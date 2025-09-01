Cetak Rekor, Kokichi Akuzawa Sukses Mendaki Gunung Fuji di Usia 102 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang pria asal Jepang berusia 102 tahun menjadi orang tertua yang mendaki Gunung Fuji, menurut Guinness World Records.

Kokichi Akuzawa mendaki puncak tertinggi di negaranya, mencapai ketinggian 12.388 kaki, pada 5 Agustus. Dengan pencapaian ini, dia melampaui rekor sebelumnya, yang dia buat sendiri ketika mencapai puncak Gunung Fuji pada usia 96 tahun.

Dilansir dari CBS, Akuzawa menggunakan rute Yoshida, yang memiliki kenaikan ketinggian sekitar 4.922 kaki dan biasanya membutuhkan waktu sekitar enam jam bagi pendaki berpengalaman untuk menyelesaikannya.

Mengingat usianya, dia menghabiskan waktu pendakian selama tiga hari dua malam. Mempersiapkan diri untuk pendakian bukanlah hal yang mudah bagi pria berusia seratus tahun ini, yang selamat dari jatuh, herpes zoster, dan dirawat di rumah sakit karena gagal jantung di awal tahun.

Terlepas dari tantangan kesehatannya, Akuzawa, yang merupakan ketua kehormatan klub pendaki gunung di Jepang, dilaporkan bangun pagi setiap pagi untuk berjalan kaki selama satu jam dan mendaki gunung yang lebih rendah hampir setiap minggu sebagai bagian dari program latihannya.

Menurut Guinness World Records, meskipun cuaca saat pendakiannya relatif baik, Akuzawa masih harus menghadapi angin kencang, suhu rendah, dan penurunan tekanan oksigen yang berkaitan dengan ketinggian, yang semuanya terbukti menantang bahkan bagi pendaki muda.

Selama pendakian ke puncak gunung tertinggi di Jepang, Akuzawa dilaporkan sempat berpikir untuk menyerah, tetapi ia didorong untuk terus berjuang oleh putrinya yang berusia 70 tahun, Motoe.

Setelah menerima sertifikat resmi Guinness World Records, Akuzawa mengatakan kepada organisasi tersebut:

"Pendakiannya berat, dan rasanya sangat berbeda dari terakhir kali saya mendakinya. Saya takjub bisa mencapai puncak. Saya tidak mungkin bisa melakukannya tanpa bantuan semua orang. Saya merasa senang sekarang."

Ketika ditanya apakah ia akan mendaki gunung terkenal itu lagi, Akuzawa bercanda: "Tidak akan pernah lagi," menurut Guinness World Records. Namun, dia mengisyaratkan bahwa ia bisa saja berubah pikiran.

"Saya sudah ke sana dan melihat pemandangannya berkali-kali, tidak ada yang istimewa," katanya. "Saya juga mencapai puncaknya terakhir kali."