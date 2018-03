'The Night Come for Us' dibintangi oleh aktor Iko Uwais dan Joe Taslim - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat film Indonesia Yan Wijaya tak menampik konten film Indonesia kian beragam. Tahun ini, katanya, akan beredar 150 film yang terdiri atas beberapa genre antara lain komedi, dan film aksi.

“Begitu beragam film Indonesia,” ujar Yan, Senin (27/3/2018).

Pada tahun ini, Yan menjagokan ada beberapa film aksi yang akan dilirik oleh banyak penonton antara lain 'Wiro Sableng 212', 'Buffalo Boys', dan 'The Night Come for Us'.

Ketiga film itu memiliki kualitas ekspor, selain dibintangi aktor-aktor terbaik Indonesia. Misalnya, 'The Night Come for Us' dibintangi oleh aktor Iko Uwais dan Joe Taslim.

“Ketiganya saya prediksi akan meledak,” ujarnya.

Yan juga menjagokan film drama berjudul 'Milly dan Mamet', serta 'Ainun' bakal menghentak penonton. Alasannya, kedua film memiliki cerita menarik karena berkorelasi dengan film sebelumnya, seperti 'Milly dan Mamet' dengan 'Ada Apa Dengan Cinta?' dan' Ainun' dengan 'Habibie & Ainun'.

Sementara itu, mengomentari 'art movie Indonesia', Yan mengamati film-film tersebut masih belum diminati oleh penonton Indonesia. Sayangnya, film itu hanya dinikmati oleh segelintir 'moviegoers'.

“Namun di luar negeri, film-film seperti ini sangat dihargai.”