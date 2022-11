Daftar Konser Musik di Indonesia yang Tiketnya Terjual dalam 'Sekejap'

Bagikan A- A+

Bisnis.com - JAKARTA - Menonton konser musik menjadi salah satu hiburan yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia.

Tidak heran jika tahun ini menjadi tahun yang dipenuhi banyak konser, setelah dua tahun ke belakang tidak ada satupun konser luring yang digelar.

Tapi, antusiasme masyarakat ini pula yang membuat pembelian tiket konser musik beberapa musisi sulit didapatkan.

Berikut ini daftar musisi yang penjualan tiket konsernya terjual habis cepat!

1. Sheila on 7

Sejak diumumkan oleh promotor, bahwa band legenda ini akan menggelar konser tunggal, para Sheila gank sepertinya udah tidak sabar menantikan band kesayangannya menguasai panggung.

Tidak heran jika tiket konser tunggal yang akan digelar di JIExpo, PRJ Kemayoran, Jakarta ini habis dalam waktu 30 menit saja. Padahal konser Sheila on 7 bertajuk "Tunggu Aku di Jakarta" Ini akan digelar tahun depan, tepatnya pada Sabtu (28/1/2023).

Penjulan tiket konser tunggal ini dibuka pada Minggu (6/11/2022) dan habis pada hari yang sama, dan hanya berselang 30 menit sejak dibuka.

2. Dewa19

Band yang digawangi Ahmad Dhani cs ini akan menggelar konsernya pada 12 November mendatang di Jakarta. Tiket konser yang dijual di sebuah platform tiket ini ludes dalam waktu 15 menit sejak dibukanya pembelian.

Jumlah tiket yang habis dalam 15 menit itu mencapai 63.000 tiket, dan ludes 65.000 tiket dalam waktu satu jam. Meskipun demikian, masih banyak baladewa yang mengaku gagal mendapatkan tiket, sehingga Ahmad Dhani memutuskan untuk menggelar konser sembari live streaming.

Sepertinya Dewa19 harus gelar konser dengan kapasitas penonton lebih banyak lagi nih.

3. NCT 127

Meskipun konser yang sudah digelar pada Sabtu (5/11/2022) ini sempat dihentikan pada hari pertama, tetapi pada hari kedua, konser idol asal Korea Selatan ini berjalan dengan lancar dan tertib.

Ajang rebutan tiket konser NCT 127 juga termasuk sengit, sebab tiketnya berhasil ludes hanya dalam waktu 44 menit saja.

4. DPR The Regime World Tour 2022

Grup musik independen ini akan menggelar konser dalam tur keliling dunianya pada Selasa (6/12/2022) mendatang, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket Konser DPR the Regime World Tour 2022 Live in Jakarta ini, ludes habis terjual dalam kurun waktu hanya tiga jam.

5. Justin Bieber

Konser idola para Belieber ini seharusnya sudah digelar pada awal November lalu, namun karena alasan kesehatan Justin Bieber, konser ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Meskipun demikian, pada saat pembelian tiket dibuka, hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk para Belieber ini menghabiskan tiket konser idolanya.

6. The Script

Tiket konser The Script bertajuk The Script Greatest Hits Tour di Jakarta pada 30 September 2022 telah habis terjual dalam waktu dua jam.

Melihat antusiasme penonton tersebut, Color Asia Live mengumumkan akan menambah jadwal konser pada 1 Oktober 2022.

Di konser ini penonton dapat melihat langsung penampilan grup yang beranggotakan Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power membawakan lagu-lagu populer mereka seperti, The Man Who Can't Be Moved, Breakeven, For The First Time, hingga Superheroes.

7. JKT 48

Merayakan 10 tahun berkecimpung di blantika musik Tanah Air pada 6 Agustus 2022, grup idola JKT48 mengadakan konser 10th Anniversary Concert "Heaven".

Tiket untuk menonton konser secara langsung di Istora Senayan sudah sold out atau terjual habis. Tiket pre-sale untuk konser ini terjual habis dalam waktu kurang dari 10 menit.

