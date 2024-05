Kumpulan Teka Teki Receh, Lucu dan Romantis yang Menghibur

Bisnis.com, JAKARTA - Tebak-tebakan receh atau teka teki lucu adalah sebuah pertanyaan, ataupun frase yang memiliki makna ganda ataupun makna tertutup, diajukan sebagai teka-teki untuk diselesaikan. Di bawah ini terdapat kumpulan teka-teki receh dan lucu yang bisa Anda gunakan untuk mencairkan suasana bersama teman-teman.

Teka teki lucu biasanya disampaikan seseorang pada lawannya untuk memancing tawa. Umumnya teka teki lucu disampaikan berupa pertanyaan yang mengharapkan lawan bicara memberikan jawabannya.

Di dunia ini ada banyak teka teki lucu yang juga mungkin pernah Anda dengar.

Baca Juga Ini 70 Tebak-tebakan Lucu dan Romantis Untuk Menggoda Pacarmu

Kumpulan Teka Teki Lucu Receh dan Jawabannya

Apa yang dimiliki Anjing tapi tidak dimiliki hewan lain?

Jawaban: anak anjing

Binatang apa yang tidak mungkin wangi?

Jawaban: Ker-Bau

Binatang apa yang kerjaannya marah-marah melulu

Jawaban: berang-berang

Baca Juga Ini 22 Tebak-Tebakan Romantis Cocok untuk Pacar atau Gebetan

Hari apa yang paling ditakuti manusia?

Jawaban: Hari-mau

Kebo apa yang bikin capek?

Jawaban: Kebo-gor metik talas terus dipanggul sampai Jakarta jalan kaki.

Kenapa di keyboard komputer ada tulisan ‘ENTER’?

Jawaban: Karena kalau tulisannya ‘ENTAR’, programnya nggak jalan-jalan.

Baca Juga Ini 30 Tebak-Tebakan Hewan yang Susah Ditebak dan Receh

Binatang apa yang punya pinter masak?

Jawaban: Kukang. Ada kukang bakso, kukang siomay, kukang bubur ayam, kukang es.

Sayur apa yang jago nyanyi?

Jawaban: Koldplay

Cuaca sedang mendung. Ada 6 orang di pinggir jalan, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya 3 orang ini tidak kehujanan?

Jawaban: Cepet-cepet aja jalan ke rumah, kan masih mendung belum hujan.

Ada orang Jepang tinggal di Italia. Sayangnya dia tidak bisa dimakamkan di Italia. Kenapa coba?

Jawaban: Karena orang Jepangnya belum mati.

Makanan apa yang harus ditutupi menurut Islam?

Jawaban: Bakso aurat

Pekerjaan apa yang bisa menyelamatkan nyawa setiap hari?

Jawaban: Koki/tukang masak, karena memberi makan orang supaya nggak mati kelaparan.

Rumah apa yang paling indah?

Jawaban: Rumah tangga kita nanti.

Kuda apa yg paling capek?

Jawaban: Kudaki gunung untuk dapatkan cintamu.

Makanan apa yang bikin bete?

Jawaban: Dikacangin ayang.

Makanan manis apa yang bikin baper?

Jawaban: Kecup manis.

Apa bedanya balon sama kamu?

Jawaban: Kalau balon ada lima rupa-rupa warnanya, kalau kamu ada satu rupawan parasnya.

Kopi apa yang paling enak?

Jawaban: Kopilih aku jadi calon imammu.

Bis, bis apa yang paling membahagiakan?

Jawaban: Bisa menata masa depan bersamamu.

Apa perbedaan kamu dengan modem?

Jawaban: Modem terhubung ke internet, kamu terhubung ke hatiku.

Awan-awan apa yang bikin seneng?

Jawaban: Awanna be with you forever.

Kotak apa yang sangat menyakitkan?

Jawaban: Kotak sadar bahwa aku mencintaimu dalam diam.

Cecak apa yang bikin mati?

Jawaban: Cecak napas melihat senyum manismu.

Kamu tahu nggak, bau apa yang paling so sweet?

Jawaban: Bau amis, amis you so much.

Tahu nggak, kuda apa yang bikin senang?

Jawaban: Kudapat restu orang tuamu.

Teka Teki Receh dan Lucu

Apa yang selalu di depan tapi tidak pernah disentuh?

Jawaban: Masa depan

Apa yang bisa dimiliki tapi tidak bisa dilihat?

Jawaban: Pikiran

Apa yang bisa menyala tanpa api?

Jawaban: Lampu

Apa yang bisa dipegang tapi tidak bisa diraba?

Jawaban: Janji

Apa yang bisa terbang tanpa sayap?

Jawaban: Waktu

Apa yang bisa membeku tanpa dingin?

Jawaban: Air dalam kulkas

Apa yang bisa hancur tanpa dipecahkan?

Jawaban: Rencana

Apa yang bisa dibeli tapi tidak bisa dimiliki?

Jawaban: Masa depan

Apa yang bisa jatuh tanpa terjatuh?

Jawaban: Malam

Apa yang bisa tumbuh tanpa tanah?

Jawaban: Rumor

Apa yang bisa menangis tanpa air mata?

Jawaban: Bulan

Apa yang bisa digenggam tapi tidak bisa dipegang?

Jawaban: Peluang

Apa yang bisa terbalik tanpa dibalik?

Jawaban: Kalender

Apa yang bisa bersinar tanpa cahaya?

Jawaban: Senyum

Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?

Jawaban: Jam

Apa yang bisa terbakar tanpa api?

Jawaban: Dendam

Apa yang bisa berlari tanpa kaki?

Jawaban: Air sungai

Apa yang bisa menebarkan tanpa tangan?

Jawaban: Gossip

Apa yang bisa tumbuh tanpa akar?

Jawaban: Rumor

Apa yang bisa menular tanpa sentuhan?

Jawaban: Tertawa

Apa yang bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak?

Jawaban: Suara

Apa yang bisa berenang tanpa air?

Jawaban: Bayangan

Apa yang bisa bersinar tanpa bintang?

Jawaban: Pijar

Apa yang bisa naik tanpa pergi ke atas?

Jawaban: Usia

Apa yang bisa membawa beban tanpa merasa berat?

Jawaban: Nama

Apa yang bisa tumbuh tanpa mendapat air?

Jawaban: Hujan

Apa yang bisa terikat tanpa tali?

Jawaban: Ikrar

Apa yang bisa diikuti tapi tidak bisa dikejar?

Jawaban: Masa depan

Apa yang bisa ditutup tapi tidak bisa disembunyikan?

Jawaban: Kebohongan

Apa yang bisa bertambah besar tanpa bertambah berat?

Jawaban: Usia

Tebak-tebakan Mind Blowing

Apa yang lebih berat dari gunung tapi lebih ringan dari bulu?

Jawaban: Awan

Apa yang bisa membuat orang semakin kaya saat diberikan?

Jawaban: Tips

Apa yang bisa membuat Anda semakin tinggi saat Anda berjongkok?

Jawaban: Usia

Apa yang lebih cepat daripada pesawat terbang?

Jawaban: Suara

Apa yang bisa berenang tanpa air?

Jawaban: Bayangan

Apa yang bisa membuat Anda merasa panas saat Anda dingin?

Jawaban: Matahari

Apa yang lebih besar dari kereta api tapi lebih kecil dari semut?

Jawaban: Minyak tanah

Apa yang bisa dipegang tapi tidak bisa dipindahkan?

Jawaban: Janji

Apa yang lebih tajam dari pedang tapi tidak bisa menusuk?

Jawaban: Mata

Apa yang bisa membuat Anda terlihat lebih muda saat Anda bertambah tua?

Jawaban: Foto lama

Apa yang bisa membuat orang tertawa tanpa suara?

Jawaban: Senyum

Apa yang bisa membuat orang semakin besar saat diberikan?

Jawaban: Umpan

Apa yang bisa membuat orang terbang tanpa sayap?

Jawaban: Impian

Apa yang lebih besar dari kuda tapi lebih kecil dari semut?

Jawaban: Surat

Apa yang bisa membuat Anda tetap hidup tetapi tidak bisa Anda sentuh?

Jawaban: Harapan

Apa yang bisa membuat Anda lebih pintar saat Anda membaginya?

Jawaban: Pengetahuan

Apa yang bisa menangis tanpa mata?

Jawaban: Badut

Apa yang bisa membuat Anda terus tersenyum?

Jawaban: Kamera

Apa yang bisa membuat Anda merasa kenyang saat dilihat?

Jawaban: Gambar makanan

Apa yang bisa membuat orang tertidur saat dipegang?

Jawaban: Bantal

Apa yang bisa membuat Anda menangis saat disentuh?

Jawaban: Bawang

Apa yang bisa membuat Anda tertawa saat dipukul?

Jawaban: Komedian

Apa yang lebih panjang dari jalan raya tapi lebih pendek dari gang?

Jawaban: Huruf "Y"

Apa yang bisa membuat Anda merasa lelah saat menyimpannya?

Jawaban: Topi

Apa yang bisa membuat Anda jatuh saat diangkat?

Jawaban: Pelajaran

Apa yang bisa membuat Anda keluar tanpa masuk?

Jawaban: Suara

Apa yang bisa membuat Anda berhenti berjalan saat Anda menemukannya?

Jawaban: Rambu lalu lintas

Apa yang bisa membuat Anda tetap diam saat diucapkan?

Jawaban: Rahasia

Demikian kumpulan teka teki dan tebak-tebakan lucu yang receh dan menghibur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel