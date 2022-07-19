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Tabel 99 Asmaul Husna, Arti, Terjemahan dan Keistimewaannya

Berikut  tabel 99 Asmaul Husna bahasa arab, latin dan terjemahannya
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 19 Juli 2022  |  10:57 WIB
Tabel 99 Asmaul Husna, Arti, Terjemahan dan Keistimewaannya - symbianplanet.net
Tabel 99 Asmaul Husna, Arti, Terjemahan dan Keistimewaannya - symbianplanet.net

Bisnis.com, JAKARTA - Allah SWT memiliki 99 nama indah atau lebih dikenal sebagai Asmaul Husna.

Asmaul Husna memiliki keistimewaan-keistimewaan, salah satunya sebagai doa. Dalam surat al-A'raf ayat 180 disebutkan Allah memiliki Asmaul Husna maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna (nama-nama terbaik) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Asmaul Husna juga menjadi wirid atau amalan rutin para ulama sejak zaman dulu karena keutamaan dan rahasia di dalamnya. Asmaul Husna diyakini sebagai media (tawasul) paling manjur dalam membuka berbagai pintu kebahagiaan secara lahir maupun batin. 

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Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait jumlah nama-nama Allah. Sebagian mengatakan bahwa nama Allah pada dasarnya tidak terbatas pada angka tertentu.

Ada pula yang berpendapat, bahwa jumlah nama itu terbatas di angka tertentu (100, 1000, 99, dan lainnya) meskipun sebagian nama-nama-Nya tidak diketahui manusia secara keseluruhan. Pendapat bahwa Asmaul Husna berjumlah 99 adalah paling populer dengan berpatokan pada hadits di atas.

Berikut  tabel 99 Asmaul Husna bahasa arab, latin dan terjemahannya

No.Asmaulhusna LatinAsmaulhusna ArabArtinya
1Ar-RahmanالرحمنMaha Pengasih
2Ar-RahimالرحيمMaha Penyayang
3Al-MalikالملكMaha Merajai
4Al-QuddusالقدوسMaha Suci
5As-SalaamالسلامMaha Memberi Kesejahteraan
6Al-Mu’minالمؤمنMaha Memberi Keamanan
7Al-MuhaiminالمهيمنMaha Mengatur
8Al-AzizالعزيزMaha Perkasa
9Al-JabbarالجبارYang Memiliki Mutlak Kegagahan
10Al-MutakabbirالمتكبرMaha Megah
11Al-KhaliqالخالقMaha Pencipta
12Al-BaariالبارئMaha Melepaskan
13Al-MushawwirالمصورMaha Membentuk Rupa
14Al-GhaffaarالغفارMaha Pengampun
15Al-QahhaarالقهارMaha Memaksa
16Al-WahhaabالوهابMaha Memberi Karunia
17Ar-RazzaaqالرزاقMaha Pemberi Rezeki
18Al-FattahالفتاحMaha Pembuka Rahmat
19Al-’AliimالعليمMaha Mengetahui
20Al-QaabidhالقابضMaha Menyempitkan
21Al-BaasithالباسطMaha Melapangkan
22Al-KhaafidhالباسطMaha Merendahkan
23Ar-RaafiالرافعMaha Meninggikan
24Al-Mu’izzالمعزMaha Memuliakan
25Al-MudzilالمذلMaha Menghinakan
26Al-SamiiالسميعMaha Mendengar
27Al-BashiirالبصيرMaha Melihat
28Al-HakamالحكمMaha Menetapkan
29Al-’AdlالعدلMaha Adik
30Al-LathiifاللطيفMaha Lembut
31Al-KhabiirالخبيرMaha Mengenal
32Al-HaliimالحليمMaha Penyantun
33Al-’AzhiimالعظيمMaha Agung
34Al-GhafuurالغفورMaha Memberi Pengampunan
35As-SyakurالشكورMaha Pembalas Budi
36Al-’AliyالعلىMaha Tinggi
37Al-KabiirالكبيرMaha Besar
38Al-HafizhالحفيظMaha Memelihara
39Al-MuqiitالمقيتMaha Pemberi Kecukupan
40Al HasiibالحسيبMaha Membuat Perhitungan
41Al-JaliilالجليلMaha Luhur
42Al-KariimالكريمMaha Pemurah
43Ar-RaqiibالرقيبMaha Mengawasi
44Al-MujiibالمجيبMaha Mengabulkan
45Al-WaasiالواسعMaha Luas
46Al-HakimالحكيمMaha Bijaksana
47Al-WaduudالودودMaha Mengasihi
48Al-MajiidالمجيدMaha Mulia
49Al-Ba’ithالباعثMaha Membangkitkan
50As-SyahiidالشهيدMaha Menyaksikan
51Al-HaqqالحقMaha Benar
52Al-WakiilالوكيلMaha Memelihara
53Al-QawiyyuالقوىMaha Kuat
54Al-MatiinالمتينMaha Kokoh
55Al-WaliyyالولىMaha Melindungi
56Al-HamiidالحميدMaha Terpuhi
57Al-MushiiالمحصىMaha Menghitung
58Al-MubdiالمبدئMaha Memulai
59Al-Mu’idالمعيدMaha Mengembalikan Kehidupan
60Al-MuhyiiالمحيىMaha Menghidupkan
61Al-MumiituالمميتMaha Mematikan
62Al-HayyuالحيMaha Hidup
63Al-QayyuumالقيومMaha Mandiri
64Al-WaajidالواجدMaha Penemu
65Al-MajidالماجدMaha Mulia
66Al-WahidالواحدMaha Tunggal
67Al-AhadالاحدMaha Esa
68As-ShamadالصمدMaha Dibutuhkan
69Al-QaadirالقادرMaha Menentukan
70Al-MuqtadirالمقتدرMaha Berkuasa
71Al-MuqaddimالمقدمMaha Mendahulukan
72Al-Mu’akkhirالمؤخرMaha Mengakhirkan
73Al-AwwalالأولMaha Awal
74Al-AakhirالأخرMaha AKhir
75Az-ZahirالظاهرMaha Nyata
76Al-BaathinالباطنMaha Gaib
77Al-WaaliالواليMaha Memerintah
78Al-Muta’aliالمتعاليMaha Tinggi
79Al-BarruالبرMaha Penderma 
80At-TawwabالتوابMaha Penerima Tobat 
81Al-MuntaqimالمنتقمMaha Pemberi Balasan
82Al-AfuwwالعفوMaha Pemaaf
83Ar-Ra’ufالرؤوفMaha Pengasuh
84Malikul Mulkiمالك الملكMaha Penguasa Kerajaan
85Dzul Jalali Wal Ikraamذو الجلال و الإكرامMaha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86Al-MuqsithالمقسطMaha Pemberi Keadilan
87Al-Jami’الجامعMaha Mengumpulkan
88Al-GhaniyyالغنىMaha Kaya
89Al-MughniiالمغنىMaha Pemberi Kekayaan
90Al-MaaniالمانعMaha Mencegah
91Ad-DhaarالضارMaha Penimpa Kemudharatan
92An-NafiiالنافعMaha Memberi Manfaat
93An-NuurالنورMaha Bercahaya
94Al-HaadiiالهادئMaha Pemberi Petunjuk
95Al-Badii’البديعMaha Pencipta
96Al-BaaqiiالباقيMaha Kekal
97Al-WaaritsالوارثMaha Pewaris
98Ar-RasyidالرشيدMaha Pandai
99As-ShaburالصبورMaha Sabar

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asmaul husna doa islam nama
Editor : Mia Chitra Dinisari
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