Segini Harta Kekayaan Taeyong, Milyader dengan Penghasilan Terbesar di NCT

Bisnis.com, SOLO - Taeyong menjadi sorotan setelah disebut sebagai member NCT yang paling kaya di antara yang lain.

Pria berusia 27 tahun ini juga menjadi leader dan visual untuk grup NCT. Disebutkan bahwa penghasilan Taeyong jadi yang paling banyak.

Penghasilan terbanyak ini mungkin didapatkannya karena dirinya ikut andil dalam kepenulisan lirik, lagu, hingga koreografi tarian. Ia juga aktif merilis lagu buatannya sendiri.

Selain itu, pendapatan Taeyong tinggi juga karena ia sudah terlebih dahulu melakukan debut sebelum member lain.

Ia pernah mengambil bagian dalam pemotretan poster untuk drama SBS "To The Beautiful You". Kemudian pada 2014, ia tampil di acara EXO:90 dan ikut dalam lagu "Be Natural" milik Red Velvet.

Melansir dari South China Morning Post (SCMP), kekayaan bersih Taeyong saat ini mencapai 9 juta USD (sekitar Rp 135,8 miliar).

Selain Taeyong, member yang memiliki kekayaan paling banyak lainnya yakni Mark dan Jaehyun yang memiliki harta mencapai 5 juta USD di akun banknya.

