa (27/3).



Dia menambahkan bahwa kegiatan ini Herbalife Nutrition akan berbagi pengalaman seputar program kerjasama pemerintah dan swasta di Indonesia, serta program lain yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam sektor nutrisi dan kesehatan.



"Herbalife Nutrition sebagai salah satu pihak swasta di Indonesia telah menginisiasi beberapa program untuk berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kemampuan perusahaan. Kami telah menjalankan beberapa program bersama dengan pemerintah termasuk program yang merupakan inisiatif perusahaan sendiri namun memiliki tujuan yang sama," ujar Andam.



Beberapa kegiatan kerja sama pemerintah dan swasta yang tengah dilakukan oleh Herbalife Nutrition Indonesia antara lain



Pertama, Indonesia Mampu

Herbalife Nutrition bergabung ke program yang digagas pemerintah ini sejak 31 Januari 2017. Program Indonesia Mampu: Cegah Risiko Tinggi digagas oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Palladium, NGO dan pihak swasta yang ditujukan untuk pencegahan diabetes dan hypertension (darah tinggi).



Cegah Risiko Tinggi dalam Indonesia Mampu menyatukan lembaga-lembaga pemerintah, pembuat kebijakan, sektor swasta dan pemangkukepentingan lain untuk melakukan edukasi dan menciptakan kesadaran akan diabetes dan hipertensi. Selain itu, program ini mengembangkan inisiatif promotif-preventif, dan memfasilitasi pengobatan dengan tujuan mengurangi prevalensi diabetes di Indonesia.



Kedua, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)

Pada 12 September 2017, Herbalife Nutrition Indonesia menandatangani kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk bersama-sama mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) untuk 5 tahun ke depan.



Herbalife Nutrition Indonesia dalam gerakan ini bertugas untuk melakukan kampanye tentang gaya hidup sehat kepada masyarakat termasuk edukasi bagaimana menjalankan gaya hidup sehat, pentingnya asupan nutrisi dan kegiatan olahraga. Sementara Kementerian Kesehatan akan meyediakan asistensi, pelatihan-pelatihan teknis dan koordinasi dengan lembaga terkait.



"Kami meyakini bahwa hidup sehat itu dibangun dari keseimbangan nutrisi dan olahraga teratur. Kami dengan bangga turut melakukan berbagai kampanye edukasi gaya hidup sehat yang selaras dengan misi perusahaan." ujar Andam.



Dengan demikian, sambungnya, Herbalife ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk perubahan gaya hidup menjadi lebih sahat dalam jangka waktu yang panjang. Hal itu mutlak membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pihak swasta dan masyarakat.