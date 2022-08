Kata Kata Estetis Bermakna Indah, Cocok untuk Caption Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Apakah kamu pernah mendengar istilah kata kata Estetis ? Istilah ini biasanya digunakan untuk kalimat puitis yang berima dan memiliki makna mendalam.

Kata-kata ini biasanya disandingkan dengan foto-foto Estetis yang diunggah di sosial media, khususnya Instagram.

Banyak orang yang mengutip kalimat puitis dari ucapan tokoh, buku, film, hingga lagu terkenal untuk menjadi caption foto yang aesthetic.

Lantas, apa sajakah kata-kata Estetis yang cocok untuk menjadi caption Instagram? Ini rangkumannya khusus untuk kamu.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kata kata aesthetic bisa berasal dari ucapan maupun tulisan tokoh terkenal. Berikut ini sejumlah kata-kata bisa bijak yang Estetis dari para tokoh ternama.

Selain dari ucapan atau tulisan tokoh terkenal dunia, kata kata aesthetic juga bisa berasal dari penggalan lirik lagu. Berikut rangkuman kata-kata aesthetic Bahasa Inggris yang berasal dari lirik lagu.

"Gonna be just us. Tomorrow will be ours." - Wait A Minute/Pamungkas

"You've got every right to a beautiful life. C'mon, who says? Who says you're not perfect? Who says you're not worth it?" - Who Says/Selena Gomez

“I don't know what. You're going through. But there's so much life ahead of you and it won't slow down. No matter what you do. So you just gotta hold on. All we can do is hold on” – Hold On/Shawn Mendes

“My faith is shaking. But I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. – The Climb/Miley Cryus

"I am thinking of you in my sleepless solitude tonight, if it’s wrong to love you then my heart just won’t let me be right." - My All/Mariah Carey

"Well I found a woman, stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home." – Perfect/Ed Sheeran

"And when you smile. The whole world stops and stares for a while. 'Cause girl you're amazing. Just the way you are." - Just the Way You Are/Bruno Mars