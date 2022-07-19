Tabel 99 Asmaul Husna, Arti, Terjemahan dan Keistimewaannya

Bisnis.com, JAKARTA - Allah SWT memiliki 99 nama indah atau lebih dikenal sebagai Asmaul Husna.
Asmaul Husna memiliki keistimewaan-keistimewaan, salah satunya sebagai doa. Dalam surat al-A'raf ayat 180 disebutkan Allah memiliki Asmaul Husna maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna (nama-nama terbaik) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
Asmaul Husna juga menjadi wirid atau amalan rutin para ulama sejak zaman dulu karena keutamaan dan rahasia di dalamnya. Asmaul Husna diyakini sebagai media (tawasul) paling manjur dalam membuka berbagai pintu kebahagiaan secara lahir maupun batin.
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Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait jumlah nama-nama Allah. Sebagian mengatakan bahwa nama Allah pada dasarnya tidak terbatas pada angka tertentu.
Ada pula yang berpendapat, bahwa jumlah nama itu terbatas di angka tertentu (100, 1000, 99, dan lainnya) meskipun sebagian nama-nama-Nya tidak diketahui manusia secara keseluruhan. Pendapat bahwa Asmaul Husna berjumlah 99 adalah paling populer dengan berpatokan pada hadits di atas.
Berikut tabel 99 Asmaul Husna bahasa arab, latin dan terjemahannya
|No.
|Asmaulhusna Latin
|Asmaulhusna Arab
|Artinya
|1
|Ar-Rahman
|الرحمن
|Maha Pengasih
|2
|Ar-Rahim
|الرحيم
|Maha Penyayang
|3
|Al-Malik
|الملك
|Maha Merajai
|4
|Al-Quddus
|القدوس
|Maha Suci
|5
|As-Salaam
|السلام
|Maha Memberi Kesejahteraan
|6
|Al-Mu’min
|المؤمن
|Maha Memberi Keamanan
|7
|Al-Muhaimin
|المهيمن
|Maha Mengatur
|8
|Al-Aziz
|العزيز
|Maha Perkasa
|9
|Al-Jabbar
|الجبار
|Yang Memiliki Mutlak Kegagahan
|10
|Al-Mutakabbir
|المتكبر
|Maha Megah
|11
|Al-Khaliq
|الخالق
|Maha Pencipta
|12
|Al-Baari
|البارئ
|Maha Melepaskan
|13
|Al-Mushawwir
|المصور
|Maha Membentuk Rupa
|14
|Al-Ghaffaar
|الغفار
|Maha Pengampun
|15
|Al-Qahhaar
|القهار
|Maha Memaksa
|16
|Al-Wahhaab
|الوهاب
|Maha Memberi Karunia
|17
|Ar-Razzaaq
|الرزاق
|Maha Pemberi Rezeki
|18
|Al-Fattah
|الفتاح
|Maha Pembuka Rahmat
|19
|Al-’Aliim
|العليم
|Maha Mengetahui
|20
|Al-Qaabidh
|القابض
|Maha Menyempitkan
|21
|Al-Baasith
|الباسط
|Maha Melapangkan
|22
|Al-Khaafidh
|الباسط
|Maha Merendahkan
|23
|Ar-Raafi
|الرافع
|Maha Meninggikan
|24
|Al-Mu’izz
|المعز
|Maha Memuliakan
|25
|Al-Mudzil
|المذل
|Maha Menghinakan
|26
|Al-Samii
|السميع
|Maha Mendengar
|27
|Al-Bashiir
|البصير
|Maha Melihat
|28
|Al-Hakam
|الحكم
|Maha Menetapkan
|29
|Al-’Adl
|العدل
|Maha Adik
|30
|Al-Lathiif
|اللطيف
|Maha Lembut
|31
|Al-Khabiir
|الخبير
|Maha Mengenal
|32
|Al-Haliim
|الحليم
|Maha Penyantun
|33
|Al-’Azhiim
|العظيم
|Maha Agung
|34
|Al-Ghafuur
|الغفور
|Maha Memberi Pengampunan
|35
|As-Syakur
|الشكور
|Maha Pembalas Budi
|36
|Al-’Aliy
|العلى
|Maha Tinggi
|37
|Al-Kabiir
|الكبير
|Maha Besar
|38
|Al-Hafizh
|الحفيظ
|Maha Memelihara
|39
|Al-Muqiit
|المقيت
|Maha Pemberi Kecukupan
|40
|Al Hasiib
|الحسيب
|Maha Membuat Perhitungan
|41
|Al-Jaliil
|الجليل
|Maha Luhur
|42
|Al-Kariim
|الكريم
|Maha Pemurah
|43
|Ar-Raqiib
|الرقيب
|Maha Mengawasi
|44
|Al-Mujiib
|المجيب
|Maha Mengabulkan
|45
|Al-Waasi
|الواسع
|Maha Luas
|46
|Al-Hakim
|الحكيم
|Maha Bijaksana
|47
|Al-Waduud
|الودود
|Maha Mengasihi
|48
|Al-Majiid
|المجيد
|Maha Mulia
|49
|Al-Ba’ith
|الباعث
|Maha Membangkitkan
|50
|As-Syahiid
|الشهيد
|Maha Menyaksikan
|51
|Al-Haqq
|الحق
|Maha Benar
|52
|Al-Wakiil
|الوكيل
|Maha Memelihara
|53
|Al-Qawiyyu
|القوى
|Maha Kuat
|54
|Al-Matiin
|المتين
|Maha Kokoh
|55
|Al-Waliyy
|الولى
|Maha Melindungi
|56
|Al-Hamiid
|الحميد
|Maha Terpuhi
|57
|Al-Mushii
|المحصى
|Maha Menghitung
|58
|Al-Mubdi
|المبدئ
|Maha Memulai
|59
|Al-Mu’id
|المعيد
|Maha Mengembalikan Kehidupan
|60
|Al-Muhyii
|المحيى
|Maha Menghidupkan
|61
|Al-Mumiitu
|المميت
|Maha Mematikan
|62
|Al-Hayyu
|الحي
|Maha Hidup
|63
|Al-Qayyuum
|القيوم
|Maha Mandiri
|64
|Al-Waajid
|الواجد
|Maha Penemu
|65
|Al-Majid
|الماجد
|Maha Mulia
|66
|Al-Wahid
|الواحد
|Maha Tunggal
|67
|Al-Ahad
|الاحد
|Maha Esa
|68
|As-Shamad
|الصمد
|Maha Dibutuhkan
|69
|Al-Qaadir
|القادر
|Maha Menentukan
|70
|Al-Muqtadir
|المقتدر
|Maha Berkuasa
|71
|Al-Muqaddim
|المقدم
|Maha Mendahulukan
|72
|Al-Mu’akkhir
|المؤخر
|Maha Mengakhirkan
|73
|Al-Awwal
|الأول
|Maha Awal
|74
|Al-Aakhir
|الأخر
|Maha AKhir
|75
|Az-Zahir
|الظاهر
|Maha Nyata
|76
|Al-Baathin
|الباطن
|Maha Gaib
|77
|Al-Waali
|الوالي
|Maha Memerintah
|78
|Al-Muta’ali
|المتعالي
|Maha Tinggi
|79
|Al-Barru
|البر
|Maha Penderma
|80
|At-Tawwab
|التواب
|Maha Penerima Tobat
|81
|Al-Muntaqim
|المنتقم
|Maha Pemberi Balasan
|82
|Al-Afuww
|العفو
|Maha Pemaaf
|83
|Ar-Ra’uf
|الرؤوف
|Maha Pengasuh
|84
|Malikul Mulki
|مالك الملك
|Maha Penguasa Kerajaan
|85
|Dzul Jalali Wal Ikraam
|ذو الجلال و الإكرام
|Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
|86
|Al-Muqsith
|المقسط
|Maha Pemberi Keadilan
|87
|Al-Jami’
|الجامع
|Maha Mengumpulkan
|88
|Al-Ghaniyy
|الغنى
|Maha Kaya
|89
|Al-Mughnii
|المغنى
|Maha Pemberi Kekayaan
|90
|Al-Maani
|المانع
|Maha Mencegah
|91
|Ad-Dhaar
|الضار
|Maha Penimpa Kemudharatan
|92
|An-Nafii
|النافع
|Maha Memberi Manfaat
|93
|An-Nuur
|النور
|Maha Bercahaya
|94
|Al-Haadii
|الهادئ
|Maha Pemberi Petunjuk
|95
|Al-Badii’
|البديع
|Maha Pencipta
|96
|Al-Baaqii
|الباقي
|Maha Kekal
|97
|Al-Waarits
|الوارث
|Maha Pewaris
|98
|Ar-Rasyid
|الرشيد
|Maha Pandai
|99
|As-Shabur
|الصبور
|Maha Sabar
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