Sarinah Tutup Lebih Cepat Jam 4 Sore, Antisipasi Dampak Demo

Bisnis.com, JAKARTA - Dampak adanya demo DPR dan Polda Metro Jaya hari ini, Jumat 29 Agustus 2025, pusat pertokoan Sarinah ditutup lebih cepat dari biasanya.

Dilansir dari akun instagram resminya, Sarinah mengumumkan jika hari ini mal tersebut tutup pada pukul 16.00 WIB.

Padahal, biasanya mal tersebut tutup pada pukul 22.00 WIB malam hari.

Alasan penutupan cepat mal tersebut, menurut manajemen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Selain itu, penutupan lebih cepat juga dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terimakasih atas pengertiannya," demikian isi pengumuman tersebut.

