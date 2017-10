Share this post :

Khloe Kardashian dan Tristan Thompson - Istimewa

Bisnis.com, NEW YORK - Setelah lama rumor mengenai kehamilan Kylie Jenner dan Khloe Kardashian, sang bunda Kris Jenner muncul untuk mengkonfirmasi kabar mengenail Khloe.

Dalam sebuah wawancara dengan ET, Cameron Mathison, Kris Jenner membuka diri tentang kondisi anak perempuannya Khloe yang akan menjadi ibu. Kris mengakui dia sangat senang jika berbicara mengenai Khloe.

"Aku benar-benar bahagia untuknya. Kami sangat mencintai Tristan, dan dia (Khloe) sekarang sedang berbahagia setelah melalui banyak masalah," tutur Kris.

"Kita satu kelurga selalu menghadapi semuanya bersama, kami sangat terlibat dengan kehidupan masing-masing," kata Kris yang memanajeri semua anaknya.

Terlihat jelas jika wanita berusia 61 tahun ini sangat mendukung hubungan Khloe dan Tristan. Ia pun ikut berbahagia mengetahui putrinya bisa kembali bahagia dengan pria yang dicintainya usai berpisah dari sang mantan suami, Lamar Odom.

Pada hari yang sama Khloe juga menyembunyikan perut buncitnya dalam video terbaru Kylie Jenner Cosmetics yang diunggah di YouTube.

"Saya mengajari anak-anak saya sejak kecil, keluarga adalah segalanya - jadi, itu yang pertama," kata bintang "Keeping Up with the Kardashians" .

"Mereka selalu memiliki prioritas bersama dan saya bangga akan hal itu. Anak-anak selalu datang lebih dulu, dan saya pikir itu penting."

