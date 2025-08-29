Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Sarinah Tutup Lebih Cepat Pukul 4 Sore, Antisipasi Dampak Demo
Travel

Sarinah Tutup Lebih Cepat Jam 4 Sore, Antisipasi Dampak Demo

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Jumat, 29 Agustus 2025 - 20:01
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Dampak adanya demo DPR dan Polda Metro Jaya hari ini, Jumat 29 Agustus 2025, pusat pertokoan Sarinah ditutup lebih cepat dari biasanya.

Dilansir dari akun instagram resminya, Sarinah mengumumkan jika hari ini mal tersebut tutup pada pukul 16.00 WIB.

Padahal, biasanya mal tersebut tutup pada pukul 22.00 WIB malam hari.

Baca Juga Pesta Rakyat HUT RI di Depan Sarinah Datangkan 300.000 Pengunjung

Alasan penutupan cepat mal tersebut, menurut manajemen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Selain itu, penutupan lebih cepat juga dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terimakasih atas pengertiannya," demikian isi pengumuman tersebut.

Baca Juga Prabowo Unggah Momen ke Sarinah Bareng Titiek, Warganet Brasil Serbu Kolom Komentar

.com, JAKARTA -

Sarinah Tutup Lebih Cepat Jam 4 Sore, Antisipasi Dampak Demo

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Pesta Rakyat HUT RI di Depan Sarinah Datangkan 300.000 Pengunjung
Metro

Pesta Rakyat HUT RI di Depan Sarinah Datangkan 300.000 Pengunjung

1 minggu yang lalu
Prabowo Unggah Momen ke Sarinah Bareng Titiek, Warganet Brasil Serbu Kolom Komentar
Viral

Prabowo Unggah Momen ke Sarinah Bareng Titiek, Warganet Brasil Serbu Kolom Komentar

2 bulan yang lalu
Holding BUMN Pariwisata, Injourney Bidik Potensi Lonjakan Penumpang Mudik 2024
Korporasi

Holding BUMN Pariwisata, Injourney Bidik Potensi Lonjakan Penumpang Mudik 2024

1 tahun yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Sarinah Tutup Lebih Cepat Jam 4 Sore, Antisipasi Dampak Demo
Info Travel

Sarinah Tutup Lebih Cepat Jam 4 Sore, Antisipasi Dampak Demo

1 jam yang lalu
Kapolri Minta Maaf Soal Tewasnya Ojol, Nicholas Saputra: Mundur Pak
Entertainment

Kapolri Minta Maaf Soal Tewasnya Ojol, Nicholas Saputra: Mundur Pak

2 jam yang lalu
Deretan Artis Bersuara Usai Driver Ojek Online Tewas
Entertainment

Deretan Artis Bersuara Usai Driver Ojek Online Tewas

11 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Deretan Artis Bersuara Usai Driver Ojek Online Tewas

2

Kapolri Minta Maaf Soal Tewasnya Ojol, Nicholas Saputra: Mundur Pak

3

Sarinah Tutup Lebih Cepat Jam 4 Sore, Antisipasi Dampak Demo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro