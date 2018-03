Model memperagakan busana di sela-sela Preview Jakarta Food & Fashion Festival (JFFF) 2018 di Jakarta, Selasa 27 Maret 2018. - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta Fashion & Food Festival akan digelar di kawasan Kelapa Gading pada 5 April sampai 6 Mei 2018 yang didominasi oleh UKM yang menyajikan berbagai ragam kuliner dan produk-produk fashion lokal berkualitas.



Menurut Chairman JFFF Soegianto Nagaria, secara umum agenda acara terbagi dalam lima event besar yang akan dilaksanakan di kawasan Mal Kelapa Gading.



"Kelimanya adalah Kampoeng Tempo Doeloe, JF3 Run, Fashion Festival, Fashion Village serta Wine & Cheese Expo," ujarnya di sela-sela Preview JFFF 2018 di Museum Nasional, Jakarta, Selasa (27/3/2018).



Kampoeng Tempo Doeloe



Setiap tahun Kampoeng Tempo Doeloe (KTD) di La Piazza selalu menghadirkan keunikan tema dekorasi agar pengunjung dapat lebih menikmati petualangan kulinernya, sepanjang festival berlangsung. Dalam JFFF tahun ini KTD mengangkat tema dekorasi Taman Trop yang diikuti oleh kurang lebih 100 peserta UKM maupun pengusaha kuliner yang akan menampilkan lebih dari 200 masakan.



JF3 Run



Event besar kedua adalah lomba lari JF3 Run yang akan digelar pada 22 April. Diadaptasi sebuah dari lomba maraton di Prancis, JF3 Run memiliki konsep unik karena peserta berlomba lari dengan mengenakan kostum sesuai tema "Thematic Costume Around The World. Tak hanya 10 km, peserta juga dapat memilih jarak tempuh 5 km, serta 1,2 km KidsDash untuk anak-anak. Tahun ini enam orang pemenang akan mendapatkan Grand Prize mengikuti Budapest Marathon di Hungaria.



Fashion Festival



Event ini akan dihelat dengan menghadirkan bazaar fashion pada rangkaian fashion show di Ballroom Harris Hotel Conventions Kelapa Gading pada 11-26 April dan di The Forum, Mal Kelapa Gading 3, pada 20-29 April. Selain itu, ajang penyaluran bakat penghargaan dalam bidang mode, kembali dihadirkan JFFF melalui Gading Model Search (GMS) GMs Kids, Next Young Promising Designers dan Fashion Icon Awards.



Fashion Village



Fashion Village pada 11-29 April 2018 akan digelar di sepanjang, koridor lantai dasar Mal Kelapa Gading 3-5. Di area Fashion Village, pengunjung disuguhi lebih dari 90 booth yang menghadirkan ragam koleksi busana terbaru desainer ternama Indonesia. Kemudian pilihan kain Nusantara, koleksi busana ready to wear, hingga produk aksesoris kualitas terbaik dari UKM, Dekranasda, sekolah mode, hingga merek lokal.



Wine & Cheese Expo



Event yang akan digelar pada 5-29 April 2018 ini berlokasi di Multi Purpose Hall La Piazza. Wine & Cheese Expo menghadirkan aneka wine, keju, hingga coklat dari produsen dan distributor terbaik. Sebagai jembatan JFFF dalam mewakili Indonesia ke dunia internasional, Wine & Cheese Expo kembali didukung oleh beberapa negara sahabat. Kegiatan ini juga mengadakan Indonesia Best Sommelier Competition, Cooking Demo, dan Wine Dinner with Special Guest Chefs.